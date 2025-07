Nur 5 Stunden entfernt: Das sind die besten Reiseziele für spontane Roadtrips

Urlaub noch nicht geplant? Kein Problem! In unter 5 Stunden erreichen Sie traumhafte Reiseziele mit Meer, Altstadt-Charme oder Dolce Vita. Diese Roadtrip-Spots retten jeden Sommer. Jetzt losfahren und einfach genießen!

Die Sonne scheint, der Urlaub ist noch nicht fix geplant – aber das Fernweh ist da? Dann wird's Zeit, einfach loszufahren! Zum Glück liegt Österreich ziemlich strategisch zwischen Adria und dem Balkan – und bietet damit die perfekte Ausgangslage für spontane Roadtrips, die sich wie Urlaub anfühlen (und das ganz ohne Flughafenstress oder Wochenplanung).

Hier kommen 5 Reiseziele, die Sie in unter 5 Stunden erreichen – und die mit Meerblick, Altstadt-Charme oder Dolce Vita den Sommer retten können.

1. Triest, Italien – Meer, Espresso & italienischer Flair

© Getty Images

Nur rund 5 Stunden Fahrtzeit trennen Wien von einer echten Perle an der Adria: Triest. Die Stadt liegt direkt am Wasser, kombiniert österreichisch-habsburgischen Charme mit italienischem Lebensgefühl – und serviert den wohl besten Espresso außerhalb Roms. Ob Sie durch die hübsche Altstadt schlendern, am Canal Grande Aperol trinken oder einfach den Sonnenuntergang an der Küste genießen: Triest ist ein echtes Sommer-Upgrade für alle, die sich nach Meer sehnen.

Tipp: Kurz vor der Stadt hält man am besten in Sistiana – ein kleiner Badeort mit glasklarem Wasser und Felsbuchten, ideal für einen Sprung ins kühle Nass.

2. Ljubljana, Slowenien – klein, charmant & perfekt für 24 Stunden

© Getty Images

Ljubljana ist eine der charmantesten Hauptstädte Europas – und in nur etwa 4 Stunden von Wien aus erreichbar. Die Altstadt ist kompakt, autofrei und wunderschön. Cafés säumen den Fluss, über dem sich Brücken mit Drachenskulpturen spannen, es gibt Street Art, Flohmärkte, Sommerbars am Ufer und viele kleine Boutiquen. Ein ideales Ziel, wenn man Stadt, Entspannung und einen Hauch mediterranes Feeling kombinieren will.

Tipp: Wer etwas mehr Zeit hat, kann Ljubljana easy mit einem Abstecher an die Küste (z. B. nach Piran) oder zum Bleder See verbinden.

3. Piran, Slowenien – das kleine Venedig an der Adria

© Getty Images

Noch ein Geheimtipp mit Meeresrauschen: Piran, ein Küstenstädtchen an der slowenischen Riviera. In ca. 5 Stunden von Wien aus erreichbar – und definitiv die Fahrt wert. Enge Gassen, venezianische Architektur, türkisblaues Wasser und frischer Fisch direkt vom Hafenrestaurant machen diesen Ort zum perfekten Mini-Urlaubsziel.

Tipp: Kein Auto nötig – parken Sie am besten außerhalb und laufen Sie durch die Altstadt ans Meer.

4. Budapest, Ungarn – Rooftop-Vibes & Thermalbaden

© Getty Images

Nur knapp 2,5 Stunden von Wien entfernt – und trotzdem gefühlt eine andere Welt: Budapest! Die ungarische Hauptstadt ist ideal für einen spontanen City-Trip mit einer Mischung aus cool, historisch und richtig fotogen. Die Széchenyi-Thermen, das Donaupanorama, stylishe Bars und günstiges (aber gutes) Essen machen Budapest zur idealen Option für alle, die das urbane Sommergefühl lieben.

Tipp: Ein Drink auf einer Rooftop-Bar bei Sonnenuntergang = Budapest-Magie in Reinform.

5. Rovinj, Kroatien – wenn’s doch etwas weiter sein darf

© Getty Images

Okay, knapp über 5 Stunden (je nach Route), aber zu schön, um es nicht zu erwähnen: Rovinj in Istrien! Wer spontan ein bisschen mehr Zeit hat, fährt Richtung Süden und landet in einem der romantischsten Küstenstädtchen Kroatiens. Bunte Häuser, glasklares Wasser, Olivenhaine und eine Altstadt wie aus einem Gemälde – hier kommt richtiger Sommerurlaub auf Knopfdruck.

Tipp: Früh losfahren, auf dem Rückweg einen Stopp in Slowenien einlegen (z. B. bei Portorož oder Lipica).

In nur wenigen Stunden erreicht man echte Highlights mit Meer, Stadt oder Sommerlaune – und das ganz spontan. Also: Playlist starten, Sonnenbrille aufsetzen, Fenster runter – und einfach los!