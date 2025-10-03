Erkältet? Diese Lebensmittel helfen Ihnen, schneller wieder gesund zu werden

Schnief, hust, Nase dicht? Keine Sorge – das Richtige auf dem Teller kann jetzt Wunder wirken. Von Hühnersuppe über Ingwer-Honig bis hin zu cleveren Vitamin-Kombis: Diese Lebensmittel helfen Ihnen, die Erkältung schneller wieder loszuwerden.

Gefühlt schnieft und hustet gerade jede:r Zweite – und vielleicht hat es auch Sie erwischt. Aber keine Sorge: Was Sie jetzt essen (und trinken!) macht einen echten Unterschied. Mit den richtigen Lebensmitteln können Sie Ihr Immunsystem pushen und die Genesung beschleunigen.

© Getty Images

1. Zitrusfrüchte + Paprika = Vitamin-C-Duo

Orange, Grapefruit oder Mandarine sind Klassiker gegen Erkältung – dank Vitamin C. Noch stärker wird der Effekt, wenn Sie das Ganze mit Paprika kombinieren. Wussten Sie, dass Paprika sogar mehr Vitamin C enthält als Zitrusfrüchte? Zusammen unterstützen sie die Abwehrkräfte optimal.

2. Hühnersuppe – Oma hatte recht

Es ist kein Mythos: Hühnersuppe wirkt tatsächlich entzündungshemmend, liefert Flüssigkeit und Mineralstoffe und hilft, Schleimhäute feucht zu halten. Mit Gemüse wie Karotten, Sellerie und Lauch wird sie gleich noch vitaminreicher.

3. Ingwer + Honig = Anti-Keim-Power

Ingwer wirkt antibakteriell und wärmend, Honig beruhigt Hals und Schleimhäute. Im Tee zusammen sind sie das Erkältungs-Dreamteam – und schmecken auch noch gut.

4. Joghurt + Beeren = Probiotik + Antioxidantien

Probiotische Kulturen aus Joghurt stärken den Darm, wo ein Großteil des Immunsystems sitzt. Zusammen mit Beeren (am besten Heidelbeeren oder Himbeeren) liefern Sie Ihrem Körper zusätzlich Antioxidantien für die Abwehr.

5. Knoblauch + Zwiebeln = natürliches Antibiotikum

Klingt weniger sexy, wirkt aber: Beide enthalten Schwefelverbindungen, die gegen Bakterien und Viren helfen können. Tipp: Am besten frisch und nicht zu heiß gegart verwenden, damit die Wirkstoffe nicht verloren gehen.

6. Haferflocken + Banane = Energie & sanft zum Magen

Wer krank ist, braucht Kraft, aber nicht unbedingt schwere Kost. Haferflocken beruhigen den Magen, Banane liefert Kalium und leicht verdauliche Energie. Dazu etwas Zimt – und schon haben Sie eine sanfte, stärkende Mahlzeit.

7. Viel trinken – am besten warm

Neben Essen ist Trinken fast noch wichtiger. Kräutertee, Wasser oder heiße Zitrone halten den Flüssigkeitshaushalt stabil und befeuchten die Schleimhäute, sodass Viren weniger Chancen haben.

Fazit: Wenn Sie clever kombinieren – Vitamin-C-Bomben mit probiotischem Joghurt, Ingwer mit Honig oder Haferflocken mit Banane – helfen Sie Ihrem Körper gleich doppelt. Und auch wenn es abgedroschen klingt: Hühnersuppe bleibt einfach das Go-to-Soulfood bei Erkältung.