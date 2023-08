Sie wollen im Urlaub auf den besten Freund nicht verzichten? In Österreich warten traumhafte hundefreundliche Hotels und Pensionen auf alle, die den geliebten Vierbeiner in die Ferien mitnehmen möchten.

Wenn es um die Urlaubsplanung geht, stehen Hundehalter häufig vor einem Dilemma: Den Vierbeiner will man nur ungern zu Hause lassen, handelt es sich doch eigentlich um ein Familienmitglied. Doch viele Häuser lehnen Hunde ab oder erlauben die Fellnase nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Glück gibt’s auch hierzulande Häuser, die einem genauen Pfotencheck durchaus standhalten und sich mit Fug und Recht als hundefreundlich bezeichnen dürfen. Nachstehend Bellos Favoriten...

In diesen Hotels bleiben keine Hundewünsche offen

Feriendorf Holzleb’n/Großarltal

Im Salzburger Großarltal, dem sogenannten „Tal der 40 Almen“ ladet das Feriendorf Holzleb’n Naturliebhaber zum exklusiven Hüttenfeeling ein. Von je 2 bis 14 Personen finden in den gemütlichen Holz-Chalets Platz. Pudelwohl fühlen sich im Feriendorf Holzleb’n auch alle vierbeinigen Freunde. Unendlich viele Spazierwege beginnen gleich direkt vor der Haustür. Zudem verfügen alle Chalets über ein eingezäuntes Grundstück. Weitere Wohlfühl-Services für Urlaub mit Hund: Fressnapf steht im Chalet bereit, Dogsitting gibt’s auf Anfrage und im Golfclub Goldegg (30 Minuten entfernt) kann der vierbeinige Freund auch beim Spiel auf dem grünen Rasen mit dabei sein.

© Getty Images Hundespaß ist hier garantiert! ×

Hotel Magdalena/Zillertal

Das Hotel Magdalena in Ried im Zillertal ist weit über die Grenzen Tirols hinweg als eines der besten Hundehotels in Europa bekannt. In den 1970er-Jahren eröffnet, entwickelte Familie Riedl das Magdalena durch diverse Renovierungen und Umbauten über die Jahre zu einer wahren Institution für Hundeliebhaber aus aller Herren Länder. Nicht ohne Grund, denn mit eigenem Speisebereich im Restaurant, Hunde-Schwimmteich, eingezäuntem Hundeerlebnisspielplatz, Yoga mit Hund, speziellen Hundemassagen u. v. m. bietet das 4-Sterne-Hotel dem geliebten Vierbeiner ein Angebotsspektrum, das seinesgleichen sucht. Ein weiterer Aspekt, der von Hundehaltern mit Begeisterung aufgenommen wird: Im Hotel Magdalena nächtigt der beste Freund des Menschen kostenlos.

Ferienhäuser Gerhart/Haus im Ennstal

Fünf Ferienhäuser und ein uriges Bauernhaus für 2 bis 12 Personen garantieren einen herrlichen Urlaub mit Hund in den Bergen. Mit eigener Sauna, großer Wohnküche, Holzofen, großem Esstisch und Sonnenterrasse mit Feuerstelle zum Grillen ist hier für ganz viel Gemütlichkeit gesorgt. Das Saunahaus mit finnischer Sauna und Biosauna steht allen Gästen zur Verfügung. Gemeinsam genießt man den Ausblick auf die herrliche Bergwelt. Hunde sind hier herzlich willkommen und das ganz ohne Extrakosten. Für die vierbeinigen Gäste stehen ein Fress- und ein Wassernapf bereit. Und das Gassi-Paradies beginnt sowieso direkt vor der Haustür.

© Getty Images Hier fühlen sich Hund und Herrl wohl. ×

Hotel Almfrieden/Ramsau

Im Hotel Almfrieden sind Hunde nicht nur erlaubt, sondern auch gern gesehene Gäste. Bereitgestellt werden Begrüßungsleckerli, Hundebett und Hundedecke am Zimmer sowie Spielzeug, Handtücher und Futterschüsseln. Dogsitting wird detto angeboten. Draußen gibt’s einen Agility- Spielpark und eine Außensauna mit Hundebereich. Hunde sind zudem in allen Restaurantbereichen herzlich willkommen. Und das Beste: Bis zwei Hunde residieren hier gratis, erst ab dem dritten Hund werden 15 Euro Reinigungsgebühr pro Nacht verrechnet.

PURADIES Chalets/Leogang

Im hundefreundlichen Chalet fühlt sich Bello wohl: Haustür auf und schon ist man draußen, mit herrlichen Gassirunden und Spazierwegen direkt ab dem Naturresort Puradies. Das Puradies Doggy-Treatment umfasst Hundebett, Hundedecke, Futter- und Wassernapf von Dogstyler, Gassisackerl und eine Übersicht über die schönsten Gassirunden um unser Naturresort

© Getty Images Hundedecke, Hundenapf, Lieblingshundefutter u. v. m. – in diesen Hotels bleiben keine Hundewünsche offen. ×

Riverresort Donauschlinge/Haibach

Das Riverresort Donauschlinge ist ein Aktiv-und Wellnesshotel, in dem sich Herrchen, Frauchen und Hund rundum wohlfühlen können. An einem ruhigen Seitenarm der Donau können sich die Vierbeiner im kühlen Nass erfrischen und austoben. Zahlreiche Wege führen direkt vom Hotel in das Natura-2000-Schutzgebiet, wo Mensch und Tier ausgedehnte Spaziergänge unternehmen. Für die tierischen Gäste ist in der Donauschlinge bestens gesorgt. Futter-und Wassernapf, Handtuch und Kuscheldecke, Leckerlis und Gassi-Sackerl sind vorbereitet. Und ins Restaurant dürfen die Hunde selbstverständlich auch mit. Tipp: Hier werden auch Hundeseminare angeboten!