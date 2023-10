× Melissa Naschenweng: Neue Bergbauernbuam-Tour ohne Wien-Konzert!

St. Pölten, Graz, Linz und Innsbruck - aber keine Stadthalle. Melissa Naschenweng sorgt mit ihnen neuen Tourdaten für eine Überraschung.

Im Mai rockte Melissa Naschenweng die Wiener Stadthalle. Nur 3.000 Fans schunkelten mit. "In Zeiten wie diesen, wo alle sparen müssen, ist man über jeden Besucher froh,“ zeigte sie sich damals im oe24.TV-Interview trotzdem zufrieden. Doch jetzt zieht die Schlager-Queen ihre Konsequenzen. Bei der soeben angekündigten „Bergbauernbuam Tour 2024“, die am 21. September in Passau startet, fehlt ein Wien-Konzert. Neben 12 Deutschland-Terminen finden sich aktuell "nur" St. Pölten (25. Oktober), Graz (26. 10.), Linz (27.10.) und Innsbruck (14. 11.) am Tourplan.



Als keine Entschädigung für ihre Wiener-Fans gibt’s es jedoch bereits am 13. Jänner im Portofino. „Das letzte live Konzert vor der Pause“. Danach zieht sich Melissa für ihre neue CD ins Studio zurück. Die neuen Hits präsentiert sie dann ab September auch live. Nur leider nicht in Wien.

© Portofino ×