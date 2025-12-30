Katerfrühstück: Diese Lebensmittel machen Sie schnell wieder fit

Silvester steht vor der Tür, und viele von uns lassen es zum Jahresausklang so richtig krachen. Doch der Morgen danach beginnt für viele mit einem bösen Erwachen. Damit Sie schnell wieder auf den Beinen sind, sollten Sie sich jetzt schon das ultimative Katerfrühstück besorgen!

Silvester bedeutet für viele: Die Sektkorken knallen, die Musik spielt und die Party geht bis in die frühen Morgenstunden. Doch wer kennt es nicht: Der nächste Tag beginnt mit einem brummenden Schädel und Übelkeit. Doch keine Panik! Das richtige Katerfrühstück kann wahre Wunder wirken. Aber was hilft wirklich, um den Kater zu besiegen und schnell wieder fit zu werden? Wir verraten die besten Tipps und zeigen, welche Lebensmittel Ihnen helfen, die üblen Nachwirkungen einer durchzechten Nacht zu überstehen.

Die Grundregel: Wasser, Wasser, Wasser!

© Getty Images

Der erste Schritt im Kampf gegen den Kater ist simpel, aber effektiv: Wasser! Denn Alkohol entzieht dem Körper jede Menge Flüssigkeit. Damit Sie dem Kater schnell den Garaus machen, trinken Sie einfach ordentlich Wasser und zwar nicht erst, wenn der Kater schon da ist, sondern auch während der Feier und am besten nach jedem Glas Alkohol.

Isotonische Getränke

Laut dem Verein „Land schafft Leben“ hilft auch ein selbstgemachtes isotonisches Getränk, dem Kater den Kampf anzusagen. Mischen Sie einfach einen Achtelliter Apfelsaft mit einer Messerspitze Salz und füllen Sie das Ganze mit Wasser auf, so versorgen Sie Ihren Körper mit wichtigen Elektrolyten und Flüssigkeit. Ein echter Geheimtipp!

Das optimale Katerfrühstück

Nach einer durchzechten Nacht sollte das Frühstück besonders schonend für den Magen sein. Denn Alkohol reizt die Magenschleimhaut und belastet das Verdauungssystem. Um den Magen zu beruhigen und ihm eine schnelle Regeneration zu ermöglichen, sollten Sie auf leicht verdauliche, nährstoffreiche Speisen setzen.

Besonders effektiv: Suppen und Haferflocken

Ideal sind hier vor allem Suppen, die viel Flüssigkeit enthalten und gleichzeitig wertvolle Nährstoffe liefern. Gemüse-, Kartoffel-, Hühner- oder Rindssuppe sind bestens geeignet. Sie versorgen Sie mit Vitaminen, Mineralstoffen und Elektrolyten und sind dabei gleichzeitig leicht verdaulich.

© Getty Images

Ein weiteres bewährtes Katerfrühstück sind Haferflocken mit Joghurt. Haferflocken sind eine wunderbare Quelle für Ballaststoffe, die den Blutzuckerspiegel stabilisieren und Sie somit länger satt halten. In Kombination mit Joghurt liefern sie wertvolle Eiweiße und Probiotika, die Ihr Verdauungssystem unterstützen und die Regeneration fördern.

Bitte nicht: Diese Lebensmittel sollten Sie unbedingt vermeiden

Fettige und stark zuckerhaltige Speisen sollten Sie besser meiden. Pizza, fettige Pasta oder andere kalorienreiche Lebensmittel mögen zwar während der Party als „Unterlage“ ganz praktisch erscheinen, doch sie helfen nicht, die Katerbeschwerden zu lindern. Ganz im Gegenteil: Sie belasten den Magen zusätzlich und können Verdauungsprobleme noch verschärfen.

Verzichten Sie auch unbedingt auf weiteren Alkohol. Der Mythos des „Konterbiers“ hält sich stark, doch das ist keine gute Idee. Der Kater verschwindet nicht, nur weil Sie nochmal trinken. Im Gegenteil, der Alkohol muss irgendwann abgebaut werden und die Symptome verschieben sich nur. Außerdem wird die Leber unnötig belastet.