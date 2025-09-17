Abnehmwunder im Herbst: Mit diesem Kürbis purzeln die Kilos

Kürbisse sind aktuell in jeder Ecke der Supermärkte zu finden und erobern wieder unseren Speiseplan. Doch wussten Sie, dass eine ganz bestimmte Sorte nicht nur Ihren Gaumen erfreut, sondern auch Ihre Kilos zum Schmelzen bringt?

Kürbisse sind nicht nur ein Highlight der Herbstsaison, sondern auch wahre Alleskönner in der Küche. Von herzhaften Suppen über köstliche Eintöpfe bis hin zu kreativen Desserts. Wer jetzt das ein oder andere Kilo verlieren möchte, sollte genau hinschauen und zu einer bestimmten Sorte greifen, denn diese kann Ihnen helfen, den Fettpölsterchen den Kampf anzusagen.

Abnehmen leicht gemacht: Spaghettikürbis

Kürbisse sind generell kalorienarm und bieten viele gesundheitliche Vorteile. Doch der Spaghettikürbis setzt als Low-Carb-Star noch einmal einen oben drauf. Das Besondere an diesem Kürbis ist, dass sein Fruchtfleisch in langen, fadenartigen Strängen wächst, die wie Spaghetti aussehen und eine perfekte Low-Carb-Alternative zu herkömmlicher Pasta darstellen.

© Getty Images

Der Kürbis schmeckt mild-nussig und hat so gut wie keine Kohlenhydrate und kaum Fett. Ideal also, wenn Sie auf die klassische Pasta verzichten wollen, aber trotzdem nicht auf das Genusserlebnis verzichten möchten!

Der Abnehm-Booster

Der Spaghettikürbis besteht zu über 90 % aus Wasser und ist damit ein wahrer Kalorienkiller. Hinzu kommen jede Menge Ballaststoffe, die Sie sättigen und Ihre Verdauung anregen, perfekt, um das Hungergefühl in Schach zu halten. Der Kürbis enthält zudem auch Kalium, das Ihr Herz unterstützt, und Eiweiß, das den Muskelaufbau fördert.

So einfach geht’s: Spaghettikürbis richtig zubereiten

© Getty Images

Lust auf Pasta, aber ohne die schweren Kohlenhydrate? Hier kommt der Spaghettikürbis ins Spiel. Durch die langen Fäden aus Fruchtfleisch ist er der perfekte Ersatz für herkömmliche Teigwaren und lässt sich genauso vielseitig verwenden. Die Zubereitung ist ganz einfach:

Vorbereitung: Halbieren Sie den Spaghettikürbis der Länge nach und entfernen Sie die Kerne mit einem Löffel. Würzen Sie die Spaghetti nach Belieben. Klassisch mit Salz und Pfeffer oder vielleicht auch mit etwas Knoblauch, frischen Kräutern oder einer milden Chili. Backen: Legen Sie die beiden Hälften mit der offenen Seite nach unten auf ein Backblech mit Backpapier. Alternativ können Sie auch eine Auflaufform verwenden, die Sie dünn mit Öl oder Butter bestreichen. Backen Sie den Kürbis bei etwa 180 Grad für 45 bis 50 Minuten im Ofen. Fäden herauskratzen: Lassen Sie den Kürbis nach dem Backen etwas abkühlen. Dann können Sie mit einer Gabel das Fruchtfleisch herauskratzen und die Spaghetti-förmigen Fäden herauslösen. Nutzen Sie einen Ofenhandschuh, um sich nicht die Hände zu verbrennen.

Wer also in dieser Saison nicht nur den Herbst genießen, sondern auch noch ein paar Kilos loswerden möchte, sollte unbedingt zum Spaghettikürbis greifen! Er eignet sich nicht nur als gesunde Pasta-Alternative, sondern auch als Basis für viele köstliche Gerichte. Vergessen Sie Kohlenhydrate und gönnen Sie sich diesen Low-Carb-Genuss, der genauso gut schmeckt wie traditionelle Pasta, aber ohne schlechtes Gewissen!