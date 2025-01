× Die besten Familien-Skigebiete in Österreich

Nicht jedes Skigebiet ist auch perfekt für Familien mit Kindern. Lange Wege zum Berg lassen Kids schnell die Lust am Skifahren verlieren. Wir kennen die Resorts mit kindgerechter Infrastruktur, Top-Skischulen und speziellen Kinderangeboten...

Wenn die Kids glücklich sind, sind es in der Regel deren Eltern auch. Ein guter Grund also, in den Osterferien auf Unterkünfte mit Kinderbetreuung zu setzen und auf Destinationen, die Familien ganz besondere Zuckerln bieten.

Obertauern

Das Skigebiet in den Radstädter Tauern gilt als eines der schneesichersten Skigebiete in den Alpen. Dreh-und Angelpunkt ist der „Bibo Bär“-Familien-Skipark, der direkt im Ortszentrum liegt. Der Skipark ist, in Bezug auf die motorische und mentale Förderung von kleinen und auch größeren Skianfängern, nach neuesten Erkenntnissen ausgestattet. Im Kinderland Obertauern werden Kinder bereits ab 10 Monaten betreut. Top: Die berühmte Tauernrunde heißt für Kinder Bobby Runde und wurde angepasst an Kondition und Können der jungen Skifahrer.

SkiWelt Wilder Kaiser Brixental

Die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental ist eines der größten und modernsten Skigebiete weltweit und mit 90 topmodernen sowie speziell kindersicheren Sesselbahnen und unglaublichen 284 Pistenkilometern das perfekte Skigebiet für Familien: breite, sanfte Hänge und perfekt präparierte Pisten, viele blaue Pisten und Talabfahrten, unzählige Erlebnisse und über 80 urige, familiengeführte Hütten mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonderer Pluspunkt: Hier gibt’s 22 professionelle Skischulen mit eigenem Kindergelände und spezielle Kinder-Skikurse für Kids ab 2 Jahren. Vier Funparks und eine Funny Bird Slope Area in Söll, Ellmau und Westendorf bieten Action für alle Rider vom Beginner bis zum Pro. Top: Kinder bis 15 Jahre fahren in den FamilienSkiWochen von 15.3. bis 30.3.2025 gratis.

Serfaus Fiss Ladis

Die drei Orte Serfaus, Fiss und Ladis bilden einen zusammenhängendes Skigebiet in Tirol und haben sich in den vergangenen Jahren als Familienskigebiet einen Namen gemacht. Insgesamt sind in Serfaus-Fiss-Ladis von 1.400 bis 2.000 Meter Seehöhe gut 125.000 m2 Fläche ausschließlich für Kinder reserviert! In Serfaus gibt es zum Beispiel die Kinderschneealm, direkt unterhalb der Mittelstation der Komperdellbahn, und den Murmlipark, der zentral auf einer Skiwiese im Dorf liegt. In Fiss findet man Bertas Kinderland direkt neben der Mittelstation der Sonnenbahn. Im Skigebiet hat man sich für Kinder viel einfallen lassen, vor allem auf den Übungsflächen: Zauberteppiche, Dinowald, Tierpark, Bertas Indianerland, Fisser Höhlenwelt, Kinderbühne, Happy-Rodelbahn, Rennstrecken, Kletterturm, Karussell, Adventure-Parcours, Kinder-Fun Areas, Motorschlitten-Parcours, Murmlitrail, Bärenpiste – hier gibt es unzählige Sachen für die Kids zu entdecken. Drei Kinderrestaurants stehen speziell den Skischulkindern zur Verfügung. Auch eine Kleinkinderbetreuung wird angeboten.

Skiregion Dachstein West

In der Skiregion Dachstein West mit den Orten Gosau, Russbach und Annaberg warten Übungslifte, Zauberteppiche, Märchenslaloms und kindgerechte Cross-Strecken auf der Piste. So können sich die Kids im „Rookie-Park“ in Russbach, im „Kid’s Cross Ötscherpark“ in Gosau und im „Youngsters Freestylepark“ in Annaberg austoben. Die Skischulen richten sich mit einem vielfältigen Angebot an alle Altersgruppen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen. Im Kinderclub Spatzennest in Russbach werden Kinder ab einem Jahr ganztägig betreut.

Ramsau

Übungslifte im Tal, breite Skiwiesen, in der idealen Höhenlage von 1.100 bis 1.300 m leicht überschaubar und problemlos erreichbar. In Begleitung von „Ramsaurier“ Kali, dem Maskottchen, machen sich kleine Gäste spielerisch mit dem Skifahren vertraut. In Kalis Winterwelt ist jeder Lift einem Märchen-Thema gewidmet.

Wildkogel Arena

Die Wildkogel-Arena ist ein recht flaches Skigebiet mit 85% blauen und roten Pisten und somit optimal für Kinder geeignet. Ein weiteres Highlight für Kinder, aber auch für Erwachsene, ist die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt. 14 Kilometer Rodelspaß bis hinunter nach Bramberg!