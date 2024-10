× Abnehmen leicht gemacht: Diese Lebensmittel stoppen den Hunger

Wer abnehmen möchte, verzichtet häufig auf Mahlzeiten. Doch das muss nicht sein: Mit den richtigen Lebensmitteln lässt sich das Hungergefühl in Schach halten, ohne auf Genuss zu verzichten.

Manche Lebensmittel füllen den Magen nur kurz und lassen das Hungergefühl schnell zurückkehren. Das führt nicht nur zu unerwünschten Extra-Kilos, sondern auch oft zu Heißhungerattacken. Besser ist es, auf sättigende Lebensmittel zu setzen, die langanhaltend Energie liefern und das Abnehmen leichter machen.

Diese Lebensmittel stoppen den Hunger

Kartoffeln

Kartoffeln gelten oft als Dickmacher, dabei können sie beim Abnehmen helfen. Grund dafür ist ihr hoher Gehalt an Ballaststoffen und komplexen Kohlenhydraten, die langsam verdaut werden und so für eine langanhaltende Sättigung sorgen. Ein weiterer Vorteil: Kartoffeln vom Vortag enthalten resistente Stärke, die im Körper weniger Kalorien liefert und lange satt hält. Wichtig ist jedoch, die Kartoffeln nicht in Fett zu braten oder zu frittieren – als Salat, Ofenkartoffeln oder gekocht entfalten sie ihre vorteilhaften Eigenschaften am besten.

Eier

Eier zählen mit ihren ca. 7 Gramm Protein pro Ei zu den Top-Sattmachern. Darüber hinaus enthalten Eier auch gesunde Fette, die ebenfalls zur Sättigung beitragen. Studien zeigen, dass ein proteinreiches Frühstück mit Eiern das Hungergefühl über den Tag hinweg reduziert und Heißhungerattacken vorbeugen kann. Ob als Omelette, Rührei oder gekocht – Eier sind leicht zuzubereiten und liefern wichtige Nährstoffe wie B-Vitamine, Vitamin D und Mineralstoffe wie Eisen und Zink.

Hülsenfrüchte

Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen sind kleine Nährstoffbomben und zählen zu den besten Lebensmitteln, um lange satt zu bleiben. Der Grund dafür ist ihr hoher Ballaststoff- und Proteingehalt, der den Blutzuckerspiegel stabil hält und so das Hungergefühl lange fernhält. Besonders die Ballaststoffe sind schwer verdaulich und sorgen dafür, dass die Energie nach und nach abgegeben wird.

Haferflocken

Haferflocken sind das perfekte Frühstück für alle, die lange satt bleiben möchten. Sie enthalten reichlich Ballaststoffe, vor allem Beta-Glucan, das im Magen eine Art Gel bildet und somit die Verdauung verlangsamt. Dies führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel langsam ansteigt und lange konstant bleibt, was das Hungergefühl über Stunden hinweg reduziert. Haferflocken sind zudem eine ausgezeichnete Quelle für komplexe Kohlenhydrate und enthalten Eisen, Magnesium und B-Vitamine. Ob als Porridge, Müsli oder in Smoothies – Haferflocken sind vielseitig und lassen sich nach Geschmack mit Obst und Nüssen kombinieren.

Hüttenkäse

Hüttenkäse, auch bekannt als körniger Frischkäse, ist sehr kalorienarm und zugleich proteinreich. Durch den hohen Eiweißanteil hält Hüttenkäse nicht nur lange satt, sondern lässt auch das Bauchfett schmelzen. Er lässt sich vielseitig in den Speiseplan integrieren – ob als Topping für Salate, in Wraps oder pur mit etwas Gemüse. Hüttenkäse enthält zudem Kalzium, das die Knochengesundheit fördert, und B-Vitamine, die gut für den Energiestoffwechsel sind.

Ingwer

Ingwer ist zwar kein direkter Sattmacher, hat aber dennoch einen wertvollen Einfluss auf das Hungergefühl. Die scharfe Wurzel regt den Stoffwechsel an und hilft, den Appetit zu zügeln. Ingwer enthält den Wirkstoff Gingerol, der eine positive Wirkung auf die Verdauung hat und dabei hilft, Blutzuckerschwankungen zu vermeiden. Ingwer lässt sich ideal in Tee oder Smoothies integrieren und gibt vielen Gerichten eine angenehme Schärfe. Darüber hinaus wirkt Ingwer entzündungshemmend und fördert die Fettverbrennung.