× Salzkammergut im Sommer: Tipps für Österreichs zauberhaftesten Fleck

Kärntner Seen im großen Sommer-Check: Wörthersee, Faaker See & Co. Umgeben von wunderschöner Natur, begeistern die Kärntner Seen das ganze Jahr über große und kleine Urlauber. Neben zahlreichen Wassersportarten locken der Wörthersee, der Millstätter See oder der kleine Brennsee auch mit einem breit gefächerten Entspannungs-und Aktivangebot.