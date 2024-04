Von Wien bis Tirol: Die schönsten Ausflugs-Tipps im Frühling

Rund um idyllische Seen, durch majestätische Weingärten und auf beeindruckende Gipfel: Österreich hat sehr viele atemberaubende Ausflugs-Ziele - vom Gosausee bis zu den Hundsbergen.

Wenn die Frühlings-und Frühsommersonne die Natur aus dem Winterschlaf kitzelt und zum Erblühen bringt, die Wiesen und Almen in sattes Grün taucht und uns Menschen bis ganz tief ins Herz hinein scheint - dann ist es Zeit, auf die Berge zu gehen und die Natur von ihrer ursprünglichsten Seite zu genießen. So ein Ausflug tut nicht nur den Beinen und der Kondition gut, sondern streichelt auch die Seele.

Österreich hat abseits der altbekannten Pfade viele wunderschöne Ausflugs-Ziele zu bieten - von langen Wanderungen bis zum gemütlichen Spaziergang für die ganze Familie. Einige dieser Wege sind im Frühling ganz besonders prächtig und sollten daher unbedingt jetzt genossen werden. Ob bunte Blumen und blühende Bäume, kristallklare Seen, rauschende Bäche oder atemberaubende Fernsicht - auch diese Saison hat für Wandergesellen wieder schier Unglaubliches zu bieten. Die noch moderateren Temperaturen machen einige Strecken um vieles angenehmer als im Hochsommer.

Weinberge rund um Spitz, Wachau Tal © Getty Images ×

Hundsheimer Berge, Niederösterreich

Wer am Nachmittag Lust auf eine entspannende Wanderung bekommt, der ist in den Hundsheimer Bergen genau richtig. Besonders der Rundwanderweg bietet sich auch für Familien und weniger geübte Wanderer an und bietet vom höchsten Punkt, dem Hundsheimer Kogel aus, einen prachtvollen Ausblick auf das Naturschutzgebiet südlich der Donau. Bei schönem Wetter erhascht man sogar einen Blick auf den Neusiedler See.

Wachau, Niederösterreich

Spitz ist nicht nur für seine üppige Naturlandschaft und Marillen bekannt, auch für seinen Wein. Ein Grund mehr, um sich auf einen Ausflug auf die Spuren des edlen Tropfens zu begeben. Am Fuße des Jauerlings geht es vorbei an Rieden und Weingärten, Weingütern und historischen Gebäuden. Und nach dem Spaziergang sollte bei einem der Winzer der gute Wein gekostet werden.

Bergpanorama am Gosausee © Getty Images ×

Gosausee, Oberösterreich

Das Naturjuwel im Salzkammergut lockt jedes Jahr begeisterte Naturliebhaber und Wanderer, denn der Dachstein mit seinem Gletscher ist ständiger Begleiter auf dem Weg. Direkt vom Vorderen Gosausee aus lässt sich der familientaugliche Wanderweg zum Hinteren Gosausee gemütlich bestreiten. Ganz nebenbei bieten viele Lehrpfadtafeln und Versuchsobjekte die Möglichkeit, den Wald und seine Bewohner zu entdecken. Ist der kleine Anstieg bei der Gosaulacke geschafft, ist es nicht mehr weit zum Ziel.

Wildensteiner Wasserfälle, Kärnten

In Südkärnten, nahe des Klopeiner Sees in der Gemeinde Gallizien, befindet sich ein weiteres besonderes Naturspektakel: der Wildensteiner Wasserfall. Mit einer Fallhöhe von 54 Metern ist der Wildensteiner Wasserfall einer der höchsten freifallenden Wasserfälle Europas. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichen Wanderer eine Plattform, die den Blick auf die tosenden Wassermassen freigibt.

Idyllische Alpenkulisse vom Wilden Kaiser am Kitzbühler Schwarzsee © Getty Images ×

Altenmarkt, Salzburg

Wo im Winter die Hänge mit den Skiern herunter gewedelt wird, wird im Sommer in Bergschuhen hinauf gewandert. Eine Wanderung der besonderen Art bietet der Weg zur Lackenalm, die seit 1936 in Originalzustand besteht. Noch heute versprüht die Hütte ohne fließendes Wasser oder Strom, dafür aber mit kräftigen Bergschmankerln wie Speck, Käse, Butter und hausgemachtem Bauernbrot einen unverwechselbaren nostalgischen Charme. Neben der Kulinarik ist auch der Ausblick vom höhergelegenen Lackenkogel unbeschreiblich.

Wilder Kaiser, Tirol

Kaum an einem Fleckchen in Österreich bietet sich die schroffe Berglandschaft so atemberaubend wie zwischen Wildem und Zahmem Kaiser. Geübte Wanderer schätzen den Rundwanderweg im Kaisertal nicht zuletzt wegen seiner imposanten Ausblickspunkte auf die Kitzbüheler Alpen, Brandenberger Alpen oder in das Unterinntal. Am Weg vom höchsten Punkt, der Vorderkaiserfeldenhütte, lohnt sich der Umweg von knapp einer Stunde über die Antonius-Kapelle, der an dem Hinterkaiser Erbhof entlang führt.

Radweg Alte Donau bei Sonnenuntergang © Getty Images ×

Wiener Wasserweg, Wien

Wer gerne am Wasser entlang wandert bzw. radelt, begibt sich am besten zum Wiener Wasserweg. Dieser führt rund um die Obere und Untere Alte Donau und man erfährt anhand 21 ausgesuchter Plätze historisch Wissenswertes und allerhand über Fauna, Flora und die Erhaltung des Ökosystems. Außerdem führt der Wasserweg an vielen Badeplätzen, Gastronomieund Bootsverleihbetrieben vorbei: Freizeit und Genuss lassen sich so ideal verbinden.