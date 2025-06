Der schönste Geheimtipp Europas liegt auf dieser beliebten Insel

Italien, Spanien, Griechenland – alles längst überlaufen? Nicht ganz. Selbst in den beliebtesten Urlaubsregionen Europas verbergen sich noch wahre Geheimtipps. Ein neues Ranking zeigt jetzt, wo Sie abseits der Massen noch unentdeckte Schätze finden können.

Wer träumt nicht von einem Urlaub abseits der Touristenmassen und des Trubels? Die Plattform „European Best Destinations“ (EBD), bekannt für ihre Empfehlungen rund ums Reisen, hat jetzt ihre Liste der besten Geheimtipps 2025 veröffentlicht. Ganz oben auf dem Siegertreppchen: Ein Ort, der selbst auf einer der beliebtesten Inseln Europas liegt und doch für viele noch ein unentdecktes Juwel ist.

Platz 1: Bosa, Sardinien

© Getty Images

Der schönste Geheimtipp Europas heißt laut EBD: Bosa, ein malerisches Städtchen an der Westküste Sardiniens. Eingebettet in ein Tal am Temo-Fluss begeistert Bosa mit seiner einzigartigen Kulisse: bunt gestrichene Häuser, die sich wie Farbtupfer den Hügel hinaufschlängeln, und darüber thront majestätisch die mittelalterliche Malaspina-Burg. Ein Spaziergang durch das historische Zentrum gleicht einer Zeitreise und wer sich nach Sonne und Meer sehnt, wird am nahegelegenen Strand von Bosa Marina fündig – ein Paradies fernab der Touristenströme.

Platz 2: Nesso, Comer See

© Getty Images

Auf dem zweiten Rang bleibt die Liste in Italien, am berühmten Comer See. Doch Nesso, ein kleines Örtchen am Westufer, hebt sich von den bekannten Hotspots wie Bellagio oder Como ab. Spektakulär ist der Orrido di Nesso, ein dramatisch in die Tiefe stürzender Wasserfall, der direkt durch den Ort fließt. Die römische Steinbrücke Ponte della Civera ist ein weiterer Höhepunkt, perfekt für ein romantisches Foto oder einfach einen Moment des Innehaltens.

Platz 3: Corvo, Azoren

© Getty Images

Weit draußen im Atlantik, auf dem abgelegenen Archipel der Azoren, liegt das kleine Eiland Corvo – und mit ihm der drittbeste Geheimtipp Europas. Mit kaum mehr als 400 Einwohnern bietet Corvo Ruhe, Natur pur und einen der beeindruckendsten Vulkankrater Europas: den Caldeirão. Wer durch das grüne Hochland wandert, blickt in einen gewaltigen Krater mit Seen, Inseln und unberührter Wildnis.

Platz 4: Albarracín, Spanien

© Getty Images

In der Provinz Teruel, im Herzen Spaniens, versteckt sich das märchenhafte Albarracín. Mit seinen gewundenen Gassen, mittelalterlichen Stadtmauern und Häusern in zarten Rosa-Tönen wirkt der Ort wie aus einem Fantasy-Film.

Platz 5: Blagaj, Bosnien und Herzegowina

© Getty Images

Alle, die Europa einmal von einer anderen Seite erleben wollen, sollten diesen Geheimtipp nicht verpassen. Den fünften Platz belegt das fast schon mystische Blagaj, nahe Mostar. Die Hauptattraktion: das Blagaj Tekija, ein Derwisch-Kloster aus dem 15. Jahrhundert, das malerisch am Fuße einer Felswand liegt, direkt an der Quelle des Buna-Flusses.

Die Top 10 der besten Geheimtipps Europas im Überblick

Bosa, Italien Nesso, Italien Corvo, Portugal Albarracín, Spanien Blagaj, Bosnien und Herzegowina Rupit, Spanien Chalki, Griechenland Tenby, Wales Saturnia, Italien Vík í Mýrdal, Island

Entdecken Sie jetzt diese Geheimtipps, bevor es alle anderen tun.