× Die sichersten Reiseziele der Welt: So weit oben ist Österreich vertreten

Urlaub ja – aber bitte sicher! Eine neue Studie zeigt, welche Länder für Reisende als besonders sicher gelten. Europa schneidet überraschend gut ab, doch es gibt auch echte Ausreißer. Welche Reiseziele besonders sicher sind und welche nicht, das erfahren Sie hier.

Wenn es um Urlaubsplanung geht, ist eines für viele von uns besonders wichtig: Sicherheit. Wer will sich schon im Urlaub Gedanken über Konflikte, Naturkatastrophen oder Gewalt machen? Eine neue Untersuchung der Schweizer Plattform HelloSafe bringt nun Klarheit – und zeigt: Europa ist der sicherste Kontinent für Reisende. Und Österreich? Das landet ganz weit oben im Ranking!

Das sind die sichersten Reiseziele der Welt

© Getty Images ×

Laut der Studie von HelloSafe, die anhand von 35 Kriterien Länder weltweit auf ihre Sicherheit prüft, belegt Österreich den beeindruckenden vierten Platz. Nur Island, Singapur und Dänemark schneiden noch besser ab. Damit gehört Österreich nicht nur zu den sichersten Ländern Europas – sondern auch weltweit zur absoluten Spitze.

Die Kriterien der Untersuchung? Von Naturkatastrophen über gesellschaftliche Gewalt bis hin zur Gesundheitsversorgung und der Militarisierung eines Landes – all diese Aspekte flossen in den Sicherheitsindex ein. Mit einem Wert von 20,3 Punkten liegt Österreich also im absoluten Spitzenfeld.

Europa: Der Fels in der (Urlaubs-)Brandung

© Getty Images ×

Wer sich für eine Reise innerhalb Europas entscheidet, macht in Sachen Sicherheit generell vieles richtig. 30 der 50 sichersten Länder weltweit liegen laut HelloSafe in Europa. In den Top 15 sind es sogar 12 europäische Staaten, darunter auch die Schweiz (Platz 5), die Tschechische Republik (Platz 6) und Norwegen.

Aber: Nicht jedes europäische Land punktet gleich gut. Während Österreich, Island oder Dänemark glänzen, sieht es für einige Urlaubsklassiker eher mau aus. Frankreich landet nur auf Platz 80 weltweit – vor allem wegen der nach wie vor bestehenden Terrorgefahr. Auch Spanien und Italien, obwohl bei Tourist:innen sehr beliebt, schneiden im Vergleich nur geringfügig besser ab.

Die andere Seite der Skala: Wo Reisen riskant wird

Nicht überall auf der Welt ist entspanntes Reisen möglich. Die unsichersten Länder der Welt laut HelloSafe: Philippinen, Kolumbien und Mexiko. Diese Länder kämpfen mit hoher Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft, häufigen Naturkatastrophen und einem angespannten politischen Klima.

Auch Länder wie Syrien, der Jemen oder Russland gelten als besonders gefährlich – häufig durch anhaltende oder eskalierende Konflikte. Und selbst ein sonst so beliebtes Reiseziel wie die USA findet sich unter den 15 unsichersten Ländern der Welt wieder. Wer dorthin reist, sollte sich also besonders gut vorbereiten.

Fernweh? Aber bitte mit Sicherheitscheck

Übrigens: Nur drei Länder außerhalb Europas schaffen es in die Liste der 15 sichersten Staaten – neben Singapur auch Bhutan und Katar. Wobei Letzteres für bestimmte Gruppen von Reisenden (zum Beispiel aus der LGBTQIA-Community) nicht uneingeschränkt zu empfehlen ist – laut dem "Gay Travel Guide" landet Katar nur auf Platz 206 von 210.

Wer also seinen Urlaub plant, sollte neben Reiseführer und Wetterbericht unbedingt auch einen Blick auf aktuelle Sicherheitshinweise, etwa vom Außenministerium, werfen. Denn: Die schönste Reise ist immer die, bei der Sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen.