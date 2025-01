× Kitzbühel 2025: Neuigkeiten aus der Gamsstadt

Kitzbühel zählt zu den legendärsten Wintersportorten der Alpen und misst sich nur an den Besten. Kein Wunder, dass die Gamsstadt stets strahlender Mittelpunkt der Snow-Society ist. Alle Ski-Hotspots und Event-Hits 2025 in und rund um Kitz.

Kitzbühel mit den Orten Reith, Aurach und Jochberg und eingerahmt von Kitzbüheler Horn, den Südbergen und dem berühmten Hahnenkamm, ist als Winterurlaubsdestination mit 130 Jahren Skitradition und außergewöhnlichem Charme weltweit ein Begriff. Leichte Erreichbarkeit, Skifahren von November bis nach Ostern, eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten wie die WinterClassics, einzigartige Veranstaltungen wie die Hahnenkamm-Rennen und höchster Komfort zeichnen Kitzbühel als klassische Wintersportdestination aus. Und selbstverständlich erfindet sich die Gamsstadt jede Wintersaison neu. Nachstehend alle News...

Neue Hotel-Oasen

Erholung beginnt mit einem guten Bett. Umso besser, dass sich in diesem Bereich in den letzten Monaten sehr viel getan hat.

Das Grand Tirolia Kitzbühel präsentiert sich beispielsweise in neuem Glanz mit 69 neuen Zimmer, davon 28 Suiten. Als zusätzliche Attraktionen stehen ein Kinderclub, ein Kino sowie ein weiterer SPA-bereich mit Indoor-Pool und Sauna den Gästen zur Verfügung.

Das neue HENRI Country House Kitzbühel, zentral an der Uferpromenade der Kitzbüheler Ache, hat Mitte Dezember 2024 seine Türen geöffnet. Ganz neu in Kitzbühel: das HENRI SPA & GYM mit einem großzügigen und modernen Indoor-Pool, Bio-Sauna, Dampfbad, Gym und Sonnenterrasse.

Auch der traditionsreiche Bichlhof kommt mit vielen Neuheiten seit dem Umbau im Frühling dieses Jahres: 11 neue Zimmer und Suiten – wo Luxus auf Komfort trifft, Fresh-Ups in einzelnen Zimmern und Suiten sowie eine Bar mit neuem Look und cooler Atmosphäre. Nachhaltigkeit steht mit der neuen Photovoltaik-Anlage, mit der 30 % des Stroms erzeugt wird, weiterhin im Fokus.

Food-Hotspots

Japanische, exklusive Genüsse bietet das 5-Sterne-Hotel Weisses Rössl erneut in dieser Wintersaison. Das sehr beliebte ZUMA besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen Komponenten: Der Hauptküche mit einer Auswahl an zeitgenössischen Gerichten, der Sushi Bar und dem Robata-Grill.

Der wohl bekannteste Beach Club Ibizas, Casa Jondal, zieht über den Winter nach Kitzbühel und eröffnet im Chizzo eine neue Ära.

Seit September 2024 sind Stefan Monitzer und Ralf Berner Gastgeber im Auwirt in Aurach. Im Restaurant werden gutbürgerliche und traditionelle Küche sowie internationale Köstlichkeiten serviert. Die großzügigen Zimmer und Studios bieten Platz für 2 bis 4 Personen.

Und auch im Sonnbühel, der ältesten Skihütte der Welt, hat man die Zeit im Sommer genutzt und einige kleine Adaptionen im In- und Außenbereich vorgenommen.

© Sonnbühel ×

Auf der SeidlAlm, dort, wo der Alpine Ski Weltcup 1966 gegründet wurde, lädt ab diesem Winter eine eigens kreierte Außenbar zum Einkehrschwung ein.

Und die Jagawurz-Hütte im Jochberger Skigebiet hat diesen Winter wieder geöffnet.

Party in Kitzbühel

Der beliebte Club Take Five im Herzen der Kitzbüheler Innenstadt wurde von Christian Abermann neu übernommen und erstrahlt in neuem, „alten“ Glanz. Die DJ-Buchungen für die bevorstehende Wintersaison können sich sehen lassen.

© TakeFive ×

Am 9. Dezember 2024 startete eine neue Ära im Lebenberg Schlosshotel. Die neue Bar bietet einzigartige Geschmackserlebnisse und Kreationen mit höchster Qualität und kreativen Ideen.

Das Legenden Café, Treffpunkt bei der Talstation der legendären Hahnenkammbahn, eröffnete Anfang Dezember den neuen Außenbereich. Überdachte, beheizbare Sitzbereiche samt DJ-Pult kreieren einen frischen Look.

Tipps für Shopping-Queens

Durch das bezaubernde Kitzbühel mit seiner 750 Jahre alten Innenstadt flanieren und Wintermode shoppen – keine schlechte Idee, wie wir finden. Die Gamsstadt kann mit etlichen Neuerungen im Fashion- und Lifestyle-Bereich aufwarten.

So bringt das Modehaus Dior in dieser Wintersaison mit dem Pop-up in der Hinterstadt erneut französisches Flair in die Gamsstadt. Der Store ist auch für Window-Shopper eine wahre Augenweide.

© Dior

Neben den beiden bisherigen Stores erweitert Michael Meyer mit dem neuen Standort in der Kitzbüheler Vorderstadt sein Portfolio um exklusive Schuhmode und Accessoires von Brands wie Celine und Prada. In dem kleinen Pavillon vor dem Chizzo bringt Michael Meyer die Kultmarke Stone Island wieder zurück nach Kitzbühel.

Zusätzlich zum Hauptgeschäft in der Hinterstadt eröffnete Gschwantler Anfang Dezember einen Jil Sander Pop-up Store im Englhaus. Eine Marke, die für modernes Design und Innovation steht.

Legendäre Veranstaltungen

Legendär ist das Hahnenkammrennen, das heuer zum 85. Mal von 20. bis 26. Jänner stattfinden wird. Mit den Höhepunkten Hahnenkammabfahrt (die Königsdisziplin – die Herrenabfahrt über die Streif - findet am 25. Jänner statt!) und Slalom kann man sich wieder auf die besten Skifahrer der Welt freuen.

Edle Pferde und ein exklusives Programm warten beim Snow Polo Turnier. Das Event gilt als weltweit prestigeträchtigstes Winterpoloturnier und findet heuer auf der Münichauer Wiese in Reith von 16. bis 19. Jänner statt. Eintritt im allgemeinen Zuschauerbereich ist frei.