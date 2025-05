× Geheimtipps im Salzkammergut: Diese Seen kennt kaum jemand

Die Region, die sich Oberösterreich, Steiermark & Salzburg teilen, verzaubert mit ihren Seen. Dabei können die kleineren Naturjuwele den großen durchaus das Wasser reichen.

Auch die weniger bekannten Gewässer im Salzkammergut sind bestechend schön. Diese idyllischen Bergseen sollten Sie kennen!

Toplitzsee, Steiermark

Der geheimnisvolle Bergsee in der Nähe von Bad Aussee und Grundlsee ist besonders bekannt für seine mystische Atmosphäre und das tiefgrüne, klare Wasser. Mit einer maximalen Tiefe von 50 Metern wurde er früher für die geheime Lagerung von Schätzen genutzt. Heute ist der Toplitzsee ein beliebtes Ziel für Wanderer und Naturliebhaber, wobei der Zugang zum See selbst eher beschränkt ist, was seine unberührte Natur bewahrt. Dafür kann man mit einer Plätte über das Wasser gleiten. Unmittelbar neben der Schiffsanlegestelle liegt das Restaurant Fischerhütte. Von den Parkplätzen am Grundlsee ist das Gasthaus nur zu Fuß erreichbar.

Kammersee, Steiermark

Eingebettet in die atemberaubende Landschaft des Salzkammerguts und umgeben von den Ausläufern des Dachsteinsund den sanften Hügeln der Region, gehört der Kammersee zu den weniger bekannten, aber dennoch faszinierenden Gewässern der Region. Besonders im Frühling und Sommer zeigt sich der Bergsee, der dann auch mit der Schifffahrt Grundlsee-Toplitzsee erreichbar ist,, in seiner vollen Pracht – das klare, türkisfarbene Wasser spiegelt die umliegenden Berge und Wälder wider und verleiht dem See eine nahezu mystische Atmosphäre.

Grundlsee, Steiermark

Das „Steirische Meer“ gehört wie der Toplitzsee zu den bekannten Gewässern der Region.Als Bergsee liegt er malerisch eingebettet zwischen den Ausläufern des Toten Gebirges und dem Grimming und beeindruckt mit seinem klaren, türkisblauen Wasser und der unberührten Natur rundherum. Besonders beliebt ist der Grundlseer Rundweg, der den See umrundet und atemberaubende Ausblicke auf das Wasser und die umliegenden Berge bietet. Der Ort Grundlsee und die umliegenden Dörfer sind charmante Ziele für Ausflüge und bieten ein authentisches, traditionsreiches Ambiente.

Offensee, Oberösterreich

Der idyllische Bergsee liegt eingebettet zwischen den sanften Hügeln und imposanten Gipfeln des Toten Gebirges. Mit seinem klaren Wasser und der ruhigen, unberührten Natur bietet der Offensee eine perfekte Kulisse für Erholung und Wanderungen. Umgeben von Wäldern und Wiesen, ist er ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber, die die Stille und Schönheit dieser Region genießen möchten. Besonders im Frühling und Sommer zieht der See ist der See mit seinen klaren Gewässern und der unberührten Landschaft ein ganz besonderes Ausflugsziel.

Nussensee, Oberösterreich

Mit einer Fläche von etwa 9 Hektar ist der Nussensee zwar nicht besonders groß, aber seine Schönheit und seine Lage machen ihn zu einem versteckten Juwel der Region. Seit Kaisers Zeiten zählt der bezaubernde See zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Nähe von Bad Ischl. Besonders in den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag zeigt der Nussensee seine magische Seite. Im Sommer eignet sich der See zum Schwimmen oder für eine gemütliche Bootsfahrt.

Egelsee, Oberösterreich

Das Naturjuwel im Salzkammergut ist ein echter Geheimtipp für alle, die eine idyllische und ruhige Auszeit suchen. Der See liegt versteckt in der Nähe von Ebensee, umgeben von unberührter Natur. Mit seinem kristallklaren Wasser und der malerischen Umgebung eignet er sich hervorragend für entspannte Spaziergänge, Picknicks oder ein erfrischendes Bad im Sommer. Besonders schön ist die Szenerie im Frühling, wenn sich die Farben der Natur im See spiegeln. Der Egelsee ist ein kleiner, aber zauberhafter Ort, der mit seiner Abgeschiedenheit und Stille verzaubert.

Krottensee, Oberösterreich

Wer den Krottensee besucht, erlebt die unberührte Schönheit des Salzkammerguts und kann sich von der Ruhe und dem Frieden dieses malerischen Ortes. Der See bei Gmunden ist ein Relikt aus der Eiszeit: Als „Toteisloch“ entstand er durch Rückzug der Gletscher und beherbergt eine beeindruckende Flora und Fauna. Umgeben von Wäldern und Hügeln ist der Krottensee besonders im Frühling ein ideales Ziel für Wanderer. Das glasklare Wasser lädt dazu ein, sich an heißen Sommertagen zu erfrischen. Der Krottensee ist nicht zu verwechseln mit dem Krotensee zwischen Mond- und Wolfgangsee.

Taferlklaussee, Oberösterreich

Umgeben von den majestätischen Gipfeln des Toten Gebirges erstreckt sich der wenig bekannte, aber wunderschöne Taferlklaussee. Der Zugang führt über Wanderwege, die durch dichte Wälder und entlang von Wiesen führen, was den See zu einem idealen Ziel für Natur- und Wanderliebhaber macht. Die malerische Kulisse und Abgeschiedenheit machen ihn zu einem versteckten Juwel im Salzkammergut. Wer die Ruhe und die Schönheit der Region abseits der großen, bekannten Seen erleben möchte, sollte diesen Ort unbedingt auf seine Liste setzen.