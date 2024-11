Wer diese Dinge am Sonntag macht, nimmt die ganze Woche ab

Am Sonntag gemütlich auf der Couch zu entspannen, klingt verlockend – doch mit ein paar cleveren Tricks können Sie den freien Tag in einen Abnehmbooster für die ganze Woche verwandeln.

Am Wochenende sind wir oft voller Tatendrang: Wir treiben Sport, achten auf gesunde Ernährung und fühlen uns motiviert. Doch sobald uns der Alltagsstress wieder einholt, wird es schwerer, diesen gesunden Lebensstil beizubehalten. Nur am Wochenende an der Fitness zu arbeiten, reicht leider nicht aus. Mit der richtigen Vorbereitung am Sonntag können Sie auch unter der Woche den inneren Schweinehund besiegen und die Kilos purzeln lassen.

Meal Prep

Unter der Woche fehlt uns oft die Zeit oder die Inspiration, um gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Stattdessen greifen wir dann schnell zu ungesunden Snacks oder bestellen kalorienreiche Take-away-Gerichte. Meal Prep – das heißt, die Mahlzeiten für die Woche im Voraus zu planen und vorzubereiten – hilft, die Kontrolle über Ihre Ernährung zu behalten. Nutzen Sie den Sonntag, um gesunde Gerichte vorzukochen und in Portionen aufzuteilen. Von Gemüsepfannen über Salate bis hin zu proteinreichen Snacks – so sind Sie bestens ausgerüstet, um gesunde Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig sparen Sie durch das Vorkochen auch Zeit und Geld.

Die Woche und Trainingszeiten vorplanen

Ein weiterer Gamechanger, um Ihre Abnehmziele zu erreichen, ist die richtige Wochenplanung. Setzen Sie sich am Sonntag hin und überlegen Sie, wann Sie Ihre Trainingseinheiten einplanen können. Ob Joggen, Krafttraining oder Yoga – blocken Sie diese Termine fest in dem Kalender. So ist es viel unwahrscheinlicher, dass Sie eine Einheit ausfallen lassen. Sie werden sehen, mit klaren Zeiten und festen Zielen steigert sich nicht nur die Motivation, sondern Sie bleiben auch am Ball.

Sportkleidung schon am Sonntag rauslegen

Der Schweinehund ist am Montagmorgen bekanntlich besonders stark. Doch hier ein kleiner Tipp: Legen Sie Ihre Sportkleidung schon am Sonntag für die Woche bereit! Ob Leggings, Sportschuhe oder Ihr Lieblingsshirt – die Vorbereitung ist ein mentaler Kickstart. Wenn Sie die Kleidung sehen, werden Sie automatisch an Ihr Training erinnert und die Hürde, sich aufzuraffen, wird um ein Vielfaches kleiner.

Einen Cheat Day für die Woche festlegen

Klingt paradox, aber ein geplantes „Cheat Meal“ oder gar ein Cheat Day kann Wunder wirken. Wer sich die ganze Woche diszipliniert an eine gesunde Ernährung hält, darf sich einmal gönnen, worauf er Lust hat. Dieser geplante Tag kann dabei helfen, Heißhungerattacken zu vermeiden und sorgt dafür, dass Sie Ihre Diät auch langfristig durchhalten. Am besten planen Sie schon sonntags, wann und wie Sie diesen besonderen Tag genießen wollen – so haben Sie eine Belohnung in Aussicht, die Sie während der Woche motiviert.