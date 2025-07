Kroatiens letzte Geheimtipps: Diese Inseln kennt (fast) niemand

Wer authentisches Urlaubsfeeling erleben möchte, entdeckt auf den kroatischen Inseln einen perfekten Rückzugsort für Entschleunigung mit viel Genuss. Inseln wie Korcula, Vis, Lošinj oder Lastovo sind traumhafte Rückzugsorte

Von Lastovo bis Vis: In Kroatien finden sich traumhafte Inseln, die unbedingt auf Ihre Bucketlist gehören. Wir zeigen die Hidden Gems.

Korcula

Die Insel Korcula ist ein Highlight der Adriaküste. Die historische Altstadt, umrahmt von imposanten Stadtmauern, versetzt Besucher in vergangene Zeiten und lädt zu einem Bummel durch ihre schmalen, von mittelalterlicher Architektur geprägten Gassen ein.

© Getty Images

Bekannt als der Geburtsort von Marco Polo, beeindruckt die Insel nicht nur mit ihrem historischen Erbe, sondern auch mit idyllischen Stränden, kristallklarem Wasser und einer lebendigen Weinbaukultur, die in den malerischen Dörfern der Insel besonders zur Geltung kommt. Kulinarisch verführt Korcula mit frischen Meeresfrüchten und lokalen Weinen, die das mediterrane Lebensgefühl auf besondere Weise widerspiegeln.

Vis

© Getty Images

Die Insel Vis, die westlichste größere Insel Kroatiens, verzaubert mit ihrer unberührten Natur und authentischen Atmosphäre. Ihre bewegte Geschichte als einstiger Militärstützpunkt hat dazu beigetragen, dass sich hier ein ganz eigener Rhythmus des Insellebens erhalten konnte - ideal für alle, die Ruhe und Authentizität suchen. Besucher können die berühmte Stiniva-Bucht entdecken, die von steilen Felsen umrahmt ist, oder die beeindruckenden Blauen und Grünen Höhlen auf der nahegelegenen Insel Biševo erkunden.

Lastovo

© Getty Images

Die Insel Lastovo ist ein verstecktes Naturparadies und eine der abgelegensten bewohnten Inseln Kroatiens. Mit nur rund 800 Einwohnern und überwiegend bewaldeter Fläche bietet sie eine unberührte Landschaft, die besonders Wanderer, Radfahrer und Naturliebhaber anspricht. Der Lastovo-Archipel, der 2007 zum Naturpark ernannt wurde, besteht aus 46 Inseln und Inselchen, die mit ihrer reichen Flora und Fauna verzaubern. Der klare Nachthimmel hat der Insel den Namen "Insel der Sterne" eingebracht.

Lastovo ist außerdem für ihre vielen traditionellen Feste, wie den lebhaften Karneval, sowie für authentische kulinarische Erlebnisse bekannt.

Losinj

© Getty Images

Mit paradiesischer Natur, malerischen Buchten, glasklarem Meer und einer beeindruckenden Geschichte ist die kleine Insel Lošinj bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts ein echter Geheimtipp. Neben der üppigen Natur machen auch die unkomplizierte Anreise und zahlreiche Erlebnisse an und auf dem Wasser die Insel zum "Portofino" Kroatiens. In der Cikat Bucht, einer der schönsten Buchten Kroatiens, liegen das stylische Fünf-Sterne Hotel Bellevue und das Boutique Hotel Alhambra, in dem moderner Luxus auf österreichische Architektur der Kaiserzeit trifft.

Mljet

© Getty Images

Die Insel, auch Odysseus-Insel genannt, befindet sich in der kroatischen Adria, 30 km nordwestlich von Dubrovnik. Sie ist die grünste und waldreichste aller kroatischen Inseln und punktet mit einer sensationellen Unterwasserwelt -perfekt für Tauchbegeisterte!

Susak

© Getty Images

Inmitten der kroatischen Adria liegt die bezaubernde Insel Susak, die zum Archipel von Losinj gehört. Die nur 3 km² kleine Insel in der Kvarner Bucht besteht überwiegen aus Sand - hier finden sich auch einige der schönsten Sandstrände in Kroatien, die sogar einen Hauch von Karibik-Feeling vermitteln!

Zlarin

© Getty Images

Die idyllische Insel Zlarin befindet sich vor der Adriaküste von Sibenik, zentral gelegen zu zwei der beliebtesten Nationalparks der Region Dalmatien: Nationalpark Krka und Nationalpark Kornati. Auf der Insel herrscht ein striktes Fahrverbot für PKW jeder Art, was das kleine Eiland gerade auch für Fahrradfahrer und Wanderer sehr interessant macht.