Wandern mit Hund: Traumhafte Routen von Kärnten bis Tirol

Für viele gilt: Der Hund gehört zur Familie und muss unbedingt mit. In Österreich und Südtirol finden sich traumhafte Routen, die ganz leicht für Hund und Herrchen oder Frauchen zu bewältigen sind und traumhafte Ausblicke und Wasser-Erlebnisse garantieren. Wir verraten die schönsten im Herbst.

Herbstzeit ist Wanderzeit und was könnte es Schöneres geben, als mit dem geliebten Vierbeiner die Bergregionen per pedes zu entdecken? Die Dog-Community „Tribello“ hat hundefreundliche Wandertipps.

Zillertal

Das Zillertal ist ein Paradies für Naturliebhaber:innen und Hundebesitzer:innen gleichermaßen. Auf über 3.000 Metern gibt es hier vieles zu entdecken. Mehrere Bergbahnen stehen zur Verfügung, in Fügen-Kaltenbach dürfen Hunde sogar kostenlos mitfahren. In hundefreundlichen Unterkünften wie Wellnesshotels, Familienresorts oder Wanderhotels wartet eine unvergessliche Zeit mit dem Vierbeiner. Die drei besten Ausflugstipps der Community: eine Wanderung im Zillergrund bei Mayrhofen, der Jodelwanderweg Königsleiten (9,2 Kilometer). Und am Achensee findet sich auch ein 800 m² Hundestrand.

© Getty Images Abenteuer Bindung. Gemeinsame Wandererlebnisse schaffen Vertrauen und Zugehörigkeitsgefühl. ×

Zell am See-Kaprun

In Zell am See und Kaprun warten traumhafte Seen mit herrlichem Bergblick. Hunde dürfen am Zeller See fast überall ins Wasser. Generell gilt eine Leinenpflicht an und im Wasser, Hundebeutel-Stationen sind ausreichend vorhanden. Drei Dinge, die in Zell am See-Kaprun mit Hund empfehlenswert sind: ein Ausflug zur Sigmund-Thun Klamm und zum Klammsee, der Rundweg Zeller See mit Hundeplatz sowie eine Wanderung mit Hund auf die Schmittenhöhe, dem Hausberg von Zell am See.

Kitzbüheler Alpen

Kitzbühel ist ein beliebter Ort für Hundebesitzer:innen, die gerne wandern und klare Bergseen erkunden möchten. Hier finden sich zahlreiche Wanderwege und Orte, an denen man mit Hund unbeschwerte Momente verbringen kann. Die drei Dinge, die mit Hund in den Kitzbüheler Alpen auf der Ausflugsliste stehen sollten: die Rundwanderung mit Einkehr von der Müllner-Alm zu Angerer-Alm und zurück, eine Seenumrundung und Baden mit Hund am Pillersee St. Ulrich und der Rundwanderweg zur Grießbachklamm (kleine Runde 3 km, große Runde 10 km).

© Getty Images Wilder Kaiser. Mit dem Hund die Tiroler Bergwelt erkunden. ×

Schladming-Dachstein

Die Region Schladming-Dachstein bietet eine Vielzahl von Spazierwegen mit Hundestationen, ca. 1.000 Kilometer Wanderwege und rund 300 Bergseen. Aktive Hunde werden sich hier besonders wohlfühlen. Leine und Maulkorb sind in den Bergbahnen sowie in der gesamten Steiermark Pflicht. Folgende Abenteuer mit Hund warten in Schladming-Dachstein: eine Fahrt auf die Planai mit Hund und Familie, ein Tag am Dachstein-Gletscher und Rundwandern am Steirischen Bodensee.

Kärntner Seengebiet

Das Kärntner Seengebiet bietet zahlreiche Badesee-Optionen, die sich perfekt für gemütliche Rundwege oder anspruchsvolle Trails eignen. Hier gibt es zahlreiche hundefreundliche Badestellen, wo Hunde ins Wasser dürfen und sich nach Herzenslust austoben können. Die Top-Tipps für Hundebesitzer:innen: ein Tag auf der Nockalmstraße, ein Ausflug zum Wildpark Rosegg und Baden in den Kärntner Seen, z.B. am Forstsee, Hafnersee, Ossiacher See (Strandbad Messner) oder am Südufer des Millstätter Sees.

© Getty Images Wasser-Erlebnisse für Hund und Herrl bietet das Kärntner Seengebiet. ×

Südtirol

Selbstverständlich finden sich auch im Nachbarland die besten Voraussetzungen für einen herrlichen Wanderurlaub mit dem besten Freund.Definitiv einen Wau-Effekt bietet der Antholzer See, denn hier warten 44 Hektar türkisblaues Nass auf über 1.640 Metern im traumhaften Pustertal. Besucher:innen wandern lange oder kurze Strecken in der wunderschönen Natur um den See, erkunden den Rundweg Naturlehrpfad oder faulenzen mit der Fellnase am Ufer. Allein der Panoramaausblick ist es wert, den drittgrößten See Südtirols anzusteuern.

Im westlichen Teil Südtirols im Vinschgau befindet sich der Reschensee, aus dessen Mitte ein unverkennbarer Kirchturm ragt. Am Ufer des tiefblauen Sees erheben sich Berge und wunderschöne Natur, daneben liegen die Gemeinden Reschen und Graun sowie die Weiler Kaschon und Spin. Es gibt also eine Menge zu erkunden für Mensch und Hund.