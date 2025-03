× Die schönsten Frühlings-Radtouren im Südburgenland

300 Sonnentage, intakte Naturlandschaften und ein gut ausgebautes Netz an Radwegen machen das idyllische Südburgenland zu einer der beliebtesten Raddestinationen Österreichs. Im Südburgenland finden sich Rad-Routen für Familien und Genießer, für ganz Sportliche und ganz Gemütliche.

Das Südburgenland ist ein ganz besonderer Ort. Die naturbelassene Idylle, die Herzlichkeit der Menschen und das herrlich milde Klima mit 300 Sonnentagen im Jahr machen es zu einem Paradies für Genießer, Entspannungssuchende und Abenteurer gleichermaßen. Hier findet man eigentlich alles: Unberührte Natur, authentischen Genuss, Familienspaß, spannende Kultur und endlose Radwege. Letztere haben es uns ganz besonders angetan, gibt es doch traumhafte Strecken für wirklich jeden Gusto und jedes Können. Nachstehend eine Auswahl...

© Getty Images ×

Paradiesroute Südburgenland

Gemütliches Radeln ist angesagt – auf über 260 Kilometer führt Sie die Paradiesroute durch drei Naturparke, entlang naturbelassener Flüsse, vorbei an idyllischen Weingärten und zu herrlichen Ausblicken.

Erleben Sie zauberhafte Flusslandschaften an der Raab und an der Lafnitz, lassen Sie sich von idyllischen Kellervierteln und alten Dörfern bezaubern, bestaunen Sie trotzige Burgen, verträumte Schlösschen und manch selten gehobenen Kulturschatz am Wegesrand, und genießen Sie, was die lokale Gastronomie zu bieten hat – vom Wirtshaus bis zum Weinbauern mit Buschenschank.

B57 Radwanderweg Weinidylle

Der Weinidylle-Radweg führt durch das kleinste Weinbaugebiet im Burgenland, das gleichzeitig Namensgeber ist: Die romantische Weinidylle Südburgenland und bietet somit nicht nur eine einzigartige Möglichkeit, die Weinregion des Südburgenlands zu erkunden, sondern auch eine entspannte und genussvolle Radtour durch eine der schönsten Landschaften Österreichs.

Der Radweg führt auf ca. 100 km Länge über sanfte Hügel an gepflegten Weingärten und typischen Kellerstöckln (Weinkeller) vorbei. Er schließt alle kleine, attraktive Schönheiten der südburgenländischen Weinidylle ein: diese sind der Hannersberg, der Csaterberg, Eisenberg, Deutsch Schützen, Kulmer- und Wintner-Berg, Gaas, Moschendorf sowie die historische Kellergasse im noch weiter im Süden gelegenen Heiligenbrunn. Zu den Highlights zählen das Kellerviertel Heiligenbrunn, das Weinmuseum Moschendorf, das schönste Angerdorf Eberau und die Gemeinde Bildein mit dem Weinarchiv, dem Bgld. Geschichtenhaus und dem Grenzerfahrungweg. Kulinarischer Tipp ist das Cafe Crustulum in Eberau mit der originalen Uhudlerschokolade.

Bahntrassen-Radweg

Rund die Hälfte des etwa 41 km langen Bahntrassen-Radweges, verläuft direkt entlang der ehemaligen Bahntrasse zwischen Oberschützen und Rechnitz. Entstanden ist ein absolut familientauglicher Radweg für Alltagsradler wie Genussradfahrer im Südburgenland.

Der Bahntrassen-Radweg führt durch acht Gemeinden im Südburgenland und verläuft von Oberschützen bis nach Rechnitz. Faszinierende Installationen entlang des Genussradweges sind geplant, um diese Strecke zu einem Erlebnis-Radweg werden lassen. Die ersten beiden Erlebnisstationen sind bereits installiert – „Die vergessene Seilbahn“ in Bad Tatzmannsdorf bei der alten Verladestation und ein 22 Meter langer Holzzug beim alten Bahnhof in Hannersdorf. Ideal für eine kurze Rastpause und Entdeckungsreise für Zugfans.

© Getty Images ×

B72 Uhudler-Radweg

Am „Uhudler-Radweg“ – wie der Name schon sagt – radeln Sie durch das Herz des Uhudlerlandes und eine reizvolle Landschaft. Von Königsdorf bis nach Zahling und weiter bis Heiligenkreuz an die ungarischen Grenze geht es durch eine hügelige Landschaft. Nennenswert sind zwei steile Anstiege von 600 m und 700 m Länge bei Königsdorf. Zurück zum Startpunkt fahren Sie südlich der Lafnitz flussaufwärts. Die Strecke führt durch Wälder und vorbei an Obstgärten, teilweise entlang der Lafnitz und großteils durch leicht kupiertes Gelände.

Burgenland-Trails

Auf über 40 Kilometern Länge erschließt sich zwischen Lockenhaus und Rechnitz am Geschriebenstein, der höchsten Erhebung des Burgenlandes mit 884 Metern, eines der schönsten Mountainbike-Areale Europas: Die Burgenland-Trails, ein wahres Paradies für Mountainbiker, E-Mountainbiker, Enduro-Shredder, Downhiller, Familien und Naturgenießer. Was die Burgenland-Trails so einzigartig macht? Dank der 300 Sonnentage im Burgenland können sie ganzjährig befahren werden. An Samstagen, Sonntagen, Fenster- und Feiertagen ist ein ein Bike-Shuttle Service von Lockenhaus und Rechnitz eingerichtet, der alle Parkplätze und Einstiegstellen der Burgenland-Trails miteinander verbindet. Tickets gibt es direkt vor Ort im Bus.