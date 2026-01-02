Dry January: So viel bringt der Monat ohne Alkohol wirklich!

Mit den ersten Tagen des neuen Jahres nehmen sich viele Menschen vor, sich einen Monat lang von Alkohol zu verabschieden. Der Dry January lädt dazu ein, den Jahresbeginn völlig alkoholfrei zu verbringen. Doch was passiert wirklich im Körper, wenn wir den Alkoholkonsum für 31 Tage aussetzen?

Die Festtage sind vorbei, der Kater von Silvester hat sich gelegt und viele haben genug von den wilden Trinkeskapaden der letzten Wochen und starten mit einer klaren Ansage in das neue Jahr: „Kein Alkohol im Jänner!“ Die Idee dahinter? Dem Körper eine Pause gönnen und das eigene Trinkverhalten zu hinterfragen und neue gesündere Gewohnheiten zu entwickeln. Doch ist der einmonatige Verzicht wirklich so gesund, wie er immer dargestellt wird?

Das passiert, wenn man einen Monat lang auf Alkohol verzichtet

Erholung für die Leber

Die Leber ist das zentrale Organ, das mit den Folgen des Alkoholgenusses am stärksten zu kämpfen hat. Sie ist für die Entgiftung und die Energieverteilung im Körper verantwortlich und leidet besonders unter regelmäßigem Alkoholkonsum. Ein Monat ohne Alkohol lässt die Leberzellen regenerieren und gibt dem Organ eine dringend benötigte Erholung.

Bessere Haut und mehr Energie

Alkohol kann die Haut austrocknen und zu Unreinheiten führen. Viele Teilnehmer des Dry January berichten nach nur wenigen Tagen von einer merklich besseren Haut, die frischer und strahlender wirkt. Darüber hinaus berichten zahlreiche Menschen von mehr Energie und einer besseren Stimmung, Faktoren, die durch die Entgiftung und den verbesserten Schlaf unterstützt werden.

Gewichtsverlust und gesunde Gewohnheiten

Alkohol hat viele Kalorien und zwar versteckte, die sich schnell summieren. Ein Monat ohne Bier, Wein und Co. sorgt oft für einen spürbaren Gewichtsverlust. Doch auch langfristig wirkt sich der Verzicht positiv auf die Essgewohnheiten aus: Viele erleben ein besseres Körpergefühl und reduzieren auch ihren Zuckerkonsum, der häufig mit dem Trinken verbunden ist.

Klarer Kopf und verbesserte Konzentration

Die Auswirkungen auf die geistige Leistungsfähigkeit sind nicht zu unterschätzen. Ohne die dämpfende Wirkung von Alkohol sind viele Menschen überrascht, wie viel klarer und fokussierter sie sind. Dies führt zu einer höheren Produktivität und einem besseren allgemeinen Wohlbefinden.

Stärkung des Immunsystems

Alkohol beeinträchtigt das Immunsystem und macht den Körper anfälliger für Infektionen. Ein alkoholfreier Monat hilft dem Körper, sich zu regenerieren und das Immunsystem zu stärken.

Wie schnell wirken die Veränderungen?

Die Auswirkungen des Dry January können bereits nach wenigen Tagen spürbar sein. Viele Menschen berichten von einer besseren Haut, erholsameren Schlaf und mehr Energie, oft schon nach der ersten Woche. Allerdings hängt es stark davon ab, wie viel Alkohol zuvor konsumiert wurde. Wer regelmäßig oder in größeren Mengen getrunken hat, kann in den ersten ein bis zwei Wochen mit Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen, Reizbarkeit oder Schlafstörungen rechnen.

Ein Monat ohne Alkohol bringt allerdings wenig, wenn die restlichen Monate des Jahres umso heftiger gefeiert wird. Doch eine britische Studie zeigt: Wer im Jänner auf Alkohol verzichtet, greift auch im restlichen Jahr deutlich seltener zur Flasche. Auch wenn der temporäre Verzicht im Dry January keine Wunder für die Gesundheit bewirken mag, bietet er eine wertvolle Gelegenheit, den eigenen Konsum zu hinterfragen und vielleicht sogar langfristig zu verändern.