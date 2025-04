× Diese heimischen Hotspots führen uns auf die schönsten Wander- und Bike-Routen

Outdoor-Fans und Gipfelstürmer:innen aufgepasst! Diese traumhaften Natur-Routen und passenden Hide-Aways bringen zusammen, was zusammengehört: Wandergenuss und Bikevergnügen.

Fuschlsee, Salzburg

Großes Degenhorn, Tirol

Der türkisfarbige Fuschlsee ist das Tor zum schönen Salzkammergut und bietet sich wunderbar als Ausgangspunkt für mehrtägige E-Bike-Touren entlang von Wolfgangsee, Attersee und Mondsee an. Mit 220 km und 5.250 Höhenmetern gliedert sich die Teilstrecke des „Salzkammergut BergeSeen eTrail“ in vier Etappen mit je vier bis fünf Stunden Fahrzeit. E-Bike-Verleih: fuschlseeregion.at

Mandelhöhe, Niederösterreich

Hoch über der Traumlandschaft der Villgratner Berge erhebt sich das Große Degenhorn auf eine Höhe von 2.946 Metern. Die Seilbahn bringt Wanderfans auf ca. 1.000 Meter auf die Mooseralm. Von hier folgt man Wanderwegen Richtung Ochsenlenke zum spiegelnden Degenhornsee (2.700 Meter ü. A.). In weiteren 30 Minuten kann man auf fast 3.000 Meter ein einzigartiges Panorama genießen. osttirol.com

Landhotel Lindenhof, Kärnten

Einen tollen Ausgangspunkt für frühlingshafte Entdeckungstouren bieten die Cabins auf der Mandelhöhe von Tiny House Spezialist Raus. Die Landschaft: Felder, Wälder und sanfte Hügel mit Wander-, Radwegen und Lehrpfaden. Hier kann man stundenlang spazieren, eine Wanderung starten, mit dem Bike auf Tour gehen und die Natur erleben. Einen Waldakademie-Guide gibt es auch. raus.life

Taggenbrunn, Kärnten

In Feld am See, mitten im Bike-Paradies Nockberge in Kärnten, liegt das erste Bike-Boutiquehotel Österreichs. Die Lobby (o.) ist eine Vintage-Radgalerie über drei Etagen, der hoteleigene Bikeverleih ist mit den neuesten Modellen ausgestattet. Radler-Enthusiasten:innen finden vor der Haustür den längsten Flow Trail Europas, 16 ausgeschilderte Touren, 9 Trails und 700 km Bikewege. landhotel-lindenhof.at

Mauthen, Kärnten

Die Burg Taggenbrunn – Weingut, Restaurant und historisches Boutique-Hotel – bietet Aktiv-Fans ein grünes Naturparadies für atemberaubende Touren. Die malerische Umgebung lässt sich mit Mountain- oder E-Bike perfekt erkunden. Wanderungen führen durch idyllische Weingärten. Eine Rast sollte man auf der sonnenverwöhnten Terrasse des hauseigenen Burgrestaurants einplanen. Hier kann man sich bei schönsten Aussichten mit neu interpretierten Klassikern der Alpe-Adria-Region bestens stärken. taggenbrunn.at

Im Bergsteigerdorf Mauthen an der Grenze zu Italien, im Zentrum der Karnischen und Gailtaler Alpen, kommen Gäste des Bierhotels Loncium hoch hinaus. Mit dem sechstägigen Naturerlebnis „Grenzgeniales Erleben“ (ab 759 Euro) geht es auf eine Tour zum Kleinen Pal – der Gipfelsieg wird auf dem Mauthner Hausberg, dem Polinik, auf 2.332 Metern gefeiert. bierhotel-loncium.at

Egal, ob mit dem Rad oder zu Fuß – Österreich bietet für jede Abenteuerlust die perfekte Route.