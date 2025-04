Falstaff Hotel Guide 2025 kürt die besten Hotels in Österreich

Das neueste "Falstaff" Hotelranking präsentiert bereits zum fünften Mal eine exklusive Auswahl der besten Hotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol. Mehr als 1.300 Häuser wurden in der aktuellen Ausgabe bewertet – davon rund 600 allein in Österreich. Wir stellen die Top-10 vor.

Ausgezeichnete Wellnessangebote, raffinierte Kulinarik und ein einzigartiges Ambiente treffen auf erstklassigen Service – der "Falstaff" Hotelguide zeigt, wo Urlaubsträume wahr werden. "Jahr für Jahr wird diese Hotellandschaft vielfältiger und innovativer. Mit unserem Guide möchten wir ihr die Bühne bereiten – und die Wertschätzung zeigen –, die sie verdient", so Falstaff-Herausgeber Prof. Wolfgang M. Rosam. Lesen Sie auch Die schönsten Hotelgärten im großen Check

"Hot List 2025": Condé Nast Traveller verrät die besten neuen Hotels der Welt

Diese heimischen Hotspots führen uns auf die schönsten Wander- und Bike-Routen Die Bewertungskriterien Jedes Hotel wurde nach einem 100-Punkte-System bewertet. Zusätzlich flossen auch moderne Ausstattungskriterien – etwa E-Ladestationen oder Shuttle-Services – in die Beurteilung ein. Die Kategorien: Ambiente

Zimmer

Wellness

Service

Kulinarik

Lage Die Top 10 Hotels in Österreich 2025 Interalpen-Hotel Tyrol – 100 Punkte Telfs-Buchen, Tirol Luxus auf 1.300 Metern: Ein Rückzugsort inmitten unberührter Natur. Tiroler Gastfreundschaft trifft auf Michelin-prämierte Küche. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Naturhotel Forsthofgut – 100 Punkte Leogang, Salzburg Naturverbundenheit in Perfektion: Holz, Stein und elegantes Design schaffen ein Wohlfühlambiente. Das Spa liegt idyllisch eingebettet im Wald. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Park Hyatt Vienna – 100 Punkte Wien Urbaner Luxus mit historischem Flair: Elegante Zimmer, ein stilvolles Spa und Services für Familien & Vierbeiner im Herzen der Hauptstadt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Hotel Schloss Seefels – 100 Punkte Pörtschach am Wörthersee, Kärnten Direkt am Wörthersee gelegen, glänzt dieses Juwel im Stil der Wörthersee-Architektur mit exklusivem Design und Kunstgenuss. Hotel Almhof Schneider – 100 Punkte Lech, Vorarlberg Traditionshaus mit zeitloser Eleganz: Exzellente Lage, geschmackvolles Interior und eine besondere Liebe zur Kunst. DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort – 99 Punkte Großarl, Salzburg Ein familiär geführtes Luxusresort mit alpinem Charme. Ein echter Kraftplatz – Sommer wie Winter. The Amauris Vienna – 99 Punkte Wien 19.-Jahrhundert-Glamour trifft auf moderne Eleganz. Zentral gelegen, mit ausgezeichneter Gastronomie. Trofana Royal Resort – 99 Punkte Ischgl, Tirol Alpenchic trifft auf Urban Style: Exklusive Materialien, klare Linien und höchste Servicequalität. Das Central – Alpine. Luxury. Life. – 99 Punkte Sölden, Tirol Herzliche Gastlichkeit, alpine Gourmetküche und edler Wohlfühl-Luxus – perfekt zum Entspannen und Genießen. Burg Vital Resort – 99 Punkte Lech, Vorarlberg Ein stilvolles Resort auf höchstem Niveau. Luxus, Ruhe und Kulinarik verschmelzen zu einem außergewöhnlichen Urlaubserlebnis.