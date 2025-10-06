Achtung: Dieser häufige Teefehler erhöht Ihr Krebsrisiko

In der kalten Jahreszeit ist Tee unser treuer Begleiter: Er wärmt uns von innen, sorgt für ein gemütliches Gefühl und ist gesund. Doch während wir uns im Herbst mit einer heißen Tasse Tee aufwärmen, könnten wir unbewusst unserem Körper schaden.

Tee ist reich an Antioxidantien, schützt das Herz und kann sogar beim Abnehmen helfen. Aber der Genuss kann auch gefährlich werden, besonders wenn Sie ihn zu heiß trinken. Eine Studie der Tehran University of Medical Sciences, die im renommierten „International Journal of Cancer“ veröffentlicht wurde, enthüllt, dass zu heißer Tee Ihrer Gesundheit schadet und das Risiko für eine gefährliche Krebsart erhöhen kann.

Finger weg von zu heißem Tee

In der umfassenden Untersuchung wurden über 50.000 Menschen über 13 Jahre lang beobachtet. Das Ergebnis: Wer seinen Tee regelmäßig über 60 Grad heiß schlürft, riskiert nicht nur schmerzhafte Verbrennungen, sondern auch Speiseröhrenkrebs. Laut der Studie sind besonders Menschen gefährdet, die täglich mehr als 0,7 Liter heißen Tee trinken.

© Getty Images

Von den 50.000 Teilnehmern der Studie erkrankten 317 an Speiseröhrenkrebs, und der Zusammenhang zwischen der Temperatur des Tees und dem Krebsrisiko war alarmierend. Die Forscher fanden heraus, dass das Risiko umso größer war, je weniger Zeit zwischen dem Einschenken des Tees und dem Trinken lag. Wer den Tee zu schnell hinunterstürzte, setzte sich einem umso höheren Risiko aus.

Darum ist heißer Tee so gefährlich

Heißer Tee kann die empfindlichen Zellen der Speiseröhre schädigen und Entzündungsprozesse auslösen. Diese entzündeten Stellen sind besonders anfällig für DNA-Schäden, was in der Folge das Entstehen von krebserregenden Substanzen begünstigen kann. Je heißer der Tee, desto größer die Gefahr!

So trinken Sie Tee und bleiben gesund

© Getty Images

Aber keine Panik! Sie müssen nicht auf Tee verzichten, aber Sie sollten ihn auf die richtige Art und Weise genießen. Warten Sie, bis der Tee etwas abgekühlt ist! Statt sofort die heiße Tasse zu leeren, lassen Sie ihn ruhig 5-10 Minuten abkühlen, bis er angenehm warm ist. Achten Sie darauf, dass die Temperatur unter 60 Grad fällt und schon können Sie das Heißgetränk bedenkenlos genießen!