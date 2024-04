× Radvergnügen: Die besten Fahrradtouren in Österreich

Österreich ist ein wahres Paradies für Radfahrer:innen. Die Auswahl an Radwegen ist groß und diese punkten nicht nur mit traumhaften Naturspektakeln, sondern auch mit spannenden Kulturerlebnissen. Wir haben die schönsten Radtouren des Landes ausfindig gemacht.

Wer dem Alltag entfliehen und den Frühling von seiner schönsten Seite kennenlernen möchte, sollte sich in den Sattel schwingen und in die Pedale treten. Die folgenden Touren entlang von Flüssen, Weingärten und Seenlandschaften lassen jedes Radl-Herz höherschlagen und versprechen eine besonders vielfältige Landschaft.

Die schönsten Fahrradtouren in Österreich

Der Donau-Radweg

© Getty Images ×

Der Donau-Radweg zählt zu den beliebtesten Radwanderwegen in Österreich und eignet sich auch gut als Mehrtagestour. Alle paar Kilometer finden Sie Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie zahlreiche Verleihstationen entlang der Strecke. Auf der Strecke zwischen Passau und Bratislava legt man insgesamt 381 Kilometer, größtenteils auf Asphalt, zurück. Man kann aber auch Ein- oder Zweitagestouren radeln und sich einzelne Streckenabschnitte herauspicken, wie die blühende Wachau oder Wien-Bratislava.

Thayarunde

© Getty Images ×

111 Kilometer genussradeln ist die Devise im Radparadies Thayaland. Der Weg verläuft auf ehemaligen Bahntrassen durch Niederösterreich und Tschechien und ist deswegen besonders familientauglich. Die Dampfloks konnten damals keine großen Steigungen bewältigen und die Eisenbahningenieure glätteten die Landschaft. Das sind heute ideale Voraussetzungen für eine entspannte Radlzeit.

Die Weinstraßentour in der Steiermark

© Getty Images ×

Wer bei der Radtour eine Extra-Portion Genuss erleben möchte, ist bei der Weinstraßentour in der Steiermark genau richtig. Umgeben von Wein- und Apfelgärten sowie einer traumhaften Kulisse legen Sie innerhalb einer Woche insgesamt 403 Kilometer zurück. Der Einstieg ist bei diesem Rundkurs jedoch überall möglich. Neben kulinarischen Highlights entdecken Sie auf diesem Radweg zudem viel Kulturelles, so führt der Weg beispielsweise auch in die zweitgrößte Stadt Österreichs, nach Graz.

Der Alpe Adria Radweg

© Getty Images ×

Von Salzburg bis an die Urlaubsstrände Italiens strampeln – das macht der Aple-Adria Radweg möglich. Idyllische Orte und imposante Naturlandschaften inklusive! Der Start erfolgt in der Mozartstadt, wo man anschließend in die prächtigen Gipfelpanoramen des Nationalparks Hohe Tauern eintaucht. Nach etwa einer Woche haben Sie 410 Kilometer zurückgelegt und befinden sich im sonnigen Süden am Adriatischen Meer.

Tauernradweg

© Getty Images ×

Der Tauernradweg startet bereits mit einem echten Highlight: den Krimmler Wasserfällen. Hat man das Naturspektakel vollends erkundet, verläuft die Tour am Rande des Nationalparks Hohe Tauern und vor herrlicher Bergkulisse der Salzach entlang weiter. Anschließend geht es über Zell am See-Kaprun und Salzburg bis nach Passau in Deutschland – besonders lohnenswert ist hier ein Abstecher in das wunderschöne Bluntautal. Auf sieben Tagesetappen können Sie die 270km lange Tauernradwegrunde entdecken. Die einzelnen Streckenabschnitte eignen sich aber auch hervorragend für einen Tagesausflug mit der gesamten Familie.