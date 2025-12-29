Nasendusche statt Spray! SO verkürzen Sie Ihre Erkältung

Husten, Schnupfen, Halsschmerzen – jeder scheint erkältet zu sein oder jemandem zu kennen, der es gerade ist. Laut dem kanadischen Arzt Dr. Brandon Luu könnte jedoch ein simples Hausmittel helfen, schneller gesund zu werden: Nasenspülungen und Gurgeln mit Kochsalzlösung.

Dr. Luu verwies auf eine Studie aus dem Jahr 2019, die im Fachmagazin Nature veröffentlicht wurde. Demnach konnten Nasenspülungen und Gurgeln mit Salzwasser die Dauer von Erkältungen im Schnitt um zwei Tage verkürzen – rund 22 Prozent schneller als bei der Einnahme rezeptfreier Medikamente.

Salzwasser spült Viren weg

In der Untersuchung mit 66 Teilnehmern zeigte sich zudem, dass bei 73 Prozent der Salzwasser-Gruppe die Viruslast deutlich sank. Die Erklärung: Durch das Spülen werden Viren mechanisch aus Nase und Rachen entfernt, bevor sie sich tiefer im Körper ausbreiten können. Zusätzlich soll Salz die körpereigene Abwehr gegen Keime unterstützen.

3-6 Mal täglich

Eine weitere Studie der Universität Edinburgh kam 2024 zu ähnlichen Ergebnissen, vor allem bei Kindern. Experten empfehlen, bei ersten Symptomen drei- bis sechsmal täglich zu spülen. Wichtig ist jedoch, ausschließlich abgekochtes oder destilliertes Wasser zu verwenden – Leitungswasser kann gefährliche Keime enthalten. Der deutsche Internist Dr. Thomas Aßmann ordnet ein: „Viele Menschen profitieren von Nasenduschen – das kann man ruhig machen.“