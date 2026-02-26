Alles zu oe24VIP
Überraschung an der Spitze! Die Länder mit der höchsten McDonald's-Dichte pro Einwohner
Nicht USA!

Überraschung an der Spitze! Die Länder mit der höchsten McDonald's-Dichte pro Einwohner

26.02.26, 11:47
Die goldenen Bögen sind (fast) überall. Doch nirgends ist die McDonald's-Dichte so hoch, wie in diesen Ländern.

Ob nach der Party, auf dem Roadtrip oder wenn es in der Mittagspause schnell gehen muss: McDonald’s ist weltweit der ultimative Fast-Food-Anker. Aber hätten Sie gewusst, dass wir Österreicher zu den größten McDonald’s-Fans des Planeten gehören? Eine aktuelle Datenauswertung (Stand Februar 2026) zeigt jetzt, welche Nationen die höchste Mci-Dichte der Welt haben und Österreich hat überraschend die Nase vorn.

Überraschung an der Spitze! Die Länder mit der höchsten McDonald's-Dichte pro Einwohner
 Österreich weltweit auf Platz 19

Österreich landet im weltweiten Ranking auf einem beeindruckenden 19. Platz. Mit 22,4 McDonald’s-Filialen pro einer Million Einwohner lassen wir sogar Fast-Food-Größen wie das Vereinigte Königreich (21,2) oder unseren Nachbarn Deutschland (16,4) hinter uns.

In der Alpenrepublik ist der Weg zum nächsten Cheeseburger also kürzer als fast überall sonst in Europa. Nur die Franzosen (23,2) und die Schweizer (20,3 – wobei Liechtenstein hier mitgerechnet wird) liefern uns ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.

Überraschung an der Spitze! Die Länder mit der höchsten McDonald's-Dichte pro Einwohner
Die Top-10 Länder mit der größten McDonald's Dichte

An der Spitze finden sich ein paar Überraschungen. Dass die USA vorne mitmischen, ist klar – aber ein winziger Hotspot in Asien schnappt sich die Goldmedaille:

  1. Macau: 56,8 Filialen (pro 1 Mio. Einwohner)
  2. St. Maarten: 43,2 Filialen
  3. USA: 38,6 Filialen
  4. Australien: 37,2 Filialen
  5. Kanada: 36,1 Filialen
  6. Virgin Islands: 34,8 Filialen
  7. Hongkong: 34,6 Filialen
  8. Neuseeland: 32,5 Filialen
  9. Curacao: 32,1 Filialen
  10. Puerto Rico: 29,3 Filialen

Macau ist Mci-Hotspot

Macau ist das „Las Vegas Asiens“ – auf engstem Raum drängen sich hier die Touristen, und die wollen schnell verpflegt werden. Daher die astronomische Dichte.

Während China massiv aufrüstet und auf etwa 5 Filialen pro Million Einwohner kommt, hinkt Indien mit gerade einmal 0,5 hinterher. Das bedeutet: In China ist die Chance auf einen Burger zehnmal höher als im Nachbarland. Das Schlusslicht der Weltstatistik ist übrigens Pakistan mit nur 0,3 Standorten pro Million Menschen.

