Lockdown für Ungeimpfte: Das sind die Strafen

Ab Montag kontrolliert die Polizei im öffentlichen Raum den 2G-Nachweis. Bei Verstößen drohen Geldstrafen bis zu 3.000 Euro.

Der Lockdown für Ungeimpfte, der ab Montag gilt, "wird sehr konsequent kontrolliert werden", kündigte Schallenberg an. Etwa im Zuge von Verkehrskontrollen, aber auch vor Kaufhäusern. Auch Innenminister Nehammer kündigte an, dass ab Montag pro Bezirk zwei zusätzliche Polizeistreifen ausschließlich für die Kontrolle des Lockdowns abgestellt werden. Auch kriminalpolizeiliche Schwerpunkte, etwa bei der Betrugsbekämpfung im Zusammenhang mit Zertifikaten, würden gesetzt. Kein Thema ist für Nehammer die Kontrolle des privaten Raums. Er appellierte aber, die Regeln auch im privaten Bereich einzuhalten, "auch wenn die Polizei nicht in die eigenen vier Wände kann".

Wer im öffentlichen Raum kontrolliert wird und keinen gültigen 2G-Nachweis bei sich trägt und sich "uneinsichtig" zeigt, der wird bestraft.