Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper gesund&fit
Gesund & Fit
Startseite Astro Beauty Diät Fitness Gesund Medizin Wellness
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper gesund&fit
E-Paper gesund&fit
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. gesund&fit
  3. Diät
Schlank durch den Herbst: Diese Teesorten helfen beim Abnehmen
© Getty Images

Fatburner

Schlank durch den Herbst: Diese Teesorten helfen beim Abnehmen

24.09.25, 10:22
Teilen

Die regnerischen Tage laden geradezu dazu ein, sich mit einer heißen Tasse Tee zu verwöhnen. Doch einige Teesorten wärmen nicht nur den Körper, sondern lassen auch Ihre Fettpölsterchen schmelzen! Wenn Sie endlich die Kilos purzeln sehen wollen, sollten Sie diese Tees unbedingt ausprobieren. 

Das Wetter draußen ist trist, der Herbstwind bläst, und die Regentropfen prasseln gegen das Fenster. Was gibt es da Besseres, als sich mit einer heißen Tasse Tee einzukuscheln? Doch das Heißgetränk kann mehr als nur von innen wärmen: Bestimmte Teesorten können Ihren Stoffwechsel ankurbeln, den Appetit zügeln und sogar die Fettverbrennung fördern. Wir verraten fünf Sorten, die wahre Fatburner sind.

Grüner Tee

Schlank durch den Herbst: Diese Teesorten helfen beim Abnehmen
© Getty Images

Grüner Tee ist ein absoluter Favorit unter den Teesorten, wenn es ums Abnehmen geht. Warum? Er enthält sogenannte Polyphenole, antioxidative Pflanzenstoffe, die die Fettverbrennung im Körper anregen können. Zudem beugen die enthaltenen Bitterstoffe Heißhungerattacken vor und der Tee sorgt für einen Energiekick. Um das Beste aus grünem Tee herauszuholen, sollte er frisch aufgebrüht und nicht zu lange stehen gelassen werden. Die ideale Temperatur liegt bei etwa 70 bis 80 Grad Celsius.

Ingwer-Tee

Schlank durch den Herbst: Diese Teesorten helfen beim Abnehmen
© Getty Images

Ingwer ist ein echter Schlankmacher! Der würzige Tee kann dabei helfen, die Verdauung zu fördern, den Appetit zu zügeln und das Bauchfett zu reduzieren. Durch seine entzündungshemmenden Eigenschaften wird auch der Körper beim Entgiften unterstützt. Um das volle Potenzial des Ingwers auszuschöpfen, sollten Sie ihn frisch verwenden und den Tee etwa 10 Minuten ziehen lassen.

Mate-Tee

Schlank durch den Herbst: Diese Teesorten helfen beim Abnehmen
© Getty Images

In Südamerika ist er ein absoluter Klassiker, und auch hierzulande wird er immer beliebter: Mate-Tee! Er enthält pflanzliches Koffein, das nicht nur für einen Energieschub sorgt, sondern auch den Fettstoffwechsel anregt. Zusätzlich wirkt Mate-Tee appetithemmend, sodass Sie Heißhungerattacken vorbeugen können. Perfekt für alle, die einen leckeren Muntermacher suchen, der gleichzeitig den Abnehmprozess unterstützt!

Brennnesseltee

Schlank durch den Herbst: Diese Teesorten helfen beim Abnehmen
© Getty Images

Brennnesseltee ist ein wahrer Alleskönner! Er hilft nicht nur bei der Entwässerung des Körpers, sondern fördert auch die Entgiftung und optimiert Ihren Stoffwechsel. Wer regelmäßig Brennnesseltee trinkt, kann nicht nur Blähungen und Wassereinlagerungen loswerden, sondern sich auch von unliebsamen Giftstoffen befreien. Trinken Sie Brennnesseltee über den Tag verteilt, aber achten Sie darauf, nicht zu viel zu trinken, da er stark entwässernd wirkt.

Oolong-Tee

Schlank durch den Herbst: Diese Teesorten helfen beim Abnehmen
© Getty Images

Oolong-Tee ist ein halbfertig fermentierter Tee, der die besten Eigenschaften von grünem und schwarzem Tee vereint. Er ist der Geheimtipp unter den Teeliebhabern, wenn es ums Abnehmen geht! Oolong-Tee fördert die Fettverbrennung, beschleunigt den Stoffwechsel und sorgt für einen anhaltenden Energiekick.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden