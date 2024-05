Nassfeld im Check: Abenteuer für die ganze Familie

In der Region Nassfeld erlebt man den sonnigen Süden Kärntens. Erlebnisberg, Kulinarik und die Seenlandschaft versprechen ein besonderes Lebensgefühl.

Auf österreichischem und italienischem Terrain, auf der Sonnenseite der Alpen, schreiben Kinder und Eltern eigene Abenteuergeschichten. Ihr Inhalt: naturnahe Begegnungen der besonderen Art. Denn an welchem anderen Ort teilen sich Schmuggler, Steinvölker, Saurier und Ponys Koordinaten mit Urwald, reißenden Flüssen, Sommerrodelbahnen und unterirdischen Quellen?

Wanderlust zwischen Alpen & Adria

Wandern am Nassfeld verspricht grandiose Weitblicke. © Nassfeld Tourismus

Inmitten Europas größtem Almengebiet zwischen den Alpen und der Adria stehen Wanderern 46 Hütten und Almen auf österreichischem und italienischem Terrain zur Verfügung. Familien kommen hier nicht nur mit der charakteristischen Flora und Fauna in Berührung, sondern lernen während ihrer Ausflüge auch die einheimische Bevölkerung, die lokale Kultur und regionale Spezialitäten kennen. Damit die Ausflüge bei allen Familienmitgliedern in gleich guter Erinnerung bleiben, sorgen drei als besonders familienfreundlich ausgezeichnete Sommerbergbahnen für einen entspannten Aufstieg. Und die Belohnung, der Panoramablick auf die Karnischen und Gailtaler Alpen, eröffnet sich selbstverständlich unabhängig davon, wie das Ziel erreicht wurde.

Erlebnisse im Dinopark

Im Geopark in Dellach kommen kleine Entdecker gar nicht mehr aus dem Staunen und auch für die älteren Familienmitglieder ist die „Schatzsuche im Versteinerten Urwald von Laas“ eine beeindruckende Zeitreise. Vor rund 290 Millionen Jahren war das Gailtal Heimat von Ursauriern und Tintenfischen, die heutzutage eindeutig identifiziert werden können. Auch Gesteinsblöcke, Fossil- und Schlackensteine, versteinerte Bäume sowie die Feuchtvegetation erlauben einen Blick in die bewegte Vergangenheit des Geopark Karnische Alpen.

Wasservergnügen

River Tubing oder Kanu Rafting am Gail-Fluss. © Outdoorpark Nassfeld ×

Der Aquatrail „BergWasser“ hat genau die richtige Mischung aus Trocken und Nass, Lernen und Spielen, Action und Abkühlung und ist daher auch wunderbar für Großeltern und ihre Enkel geeignet. Der kinderwagengerechte Weg beginnt an der Bergstation des Millennium-Express auf 1.900 Höhenmetern und umfasst 1,5 Kilometer. Mit zahlreichen Erlebnisstationen und Raststätten ausgestattet bietet er das passende Bergerlebnis für jede Generation. Entlang der Strecke können Kinder einen Staudamm bauen, sich mit einem echten Segelboot vertraut machen oder sich von ihren hitzigen Abenteuern im Bergsee abkühlen.

Abenteuer für die ganze Familie

Die sommerrodelbahn pendolino ist die längste Sommerrodelbahn Kärntens. © Peter Maier/Austrian Mediahouse ×

Ob Sommerrodelbahn oder Abenteuerspielplatz – das Ferienprogramm in Kärnten hat von Natur aus großes Potential die Seiten des „Meine schönsten Ferienerlebnisse“-Aufsatzes zu füllen.

Egal, ob es auf Kärntens längster Sommerrodelbahn „Pendolino“ rasant bergab geht oder entlang der Erlebnismeile „Im Reich der Wilden Bande“ mit Fix & Foxi heiß zugeht, Kinder sind bei allen Aktivitäten von der Natur und regionalen Besonderheiten umgeben.

Outdoor Park Nassfeld

Im Outdoor Park Nassfeld stehen Action und Nervenkitzel auf dem Programm. Auf über 40.000 Quadratmetern findet im größten Outdoor-Abenteuerpark Kärntens jeder Abenteurer sein persönliches Highlight – egal, in welchem Alter. Das neue Sicherheitssystem „SafetyLine“ garantiert im Felsenlabyrinth sorgenfreies Klettervergnügen.

Der Pressegger See

Jede Menge Spaß und Action verspricht das Gewässer östlich von Hermagor. © Daniel Zupanc ×

Der Pressegger See macht Kärntens Ruf als Seenland alle Ehre. Östlich von Hermagor gelegen, hat das 55 Hektar große Gewässer alles, worauf es beim Eintauchen in die Natur ankommt: Der durchschnittlich gut drei Meter tiefe See wärmt sich in den Sommermonaten auf bis zu 28 Grad Celsius auf und verfügt dabei über Trinkwasserqualität, die man dem glasklaren Nass ansieht. Direkt am Ufer liegen der erste Kärntner Erlebnispark, ein Gräser-Irrgarten und der naturnahe Abenteuerspielplatz „Das Reich der Seehexe“. Echte Abkühlung und Familien-Teamwork gibt es während einer Raftingtour auf der Gail.