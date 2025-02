Mühlviertel: Ein Paradies für Reiter & Wanderer

Das Mühlviertel ist geprägt von unzähligen Kraftplätzen – imposanten Granitfelsformationen und Gipfeln, mystischen Mooren und sagenumwobenen Wäldern.

Seele baumeln lassen – beim Wandern, Mountainbiken oder Reiten, Wandern & Pilgern – Outdoor-Abenteuer, oder einfach die Ruhe der Natur an schattigen Flussufern genießen – hier findet jeder genau das, was er braucht, um neue Energie zu tanken.

Johannesweg: Ausblick auf die Burgruine Prandegg. © TVBMuehlviertlerAlmFreistadtWalchAndreasPhotography ×

Wenn Sie auf der Suche nach einer Region sind, die Authentizität, unberührte Natur und herzliche Gastfreundschaft vereint, dann sollte das Mühlviertel in Oberösterreich auf Ihrer Bucket-List stehen. Die Ferienregion Böhmerwald, Mühlviertler Alm Freistadt und Mühlviertler Hochland lädt all jene ein, die dem hektischen Alltag entfliehen und tief durchatmen möchten. Sie lockt mit kulturellen Highlights, gut markierten Wander- und Radwegen sowie versteckten Kraftplätze, aber auch mit regionalen Köstlichkeiten wie dem berühmten Mühlviertler Bier oder frisch gebackenem Bauernbrot.

Mountainbiken im Mühlviertel © OberoesterreichTourismusMuehlviertlerAlmFreistadtMoritzAblinger ×

Outdoor-Abenteuer. Wenn die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken brechen und die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht, entfaltet das Mühlviertel im Frühling seinen ganz besonderen Zauber. Am besten lässt es sich im Frühjahr mit dem Fahrrad oder Mountainbike auf unterschiedlichen Touren erkunden, die sportlich herausfordernd, aber auch gemütlich sein können.

Rasten nach der Radtour am Tanner Moor. © OberoesterreichTourismusMuehlviertlerAlmFreistadtMoritzAblinger ×

Zu den Highlights zählt der ca. 230 km lange Mühlviertelradweg R5, der von der Donau (Ausgangspunkt: Kramesau) bis in den Böhmerwald führt, wo man schließlich die Grenze zu Tschechien erreicht. Zu den sehenswerten Orten am Weg zählen u.a. Ulrichsberg mit einer sehenswerten Gläsersammlung von über 600 Exponaten, die an die Glashütten Schwarzenberg und Sonnenwald vor über 100 Jahren erinnert, sowie Aigen-Schlägl mit seinem großen Prämonstratenser Chorherrenstift. Wenn man Richtung Osten weiterradelt, kommt man in den malerischen Kurort Bad Leonfelden, wo das bekannte Lebzeltarium Kastner lohnt, aus dem Sattel zu steigen. Detto in Windhaag bei Freistadt, wo der berühmte Komponist Anton Bruckner als Lehrer tätig war – das Brucknerstüberl im Alten Schulhaus erinnert daran.

Mühlenrad im Thurytal. © Martin Pröll ×

Zum Flussbaden lädt das wildromantische Thurytal. Das pittoreske Flusstal, erschlossen durch bestens markierte Wanderwege, macht das Fluss-Wandern für die ganze Familie zum Erlebnis. Der Pfad entlang des Flusses führt durch überwiegend flaches Gelände und wird von imposanten Gesteinsformationen gesäumt, die zu einer Pause einladen. Während die Kids begeistert ihre Kletterfähigkeiten an den Felsen ausprobieren, können Eltern und Großeltern im seichten Flussbett kneippen.

Johannesweg: Zwischenstromwiese an der Aist © TVBMuehlviertlerAlmFreistadtWalchAndreasPhotography ×

Auf vier Hufen. Erleben Sie das Mühlviertel aus einer völlig neuen Perspektive – hoch zu Ross! Das weitläufige Reitwegenetz führt Sie durch das malerische Granithochland. Die Mühlviertler Alm ist ein wahres Paradies für alle, die das Reiten lieben. Besonders Wanderreiter kommen hier voll auf ihre Kosten, denn die Region gilt als das größte Reitmekka Österreichs. Mit einem beeindruckenden Reitwegenetz von 700 Kilometern, das bestens beschildert und auf verschiedenste Reiterbedürfnisse abgestimmt ist, können Sie das Herz des Mühlviertels auf dem Rücken der Pferde entdecken. Mehr als 60 spezialisierte Wanderreitbetriebe, gemütliche Reiterherbergen und einladende Pferderasten bieten die perfekte Kombination aus sportlicher Aktivität und erholsamen Pausen.

Kutschenfahrten im Pferdereich Mühlviertel. © PferdereichMuehlviertlerAlmErber ×

Hier wird Reiten nicht nur zum Abenteuer, sondern auch zum Vergnügen! Naturgenuss für Einsteiger erlebt man am HoamatRITT, ideale Tour für Pferdeliebhaber, die mit dem Wanderreiten beginnen. Auf der ca. 55 km langen, gut zu reitenden Runde erlebt man in zwei bis drei Tagen viele herausragende landschaftliche Besonderheiten.

Johannesweg. Die landschaftliche Vielfalt des nordöstlichen Mühlviertels sorgt mit glasklaren Bächen, satten Mischwäldern und imposanten Granitformationen für das perfekte Naturerlebnis. Bei einer Wanderung am 84 km langen spirituellen Johannesweg kann man sich auf das Wesentliche besinnen und den eigenen Akku wieder aufladen. Die aussichtsreiche Tour in zwölf Stationen führt den Wanderer zu zahlreichen Kraftplätzen und fünf Gipfelkreuzen. Wer die Herausforderung annimmt, wird beeindruckt sein von vielen kulturellen Highlights wie den Burgruinen Ruttenstein und Prandegg – und natürlich der Mühlviertler Gastfreundschaft. Und neben dem Pilgerweg gibt es auch den JohannesRITT. Hier erlebt man 110 km Pilgern auf vier Hufen, und die 12 Stationen des beliebten Johannesweges sind auch für Reiter gut erreichbar.

BierWeltRegion. Dort wo der Hopfen wächst – im Mühlviertel – können Bierliebhaber die regionale Vielfalt des flüssigen Goldes entdecken: Seit 1989 befindet sich in Kefermarkt die Schlossbrauerei Weinberg - Erste oö. Gasthausbrauerei in den historischen Stallungen des 400 Jahre alten Meierhofes. In den Gasträumen wird das Weinberger Schlossbräu hell und dunkel ausgeschenkt. Im Brat’l BRÄU - Gasthof Sengstbratl in St. Georgen am Walde braut der Chef des Hauses im Jahresverlauf 30 verschiedene Biersorten, wobei immer zwei offen zur Ausschank gelangen. Im „Braustüberl“ werden Brauereiführungen, Schulungen und Bierverkostungen durchgeführt.

Die besten Reisetipps für die Frühlingszeit im Mühlviertel

INNs Holz ****s/Ulrichsberg. Wunderschönes Chalet-Hotel mit Alm-Atmosphäre. À-la-carte-Restaurant mit hauseigenem Weinkeller sowie Café und Bar. Wellnessbereich mit Saunen und Indoorpool samt offenem Kamin und Aromadampfbad. 3N im Alpenblick DZ inkl. Verwöhn-Package für 2 Pers. 1.238 Euro. www.innsholz.at

Freigold****s/Freistadt: Das neue Hotel setzt auf „Selfness“ – mehr als „nur“ passive Wellness. Sky-Spa (ab 14 Jahren) mit Sky-Pool und Massagebereich. 26 m langes beheiztes Aktiv-Becken (In- und Outdoor). Rooftop-Restaurant. 1 N im DZ p. P. inkl. Verwöhn-Halbpension ab 165 Euro. www.hotel-freigold.at

Hotel Lebensquell****s/Bad Zell. Das Wellnesshotel bietet ruhige Zimmer mit Balkon. Hotelrestaurant serviert Ihnen regionale sowie saisonale Schmankerl aus dem Mühlviertel. Wellnessbereich Elementarium mit Sauna- und Wasseroase. 2 N im DZ inkl. HP für 2 Pers. ab 685 Euro. Euro. www.lebensquell-badzell.at

Genießerhotel Bergergut****s/Afiesl. Top-Hideaway für die Zeit zu zweit. Das Genießer-Frühstück wird serviert; mehrgängiges Gourmetmenü von 3-Haubenkoch JRE Thomas Hofer. 1.000 m2 große Wellness-Oase. 1 N im DZ Wildromantik Mini inkl. HP ab 186/Pers. www.romantik.at

Hotel Guglwald****s/Schönegg. Wellness- und Kuschelhotel mit stilvollen Suiten und Zimmern mit Whirlwanne oder Sauna. Abends Gourmetdinner. 1 N in der Suite Webkunst inkl. HP ab 508 Euro für 2 Pers. www.guglwald.at

Königswieser Hof/Königswiesen: Das Adults only Boutique- und Wellnesshotel mit Infinity-Pool punktet mit seinem stilvollen Ambiente. Buffetfrühstück. 1 N im DZ Wanderslust inkl. Frühstück ab 222 Euro für 2 Pers. www.koenigswieserhof.at