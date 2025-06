30 unter 30: Kühle Traumstrände in Europa

Die schönsten Strände Europas für einen Sommerurlaub ohne Hitze.

Europas Strandgeheimnisse im hohen Norden und Osten sind weniger bekannt als die Urlaubsklassiker am Mittelmeer, aber allemal eine Reise wert. DERTOUR Austria hat die schönsten Strände im Norden und Nordosten Europas zusammengestellt – perfekt für alle, die dem heißen Sommer dieses Jahr entfliehen wollen.

Baltikum: Strandurlaub abseits des Mainstreams

Estland, Lettland und Litauen sind wahre Geheimtipps für einen erholsamen Strandurlaub ohne Massentourismus. Entlang der Ostseeküste gibt es pittoreske Steilküsten, aber auch sehr viele naturbelassene Strände, viele davon mit feinem Sandstrand und ausgedehnten Kiefernwäldern. Das Wasser ist oftmals flach, ideal für Nichtschwimmer.

In Estland lädt der beliebte Pärnu Beach mit feinem Sand und Altstadtnähe zum entspannten Sonnenbaden ein. Auf der Insel Saaremaa gibt es bei Nordwind ideale Bedingungen für Surfer, der Stroomi Beach in Tallinn ist besonders familienfreundlich und belebt, mit vielen Cafés und Bars. Lettlands traditionsreicher Kurort Jurmala verzaubert mit Holzvillen und 26 Kilometern Sandstrand, während Palanga in Litauen mit Pinienwäldern und flachem Wasser ein Paradies für Familien ist. Wer es ruhig und authentisch mag, findet auf der Kurischen Nehrung mit ihren Dünenlandschaften das perfekte Rückzugsgebiet für erholsame Urlaubstage.

Dänemark: Hygge am Strand

Dänemark kombiniert Design, Entspannung und Natur wie kaum ein anderes Land und ist mit über 7.400 Kilometern Küste wie gemacht für die Sommerfrische am Meer. Besonders familienfreundlich zeigt sich der Amager Strandpark in Kopenhagen – urban, gepflegt und mit bester Infrastruktur. Auf der Insel Bornholm ist Dueodde der Inbegriff eines Traumstrandes: feiner Sand, klares Wasser und ein Hauch Karibikfeeling. Wer es ruhiger mag, ist an der Nordspitze Jütlands zwischen Hulsig und Bunken gut aufgehoben – flaches Wasser, feiner Sand und viel Platz machen den Urlaub hier besonders hyggelig.

Deutschland: Durchatmen bei Nord- und Ostseeflair

Deutschlands Küsten sind ein wahres Paradies für alle, die eine Mischung aus Aktivurlaub und Entspannung suchen. An der Nordsee laden weite Strände, raue Dünenlandschaften und das Wattenmeer zu Spaziergängen, Radtouren und Kitesurf-Abenteuern ein – besonders in beliebten Orten wie Cuxhaven, Sankt Peter-Ording oder auf der Insel Sylt. Die Ostsee präsentiert sich etwas ruhiger, mit feinem Sand, grünen Küstenabschnitten und empfehlenswert für sportlich Aktive. Charmante Badeorte wie Binz auf Rügen, Ahlbeck auf Usedom, der Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein oder der Strand von Warnemünde in Rostock oder punkten mit einmaligem Flair und besonders klarem Wasser.

Frankreich: Atlantik trifft Kultur

Der französische Norden zeigt sich im Sommer von seiner besten Seite: Bretagne und Normandie bieten dramatische Steilküsten, historische Sehenswürdigkeiten und endlose Strände. Besonders der Plage de l’Étang du Ménez-Hom oder die Plage de Trégastel in der Bretagne verzaubern mit feinem Sand und einer atemberaubenden Naturkulisse. In der Normandie lädt der berühmte Omaha Beach nicht nur zum Baden ein, sondern auch zum Innehalten – ein Ort mit Geschichte und Schönheit zugleich. Der Strand von Deauville überzeugt mit eleganter Atmosphäre und französischem Flair. Kulturelle Highlights in der Nähe inkludieren etwa Mont Saint-Michel, die Megalith-Anlage von Carnac, die Altstadt Saint-Malo.

Großbritannien: Teatime to go auf sommerlichen Rundreisen

Die britische Küstenlinie ist gewaltig – über 12.000 Kilometer voller Kontraste. Während Rundreisen durch England, Schottland oder Wales lassen sich die schönsten Küstenabschnitte flexibel entdecken. In Cornwall begeistert Fistral Beach bei Newquay mit seiner spektakulären Brandung und naturbelassenen Schönheit – ein Paradies für Surfer. In Schottland beeindruckt der abgelegene Tolsta Beach auf der Isle of Lewis mit einsamer Weite und wilder Romantik. In Wales lockt das malerische Tenby mit gleich mit gleich zwei Stränden und hohem Romantikfaktor – es wurde kürzlich zu einem der fünf besten Reiseziele für Strandurlaub im vereinigten Königreich gekürt.

Niederlande: Dünenflair trifft City-Vibes

Zwischen Nordsee und Ijsselmeer warten schöne Badeorte mit endlosen Stränden: Vom quirligen Zaandvoort über das entspanntere Egmond aan Zee, zu den westfriesischen Inseln Terschelling und Ameland bis nach Vlieland, der kleinsten Watteninsel der Niederlande – hier lässt es sich unkompliziert und naturnahe urlauben. Wer die Nähe einer Stadt bevorzugt, fährt nach Scheveningen, einem Stadtteil von Den Haag und das größte Seebad der Niederlande.

Polen: Vielfalt und Natur an der Ostsee

Die polnische Ostseeküste bietet viel: von ruhigen Fischerorten über belebte Badeorte bis hin zu geschützten Nationalparks. In Międzyzdroje wartet direkt am Nationalpark Wolin ein feinsandiger, sauberer Strand mit Seebrücke, Spielplätzen und Festivals – ein echtes Highlight. Świnoujście begeistert mit einem der breitesten Strände Polens, sanft abfallendem Ufer bei top Wasserqualität – ideal für kleine Kinder. Leba wiederum ist ein Hotspot für Sport- und Naturliebende: Der nahe Slowinski-Nationalpark mit seinen beeindruckenden Wanderdünen macht den Strandurlaub zu einem einmaligen Naturerlebnis.

Schweden: Sommerfrische mit skandinavischem Charme

An der südlichen Küste Schwedens liegen einige der schönsten, naturbelassenen Strände Europas – oft menschenleer, mit flachem Wasser, ideal für Familien. Der weiße Sand von Sandhammaren im ruhigen Skåne, eingerahmt von Dünen und Kiefernwäldern, lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Tylösand bei Halmstad bietet neben vier Kilometern Sandstrand auch Beachbars, Entertainment für Große und Kleine sowie viele Wassersportmöglichkeiten – ideal für Aktiv-Urlaubende. Skanör med Falsterbo, an der südwestlichen Küste, punktet mit perlweißem Strand und glasklarem, flachem Wasser.