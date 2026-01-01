Crans-Montana: Video zeigt Moment nach Explosion

Bei einem Brand während einer Silvesterparty im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sind nach Polizeiangaben mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen.

Rund 100 seien in der Bar zum Großteil schwer verletzt worden, sagte der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus.

Auf einem Video, das auf X gepostet wurde, sieht man die Momente nach der Explosion. Zu sehen sind dabei Feuer und Rauch, im Hintergrund sind panische Schreie zu hören.

Die Explosion habe sich gegen 1.30 Uhr in einer Bar im Zentrum des Ferienortes ereignet, sagte Gaëtan Lathion, Sprecher der Walliser Kantonspolizei, zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Mehr als 100 Personen hielten sich ihm zufolge zum Zeitpunkt der Explosion im Lokal auf. Die Kantons- und Stadtpolizei, die Feuerwehr und mehrere Helikopter waren am Ort des Geschehens im Einsatz. Am frühen Morgen sei die Situation unter Kontrolle gewesen, sagte der Sprecher. Über Crans-Montana wurde eine Flugverbotszone verhängt.