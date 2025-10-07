Der Löffel-Hack: So schälen Sie Ingwer super unkompliziert

Die Erkältungssaison ist da – Zeit für heißen Zitronen-Ingwer-Tee! Doch muss Ingwer eigentlich geschält werden? Nicht unbedingt. Und wenn, dann geht’s super easy: statt Messer einfach einen Teelöffel nehmen! Der Löffel-Hack spart Zeit, Nerven und schont das leckere Ingwerfleisch.

Die Erkältungssaison hat uns gerade voll im Griff – überall wird geschnieft, gehustet und geschnäuzt. Jetzt heißt es: viel trinken! Und was wäre da besser als ein heißer Zitronen-Ingwer-Tee?

Aber bevor der Ingwer in die Tasse wandert, stellt sich die ewige Frage: Muss man Ingwer überhaupt schälen?

Muss die Schale vom Ingwer wirklich ab?

Die kurze Antwort: Nein – eigentlich nicht.

Die Schale ist essbar und enthält sogar Nährstoffe. Wenn Sie Bio-Ingwer verwenden und ihn gut abwaschen, können Sie ihn ungeschält verwenden, besonders für Tee oder Smoothies.

Aber: Manche mögen den leicht erdigen Geschmack der Schale nicht oder möchten sicherstellen, dass keine Reste von Erde oder Staub dran sind. Dann darf geschält werden – aber bitte ohne Messer-Stress!

© Getty Images

Der Trick: Schälen mit dem Löffel

Das klingt erstmal absurd, ist aber genial einfach.

Statt zum Messer zu greifen (und dabei oft mehr Ingwer als Schale zu entfernen), nehmen Sie einfach einen Teelöffel aus der Besteckschublade.

So geht’s:

Halten Sie die Ingwerknolle fest in der Hand. Kratzen oder schaben Sie mit der Löffelkante sanft über die Schale. Voilà – die dünne Haut löst sich fast wie von selbst!

Selbst die kleinen Ecken und Rundungen lassen sich so wunderbar erreichen. Der Clou: Sie verlieren kein Fruchtfleisch, brauchen kaum Kraft und können sich auch nicht schneiden.

Extra-Tipp: So integrieren Sie Ingwer easy im Alltag

Für Tee: In dünne Scheiben schneiden, heiß übergießen, mit Zitrone und Honig verfeinern.

Für Smoothies: Einfach ungeschält mitmixen – spart Zeit und schmeckt genauso gut.

Für Suppen oder Currys: Erst mitkochen, dann rausfischen oder pürieren.

Ingwer ist nicht nur lecker, sondern auch ein echtes Multitalent: Er wirkt entzündungshemmend, regt die Verdauung an und stärkt das Immunsystem. Perfekt also, um fit durch die kalte Jahreszeit zu kommen – und mit dem Löffel-Trick geht die Zubereitung jetzt ruckzuck.