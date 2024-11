× Vorsicht: Von diesem Superfood sollten Sie lieber die Finger lassen

Sie gelten als absolutes Superfood und sind heutzutage aus Smoothies, Müsli und Co. nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist von Chiasamen. Doch so gesund sie auch scheinen, ihr Verzehr ist nicht immer unbedenklich.

Chiasamen sind wahre Nährstoffbomben. Sie punkten mit einem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffen, Proteinen sowie wertvollen Mineralstoffen wie Magnesium und Kalzium. Außerdem quellen sie in Flüssigkeiten enorm auf und vergrößern somit ihr Volumen um das Vielfache. Deswegen gelten sie als idealer Sattmacher. Kein Wunder, dass sie längst ein fester Bestandteil vieler Rezepte geworden sind. Doch ihr Verzehr kann gefährlich werden.

Warum Chiasamen gefährlich sind

Chiasamen haben eine besondere Eigenschaft: Sie quellen in Flüssigkeit stark auf und können ein Vielfaches ihres Eigengewichts aufnehmen. Das ist perfekt für Pudding oder Smoothies, kann jedoch gefährlich werden, wenn die Samen trocken verzehrt werden. Gelangen sie in diesem Zustand in die Speiseröhre, könnten sie dort aufquellen und die Atmung erschweren oder sogar blockieren. Experten raten daher, Chiasamen vor dem Verzehr immer in Wasser oder anderen Flüssigkeiten einzuweichen und beim Verzehr genügend zu trinken.

© Getty Images ×

Wechselwirkungen mit Medikamenten

Für Menschen, die blutverdünnende Medikamente einnehmen, können Chiasamen ebenfalls problematisch sein. Der Grund: Ihr hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren kann die blutverdünnende Wirkung verstärken, was das Risiko für Blutungen erhöht. Bevor regelmäßig größere Mengen Chiasamen konsumiert werden, sollte daher Rücksprache mit einem Arzt gehalten werden.

Allergische Reaktionen möglich

Auch wenn Allergien gegen Chiasamen selten sind, können sie vorkommen. Besonders Menschen mit einer Allergie gegen ähnliche Pflanzen wie Sesam oder Senf sollten vorsichtig sein. Symptome einer Allergie können von Hautreaktionen wie Juckreiz oder Ausschlag bis hin zu schwereren Reaktionen wie Atemnot reichen.

Chiasamen sicher genießen

Um mögliche Risiken zu minimieren, sollten Chiasamen richtig dosiert und zubereitet werden. Die empfohlene Tagesmenge beträgt etwa 15 Gramm (ca. ein Esslöffel). Chiasamen sollten zudem vor dem Verzehr mindestens 15 Minuten in Wasser, Milch oder anderen Flüssigkeiten quellen lassen. Außerdem ist es wichtig, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um Verdauungsproblemen vorzubeugen. Als Alternative bietet sich auch Sesam oder Leinsamen an. Diese stecken ebenfalls voller gesunder Fette, Proteine und weisen eine hohe Mikronährstoffdichte auf.