× Mit den Girls: Die besten Reiseziele für den nächsten Mädelstrip

Karibik-Feeling: Die schönsten Strände Albaniens, die Sie gesehen haben müssen Wenn Sie beim Gedanken an türkisblaues Wasser, weißen Sand und dramatische Klippen sofort an die Karibik denken, dann werden Sie überrascht sein: Diese paradiesischen Kulissen finden Sie nicht nur auf fernen Inseln, sondern auch in Europa. Genauer gesagt: in Albanien.