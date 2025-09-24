Schlank durch den Herbst: Diese Teesorten helfen beim Abnehmen

Die regnerischen Tage laden geradezu dazu ein, sich mit einer heißen Tasse Tee zu verwöhnen. Doch einige Teesorten wärmen nicht nur den Körper, sondern lassen auch Ihre Fettpölsterchen schmelzen! Wenn Sie endlich die Kilos purzeln sehen wollen, sollten Sie diese Tees unbedingt ausprobieren.

Das Wetter draußen ist trist, der Herbstwind bläst, und die Regentropfen prasseln gegen das Fenster. Was gibt es da Besseres, als sich mit einer heißen Tasse Tee einzukuscheln? Doch das Heißgetränk kann mehr als nur von innen wärmen: Bestimmte Teesorten können Ihren Stoffwechsel ankurbeln, den Appetit zügeln und sogar die Fettverbrennung fördern. Wir verraten fünf Sorten, die wahre Fatburner sind.

Grüner Tee

© Getty Images

Grüner Tee ist ein absoluter Favorit unter den Teesorten, wenn es ums Abnehmen geht. Warum? Er enthält sogenannte Polyphenole, antioxidative Pflanzenstoffe, die die Fettverbrennung im Körper anregen können. Zudem beugen die enthaltenen Bitterstoffe Heißhungerattacken vor und der Tee sorgt für einen Energiekick. Um das Beste aus grünem Tee herauszuholen, sollte er frisch aufgebrüht und nicht zu lange stehen gelassen werden. Die ideale Temperatur liegt bei etwa 70 bis 80 Grad Celsius.

Ingwer-Tee

© Getty Images

Ingwer ist ein echter Schlankmacher! Der würzige Tee kann dabei helfen, die Verdauung zu fördern, den Appetit zu zügeln und das Bauchfett zu reduzieren. Durch seine entzündungshemmenden Eigenschaften wird auch der Körper beim Entgiften unterstützt. Um das volle Potenzial des Ingwers auszuschöpfen, sollten Sie ihn frisch verwenden und den Tee etwa 10 Minuten ziehen lassen.

Mate-Tee

© Getty Images

In Südamerika ist er ein absoluter Klassiker, und auch hierzulande wird er immer beliebter: Mate-Tee! Er enthält pflanzliches Koffein, das nicht nur für einen Energieschub sorgt, sondern auch den Fettstoffwechsel anregt. Zusätzlich wirkt Mate-Tee appetithemmend, sodass Sie Heißhungerattacken vorbeugen können. Perfekt für alle, die einen leckeren Muntermacher suchen, der gleichzeitig den Abnehmprozess unterstützt!

Brennnesseltee

© Getty Images

Brennnesseltee ist ein wahrer Alleskönner! Er hilft nicht nur bei der Entwässerung des Körpers, sondern fördert auch die Entgiftung und optimiert Ihren Stoffwechsel. Wer regelmäßig Brennnesseltee trinkt, kann nicht nur Blähungen und Wassereinlagerungen loswerden, sondern sich auch von unliebsamen Giftstoffen befreien. Trinken Sie Brennnesseltee über den Tag verteilt, aber achten Sie darauf, nicht zu viel zu trinken, da er stark entwässernd wirkt.

Oolong-Tee

© Getty Images

Oolong-Tee ist ein halbfertig fermentierter Tee, der die besten Eigenschaften von grünem und schwarzem Tee vereint. Er ist der Geheimtipp unter den Teeliebhabern, wenn es ums Abnehmen geht! Oolong-Tee fördert die Fettverbrennung, beschleunigt den Stoffwechsel und sorgt für einen anhaltenden Energiekick.