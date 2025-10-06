Das sollten Sie tun, wenn Sie beginnen, sich krank zu fühlen

Auf TikTok kursiert ein Trend, der uns helfen soll, die Erkältungs- und Grippezeit gesund zu überstehen. Creator schwören darauf: Sobald sich die ersten Anzeichen einer Erkältung bemerkbar machen, soll ein bestimmter „Hack“ Symptome lindern oder sogar verhindern, dass die Erkältung ausbricht.

In den sozialen Medien tauchen immer wieder Trends auf, die innerhalb kürzester Zeit viral gehen – von praktischen Lifehacks bis hin zu Tipps zu Gesundheit und Ernährung. Einer der aktuellsten Trends in der TikTok-Community dreht sich um ein alltägliches Herbstproblem: Erkältungen. Viele Nutzer berichten von einem bestimmten „Hack“, den sie anwenden, sobald die ersten Anzeichen wie Kratzen im Hals auftreten.

Bei leichten Erkältungssymptomen greifen viele sofort zu Medikamenten. In den meisten Fällen ist das jedoch gar nicht nötig. Schon eine Kombination aus Vitaminen und Mineralstoffen kann die Symptome lindern oder die Erkältung abmildern – so berichten zahlreiche TikTok-Videos. Die Methode wird oft von Menschen geteilt, die den Trick seit Jahren nutzen, und viele schwören darauf, dass die Symptome dadurch deutlich abgeschwächt werden oder gar nicht erst richtig auftreten, wenn die empfohlenen Schritte konsequent befolgt werden.

© Getty Images

Was beinhaltet der SOS-Hack?

Der Hack umfasst die Einnahme folgender Mittel:

Magnesium – zur Unterstützung vieler Körperfunktionen

Zink – bekannt für seine Rolle bei der Immunabwehr

Vitamin C (hochdosiert) – traditionell genutzt, um Erkältungssymptome zu mildern

Ingwer – frisch gekaut oder als Tee, aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften

Die Einnahme erfolgt abends vor dem Schlafengehen und morgens nach dem Aufwachen, sobald die ersten Anzeichen einer Erkältung spürbar sind. Die TikTok-Community berichtet, dass auf diese Weise Erkältungen häufig erfolgreich abgewehrt oder die Symptome deutlich reduziert werden können.

© Getty Images

Was sagt die Wissenschaft dazu?

Vitamin C und Zink: Studien zeigen, dass diese Nährstoffe die Dauer und Intensität von Erkältungen verringern können, wenn sie frühzeitig eingenommen werden. Ein garantierter Schutz vor Erkältungen ist jedoch nicht garantiert.

Ingwer: Ingwer kann entzündungshemmend wirken und traditionell Beschwerden bei Erkältungen lindern. Wissenschaftlich ist seine Wirkung jedoch nur moderat nachgewiesen.

Magnesium: Essentiell für den Körper, jedoch kein nachgewiesener Schutz vor akuten Infektionen.

Es ist also plausibel, dass einzelne Bestandteile des Hacks positive Effekte haben. Der TikTok-Hack kann einzelne Symptome möglicherweise leicht abschwächen oder die Dauer einer Erkältung geringfügig verkürzen – insbesondere durch Vitamin C, Zink und Ingwer. Er wirkt jedoch nicht als Wundermittel: Erkältungen verschwinden dadurch nicht zuverlässig. Wer sich krank fühlt, sollte zusätzlich auf ausreichend Ruhe, Flüssigkeit und gegebenenfalls ärztliche Beratung setzen. Nichts desto trotz kann der Hack eine unterstützende Maßnahme sein.