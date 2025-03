× Osterferien 2025: Tipps für Spaß und Abenteuer für die ganze Familie

Die Osterferien 2025 stehen vor der Tür – die perfekte Zeit, um mit der Familie einzigartige Erlebnisse zu sammeln. Wir haben fünf besondere Tipps zusammengestellt, die die Ostertage zu einem echten Erlebnis machen.

Vom 12. bis 21. April zeigt sich Österreich von seiner schönsten Frühlingsseite: blühende Landschaften, angenehme Temperaturen und eine Vielzahl an Möglichkeiten, Natur, Kultur und Abenteuer zu erleben. Perfekte Voraussetzungen für unvergessliche Ausflüge! Hier sind fünf Tipps für spannende Erlebnisse in den Osterferien – für Klein und Groß.

Osterferien 2025: Tipps für pures Entertainment

1. „Gemma RAXEN“ zu Ostern

© Raxalpe Rax-Seilbahn ×

www.raxalpe.com

Die Raxalpe / Rax-Seilbahn ist ein perfektes Ziel für Familien, die die Osterferien aktiv in der Natur verbringen möchten. Mit der ersten Personen-Seilschwebebahn Österreichs geht es bequem hinauf in luftige Höhen, wo markierte Wanderwege und atemberaubende Panoramablicke auf die Besucher:innen warten. Besonders beliebt sind die Routen zur Höllental-Aussicht oder zum Ottohaus, das mit uriger Einkehrmöglichkeit lockt. Für Kinder gibt es spannende Entdeckerpfade – ideal für kleine und große Naturforscher:innen!

2. Pac-Man, Jukeboxen und reichlich Nostalgie

© Terra Technica Museum ×

www.terratechnica.info/de

Für alle, die sich für Retro-Technik, Musikautomaten und die Geschichte des Gamings begeistern, ist das Terra Technica Museum ein absolutes Muss. Europas größtes Jukebox- und Flippermuseum bietet eine faszinierende Reise durch die Welt der mechanischen Musik- und Spieleautomaten. Auf über 8.500 Quadratmetern tauchen Besucher*innen in verschiedene Themenwelten ein und können an interaktiven Stationen ihr Geschick testen. Nostalgiefans erfreuen sich an klassischen Jukeboxen, während Kinder und Jugendliche die bunte Welt der Pinball-Maschinen erkunden. Ein besonderes Highlight ist die Gaming-Area mit legendären Retro-Spielen wie Pac Man, Sonic & Co.

3. Hoppeln. Füttern. Staunen

© Merlins Farm ×

www.familycity.com

Merlin’s Farm in der Family City bietet unvergessliche Begegnungen mit heimischen und auch exotischen Tieren. Hier sorgen Schafe, Ziegen, Esel und sogar Kängurus für leuchtende Kinderaugen. Ein ganz besonderes Highlight ist die aktive Teilnahme an der Fütterung: Hier können Gäste nicht nur das Lieblingsfutter der verschiedenen Tiere kennenlernen, sondern auch selbst mit anpacken und beim Füttern der tierischen Freunde dabei sein. Diese Erlebnisse stärken das Verständnis für Tiere und ihre Bedürfnisse und schaffen eine bleibende Erinnerung. Die liebevolle Gestaltung und die familiäre Atmosphäre machen diesen Ausflug zu einem perfekten Erlebnis für die ganze Familie.

4. Kulturelle Entdeckungen und blühende Gärten

© Kittenberger Erlebnisgärten ×

www.top-ausflug.at

Wer die Ferien für eine kulturelle Entdeckungstour nutzen möchte, ist bei den TOP-Ausflugszielen Niederösterreichs bestens aufgehoben. Die Auswahl ist groß, immerhin führen heuer 54 Mitgliedsbetriebe das begehrte Qualitätssiegel. Tipp: Die Schallaburg zählt zu den beeindruckendsten Renaissance-Burgen Österreichs und startet mit dem Saison-Opening am 12. und 13. April ins Frühjahr. Neben historischen Führungen und interaktiven Erlebnisstationen warten spannende Workshops und regionale Köstlichkeiten. Rund 70 Kilometer weiter nördlich laden die Kittenberger Erlebnisgärten zu einem blühenden Frühlingserlebnis ein. Kinder können im großen Abenteuer- und Wasserspielplatz nach Herzenslust toben oder auf dem tierischen Bauernhof Ponys, Ziegen und Hasen hautnah erleben. Immer ein Hit ist die Ostereier-Suche.

5. Die FREEPORT Oster-Schnäppchenjagd

© FREEPORT Fashion & Designer-Outlet-Center ×

www.freeport.cz/at

Für Shopping-Fans gibt es in den Osterferien ein besonderes Highlight: Das FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center bei Kleinhaugsdorf lockt mit über 250 Top-Marken und attraktiven Rabatten. In der stilvollen Indoor-Einkaufsmeile genießen Gäste ein entspanntes Bummeln. Neben Mode, Schuhen und Accessoires gibt es auch eine breite Auswahl an Sportartikeln, Haushaltswaren und Kosmetikprodukten. Zudem laden gemütliche Cafés und Restaurants zum Verweilen ein, während sich die Kleinen auf dem Outdoor-Spielplatz austoben können. Tipp: Der Oster-Event und das „Festival der Aromen" sorgen vom 19. bis 21. April 2025 für Frühlingsstimmung - ein gelungener Mix aus Einkaufsspaß und Genuss!