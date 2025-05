× Salzburger Seenland: Der Geheimtipp für jeden Urlaubstyp

Das Salzburger Seenland ist die perfekte Region für jeden Urlaubstyp. Rund um Wallersee, Mattsee, Grabensee und Obertrumer See eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten zum Baden, Wandern, Biken und für großartige Ausflüge.

Nahe der Mozartstadt Salzburg eröffnet sich mit dem Salzburger Seenland eine traumhafte Erlebniswelt mit tollen Aktiv-Möglichkeiten.

Radfahren

Die sanfte Hügellandschaft des Alpenvorlandes mit Wallersee, Mattsee, Grabensee und Obertrumer See steht für abwechslungsreiche Touren im "Velodrom Salzburger Seenland". Genuss-und Sportradler erwarten auf einer Strecke von insgesamt 600 Kilometern gut ausgebaute Radwege, die über Hügel mit grandioser Fernsicht, durch lichte Wälder und entlang unverbauter Uferstrecken führen.

Urlaub mit Familie

Ein Hit für die ganze Familie sind die beliebten Ausf lugsziele der Region. Für Tierliebende empfiehlt sich natürlich das Gut Aiderbichl, alle die Action suchen, erleben einen spannenden Tag im Erlebnispark Fantasiana. Autobegeisterte kommen im fahr(T)raum in der Ferdinand Porsche Erlebniswelt voll auf ihre Kosten. Im Sommer darf der Badespaß natürlich auch nicht fehlen: In einem der 11 Strand-und Freizeitbäder gibt's jede Menge davon.

Unser Tipp: Ermäßigte und kostenlose Eintrittspreise gibts mit der vielseitigen Seenland Card.

Bäder

Im Salzburger Seenland dreht sich alles ums Wasser. Abkühlung an heißen Sommertagen finden Sie in einem der familienfreundlichen Strandbäder. In der Sonne dösen, im Schatten eines Baumes das Leben genießen oder ein Buch lesen und dazwischen ins kühle Nass springen.

Im Salzburger Seenland kommt freilich auch der Wassersport nicht zu kurz. Perfekte Bedingungen für Surfer und Segler bieten beispielsweise Wassersee und die Trumer Seen.

Auch der Trendsport SUP wird an den Gewässern praktiziert. Im Sommer gibt es die Möglichkeit, an geführten SUP-Tour auf der Fischach teilzunehmen. Diese werden von einem SUP-Guide mit interessanten Infos rund um die Region, Flora und Fauna begleitet.

Wer eine Seerundfahrt auf einem historischen Kutter machen möchte: Mit dem Marinekutter Rugard am Wallersee (historisches Schiff aus dem Jahr 1918!) lernt man die Region vom Wasser aus kennen.

Wanderparadies

Die schöne Region lässt sich freilich auch perfekt per pedes entdecken. Denn im Salzburger Seenland locken vielfältige Routen für Körper, Geist und Seele. So kann man die reizvollen Ein-,Aus-und Weitblicke auf einer genussvollen Wanderung entlang der Seen oder auf den Plateaus von Buchberg, Haunsberg und Tannberg genießen.

Der "Haunsberg Panoramaweg" ist beispielsweise als Weg der "schönen Blicke" bekannt. Kein Wunder, eröffnen sich dem Wanderer hier eindrucksvolle Blickfenster auf das Salzburger Seenland, die Osterhorngruppe, das Salzburger Becken und die Stadt Salzburg.

Durch die wildromantische Schlucht des Teufelsgrabens, einem Naturjuwel in Seeham, führt ein Natur-Erlebnis-Weg mit 17 Info-Stationen über geologische Besonderheiten, den Wald und seine Bewohner bis hin zum Naturdenkmal Wildkar-Wasserfall und zwei Mühlen. 13 Kilometer lang ist der Tannberg Rundweg, der zum 786 Meter hohen Tannberg führt, der auch die Landesgrenze zwischen Salzburg und Oberösterreich bildet. Es ist eine schöne Halbtageswanderung mit Einkehrmöglichkeit (Gasthaus Tannberg!) sowie herrlichem Ausblick ins Salzburger Seenland und ins benachbarte Innviertel.

Und Ruhe und Natur genießt man am Wenger Moor in Köstendorf. Das Wenger Moor ist eines der größten naturnahen Moorgebiete im Salzburger Flachgau. Kinder und Eltern entdecken bei ihrem Besuch die unterschiedlichsten Biotope wie etwa Hoch-,Nieder-und Übergangsmoose sowie Streu-und Feuchtweiden und kleine Bachläufe.