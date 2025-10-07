Unterschätzt! Dieses heimische Superfood bringt uns gesund durch den Herbst

Im Herbst hat in Österreich wieder das klassische Wintergemüse Saison: der Kohl – oder, wie man vielerorts sagt, das „Kraut“. Ob Weißkraut, Rotkraut, Grünkohl oder Wirsing – die vielfältigen Sorten sind nicht nur kulinarisch ein Genuss, sondern auch wahre Kraftpakete für die Gesundheit.

Schluss mit Açaí, Goji und Chia – der eigentliche Superfood-Star wächst direkt vor unserer Haustür. Reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen stärkt Kohl das Immunsystem, unterstützt die Verdauung und liefert wertvolle Energie für die kalte Jahreszeit. Und das Beste: Durch den regionalen Anbau kostet er nur einen Bruchteil seiner exotischen Konkurrenten.

Herbst-Superfood: Was steckt wirklich in dem knackigen Gemüse?

Kohl punktet mit einem wahren Nährstoff-Cocktail – er ist reich an Vitaminen (C, A, K, B), Mineralstoffen (Eisen, Kalzium, Kalium) und Ballaststoffen. Besonders im Herbst und Winter, wenn das Immunsystem Unterstützung braucht, liefert er genau das, was der Körper jetzt dringend benötigt. Die enthaltenen Senföle – verantwortlich für den typischen Kohlgeschmack – wirken nicht nur krebshemmend, sondern stärken zusätzlich die körpereigenen Abwehrkräfte.

Die Vielfalt der Kohlsorten macht das Superfood besonders spannend:

Grünkohl ist extrem nährstoffreich und hat zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Er ist reich an Vitaminen (A, C, K, Folsäure), Mineralstoffen (Eisen, Kalzium, Magnesium), Ballaststoffen und Antioxidantien wie Flavonoiden. Diese Inhaltsstoffe stärken das Immunsystem, schützen das Herz-Kreislauf-System und wirken entzündungshemmend.

Kohlsprossen strotzen vor Vitamin C und K.

Rotkraut hingegen entfaltet roh im Salat sein volles Potenzial und bewahrt so seinen hohen Vitamin-C-Gehalt.

In Wirsing steckt so viel Vitamin C wie in einer Zitrone. Die Kohlsorte enthält zudem Senföle, die gegen Bakterien, Viren und Pilze wirken und so dabei helfen können, Erkältungen vorzubeugen.

© Getty Images

Heimisches Superfood

Der Nachhaltigkeitsaspekt macht Kohl zum absoluten Trend-Gemüse für alle, die bewusst konsumieren möchten. Da Kohl in Österreich und anderen Nachbarländern angebaut wird, ist er ein emissionsarmes und preisgünstiges Nahrungsmittel. Während exotische Superfoods oft tausende Flugkilometer zurücklegen, wächst Kohl regional und saisonal.

So holen Sie das Maximum aus Ihrem Superfood

Bei der Zubereitung entscheidet sich, wie viele der wertvollen Inhaltsstoffe tatsächlich auf Ihrem Teller landen. Viele Kohlsorten schmecken überraschend gut roh, um hitzeempfindliche Inhaltsstoffe wie Vitamin C zu erhalten. Wenn Sie doch kochen möchten, dann bitte schonend und nicht zu lange. Ein cleverer Trick: Servieren Sie Kohl mit etwas gesundem Fett wie Olivenöl – das verbessert die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine und Antioxidantien. So wird aus dem unterschätzten Gemüse ein echtes Superfood, das uns gesund durch den Herbst bringt.