Suppen-Diät im Herbst: Diese Suppen lassen die Kilos purzeln

Herbstzeit ist Suppenzeit. Sie wärmen uns von innen, schmecken einfach köstlich und sind der ideale Begleiter für kühle Tage. Und das Beste daran: Mit den richtigen Suppen lässt sich ganz nebenbei auch noch das ein oder andere Kilo verlieren!

Wenn die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, gibt es nichts Besseres, als sich mit einer heißen Suppe auf der Couch einzukuscheln. Vollgepackt mit Vitaminen, Nährstoffen und Ballaststoffen halten Suppen nicht nur lange satt, sondern bringen auch jede Menge Energie, ohne unnötige Kalorien! Wir verraten Ihnen die drei besten Suppen, die Ihnen nicht nur wohltuende Wärme, sondern auch eine schlanke Linie bringen!

Butternutkürbis-Suppe

© Getty Images

Der Butternutkürbis ist im Herbst ein wahres Superfood. Mit seiner milden Süße und cremigen Konsistenz ist er nicht nur ein Genuss, sondern auch ein wahrer Fettkiller. Kürbisse enthalten viele Ballaststoffe, die die Verdauung anregen und das Sättigungsgefühl verlängern.

Rezept für die Butternutkürbis-Suppe:

1 Butternutkürbis, gewürfelt

1 Zwiebel, gewürfelt

2 Karotten, gewürfelt

1 Knoblauchzehe

500 ml Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer, Muskatnuss, etwas Ingwer für die extra Würze

Zubereitung:

Einfach alle Zutaten in einem Topf anbraten, mit der Brühe auffüllen und 20 Minuten köcheln lassen. Dann pürieren, mit Gewürzen abschmecken – und fertig ist eine cremige, sättigende Suppe, die kaum Kalorien enthält!

Karotten-Ingwer-Suppe

© Getty Images

Karotten sind nicht nur besonders lecker, sie helfen auch dabei, den Stoffwechsel anzukurbeln. In Kombination mit Ingwer, der für seine entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt ist, wird diese Suppe zum perfekten Herbstgenuss.

Rezept für die Karotten-Ingwer-Suppe:

4 Karotten, geschält und gewürfelt

1 Stück Ingwer (ca. 3 cm), fein gerieben

1 Zwiebel, gewürfelt

500 ml Gemüsebrühe

1 TL Kurkuma (optional für noch mehr Würze und Antioxidantien)

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung:

Zwiebel und Ingwer in einem Topf anbraten, Karotten und Brühe hinzufügen. Alles ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis die Karotten weich sind. Dann pürieren und mit den Gewürzen abschmecken. Voilà – eine gesunde Suppe, die sowohl den Stoffwechsel anregt als auch für langanhaltende Sättigung sorgt.

Miso-Suppe

© Getty Images

Miso-Suppe ist nicht nur in der japanischen Küche beliebt, sie ist auch ein hervorragendes Diätgericht. Miso enthält Probiotika, die die Darmflora unterstützen und die Verdauung fördern. Die Algen in der Suppe sind reich an Mineralstoffen wie Jod, das den Stoffwechsel anregen kann.

Rezept für die Miso-Suppe mit Algen:

2 EL Miso-Paste (am besten hell)

1 Handvoll getrocknete Algen (z.B. Wakame)

500 ml Gemüsebrühe

1 Frühlingszwiebel, fein geschnitten

1 Tofu (optional), gewürfelt

Zubereitung:

Die Brühe erhitzen und die Miso-Paste darin auflösen. Die Algen hinzufügen und ca. 5 Minuten köcheln lassen. Frühlingszwiebel und optional Tofu dazugeben. Schon ist die leckere, leicht scharfe Miso-Suppe fertig, die hilft, Ihren Heißhunger zu zügeln.