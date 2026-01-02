Finger weg: Diese Lebensmittel sollten Sie im Jänner nicht kaufen

Leider ist die Auswahl an frischem Obst und Gemüse im Winter begrenzt. Doch auch im Jänner gibt es saisonale Köstlichkeiten, die nicht nur gut schmecken, sondern auch gesund sind. Wir verraten, was jetzt auf Ihrem Einkaufszettel stehen sollte und von welchen Produkten Sie lieber die Finger lassen.

Saisonales Obst und Gemüse zu kaufen, hat gleich mehrere Vorteile: Es fördert die heimischen Produzenten und garantiert frischere, nährstoffreichere Produkte. Doch aufgepasst: Nicht alles, was in den Supermarktregalen landet, ist wirklich saisonal. Gerade in den Wintermonaten tummeln sich auch viele importierte Produkte, die oft weder frisch noch nachhaltig sind. Damit Sie nicht in die Falle tappen, sollten Sie genau hinschauen!

Dieses Obst und Gemüse hat im Jänner Saison

Grünkohl

Grünkohl ist im Winter eines der besten Superfoods. Mit seinem hohen Gehalt an Vitamin C und Antioxidantien stärkt Grünkohl das Immunsystem und verleiht Ihnen die nötige Power, um durch den Winter zu kommen. Ob als Salat, im Smoothie oder als leckere Beilage, Grünkohl bringt nicht nur Farbe, sondern auch ordentlich Geschmack auf den Tisch!

Lauch

Lauch ist der perfekte Winterbegleiter für Suppen, Eintöpfe und Quiches. Mit seinem milden, leicht würzigen Geschmack verleiht er jeder Mahlzeit eine besondere Note. Und das Beste? Er ist nicht nur lecker, sondern auch vollgepackt mit Nährstoffen wie Vitamin C, Folsäure und Eisen.

Chicorée

Dieses winterliche Gemüse ist reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen und das bei nur wenigen Kalorien. Perfekt also, wenn Sie auf Ihre Linie achten wollen. Der Chicorée eignet sich nicht nur hervorragend für Salate, sondern macht sich auch in warmen Gerichten wie Gratins oder Gemüsepfannen fantastisch.

Vogerlsalat

Vogerlsalat ist ein klassisches Wintergemüse und mit seinem zarten, leicht nussigen Geschmack ein echter Frischekick auf Ihrem Teller. Perfekt für ein leichtes Mittagessen oder als Beilage zu herzhaften Gerichten.

Lagerware: Karotten, Kartoffeln, Pastinaken

Pastinaken, Karotten und Kartoffeln lassen sich problemlos über den gesamten Winter hinweg lagern und sind wahre Allrounder in der Küche. Sie bringen nicht nur Abwechslung auf den Teller, sondern sind auch äußerst gesund und sättigend. Perfekt für Eintöpfe, Ofengerichte oder als Beilage zu Fleisch und Fisch. Auch Äpfel und Birnen kommen jetzt aus heimischen Beständen und bringen süßen Genuss auf den Tisch.

Finger weg von diesen Lebensmitteln

Kopfsalat und Eisbergsalat

Kopfsalat und Eisbergsalat haben im Winter keine Saison. Diese sind nun nicht nur weniger aromatisch, sondern auch nicht besonders nachhaltig, da sie meist aus dem Ausland importiert werden. Stattdessen sollten Sie zu dem winterfesten Vogerlsalat greifen, der genauso frisch und knackig ist, aber perfekt in die Saison passt.

Heidelbeeren

Diese Beeren stammen oft aus Peru oder anderen weit entfernten Ländern, was nicht nur zu langen Transportwegen führt, sondern auch den Geschmack beeinträchtigt. Wenn Sie auf Heidelbeeren nicht verzichten können, greifen Sie lieber zu tiefgefrorenen Beeren.

Erdbeeren

Auch Erdbeeren haben im Winter nichts auf dem Speiseplan zu suchen. Auch wenn wir das ganze Jahr über Lust auf Beeren haben, so sind die im Winter angebotenen Erdbeeren oft geschmacklich enttäuschend und haben wenig Nährwert. Warten Sie lieber bis zum Frühjahr oder greifen Sie auf tiefgefrorene Beeren zurück.