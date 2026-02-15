Neuer Luxus-Tempel um 200 Millionen Euro für Mittelmeer-Hotspot

In wenigen Tagen eröffnet in einem der begehrtesten Reiseziele am Mittelmeer ein neuer Luxus-Tempel für Paare und Familien.

In wenigen Tagen wird an der Adria ein neuer Luxus-Tempel eröffnet. Insgesamt belaufen sich die Baukosten für das neue Resort auf 200 Millionen Euro. Die Zielgruppe sind vor allem Familien und Paare, die in dem neuen 5-Sterne-Areal voll auf ihre Kosten kommen werden.

Den Gästen wird sämtlicher Luxus geboten. 11 Pools, drei Strände, ein Bike Center und sieben Restaurants laden auch Aktiv-Reisende und Wellness-Urlauber zum Aufenthalt ein. Insgesamt sind nicht weniger als 514 Zimmer und Suiten im neuen Mittelmeer-Hotspot vorgesehen, wo es einem an nichts fehlen wird.

In den Lokalen sorgen internationale Spitzenköche für kulinarische Freuden bei den Gästen. Das Resort gehört zur Gruppe des Urlaubsanbieters Valamar und liegt am Strandpark Parenzana unweit der UNESCO-geschützten Altstadt von Poreč in Kroatien.

Neues Aushängeschild von Valamar

Aufsichtsratsvorsitzender Franz Lanschützer meinte gegenüber der "Kleinen Zeitung", dass es das neue Flaggschiff der Gruppe werden soll. Nach fast sieben Jahren Bauzeit ist der neue Luxus-Tempel nun endlich fertig.

Das Hotel, das an der historischen Parenzana-Bahnlinie liegt, soll das ganze Jahr geöffnet haben und auch für Kongresse geeignet sein. Für kurzentschlossene Urlauber, die ihren Sommerurlaub noch nicht gebucht haben, könnte sich nun also die Möglichkeit bieten, den neuen Hotspot am Mittelmeer gleich zu erkunden.