Ohne Verzicht: Mit diesen einfachen Tricks purzeln die Kilos

Wer sagt eigentlich, dass Sie sich quälen müssen, um abzunehmen? Sie können Ihren Körper in Bestform bringen, ohne auf Ihre Lieblingsspeisen zu verzichten oder stundenlang im Fitnessstudio zu schwitzen. Wir zeigen, wie Sie ganz einfach nebenbei abnehmen, ohne Diät!

Nach dem Sommer lässt die Abnehm-Motivation bei vielen oft nach, doch das muss nicht sein! Sie können Ihre Figur das ganze Jahr über halten, ganz ohne strenge Diäten oder Verzicht. Wir zeigen Ihnen die besten Tipps, wie Sie ganz entspannt Ihre Wunschfigur erreichen, ohne dass Sie einen einzigen Schokoriegel opfern müssen.

Ballaststoffe und Proteine

Wenn Sie wirklich abnehmen wollen, dann sollten Sie unbedingt mehr Ballaststoffe und Proteine in Ihren Ernährungsplan einbauen. Diese beiden Nährstoffe sind nicht nur gesund, sondern auch die perfekten Verbündeten, wenn es darum geht, den Hunger zu zügeln und Fett zu verbrennen.

© Getty Images

Ballaststoffe sorgen dafür, dass Sie länger satt bleiben, was bedeutet, dass Sie weniger Heißhungerattacken haben. Sie finden sich in Vollkornprodukten, Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten. Proteine sind nicht nur wichtig für den Muskelaufbau, sondern auch ein wichtiger Appetitzügler. Fisch, Eier, Tofu oder mageres Fleisch sind hier Ihre besten Freunde. Kombinieren Sie beides in Ihren Mahlzeiten, und Sie werden merken: Ihr Körper arbeitet auf Hochtouren!

2. Bewusst genießen

Wer kennt es nicht: noch schnell ein Croissant auf dem Weg zur Arbeit, der Snack vor dem Computer und abends vor dem Fernseher das nächste ungesunde Fast Food? Schluss damit! Das Erfolgsgeheimnis für eine dauerhaft schlanke Figur liegt in der Achtsamkeit. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für jede Mahlzeit, kauen Sie gründlich und genießen Sie jeden Bissen. Wer langsamer isst, merkt früher, wenn er satt ist. So essen Sie automatisch weniger, ohne sich zu zwingen.

3. Viel Wasser trinken

Wasser hilft nicht nur dabei, Ihren Stoffwechsel anzukurbeln, sondern sorgt auch dafür, dass Sie weniger Appetit auf süße Snacks haben. Wenn Ihnen Wasser allein zu langweilig ist, greifen Sie zu ungesüßtem Tee. Grüner Tee hat zusätzlich einen positiven Einfluss auf Ihre Fettverbrennung.

4. Bewegung muss nicht immer „Sport“ sein

© Getty Images

Vergessen Sie die Vorstellung, dass Abnehmen nur durch Hardcore-Workouts möglich ist! Ein einfacher Spaziergang kann genauso effektiv sein, wenn es darum geht, den Körper in Bewegung zu bringen und Fett zu verbrennen. Jeden Tag eine halbe Stunde flott gehen, und Sie werden staunen, wie schnell Ihr Körper davon profitiert.

5. Ausreichend schlafen und Stress vermeiden

Schlafmangel und zu viel Stress sind wahre Fettfallen! Wenig Schlaf beeinflusst Ihre Hormone, macht Sie hungriger und führt dazu, dass Sie weniger motiviert sind, sich zu bewegen. Stress lässt Ihren Körper im „Kampfmodus“ verharren und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zu ungesunden Snacks greifen.

Der Schlüssel zum Erfolg: Gönnen Sie sich ausreichend Schlaf (mindestens 7 Stunden pro Nacht) und finden Sie Wege, Stress abzubauen, sei es durch Meditation, Yoga oder einfach mal eine Stunde „Offline-Zeit“ für sich selbst. Ihr Körper wird es Ihnen danken, und die Pfunde werden purzeln.