Die schönsten Spazierwege in und rund um Wien

Wien ist reich an Prachtbauten und berühmten Sehenswürdigkeiten. Freilich finden sich in unserer schönen Bundeshauptstadt auch geheime Spazier-Juwele, die man unbedingt entdecken sollte. Wir zeigen Plätze, die selbst viele Einheimische noch nicht kennen.

Wer in Wien lebt, weiß das schon längst: Wien ist die schönste Stadt der Welt! Und offiziell lebenswerteste City sowieso. Wer zum ersten Mal hierherkommt, sollte freilich nicht nur berühmte Sights und Orte wie Stephansdom, MuseumsQuartier, Prater oder Naschmarkt besuchen. Zwischen den historischen Plätzen und legendären Cafés finden sich tatsächlich zahlreiche unbekannte Ecken, für die sich ein kleiner oder größerer Umweg durchaus lohnt.

Wanderbares Wien

Auf über 240 Kilometern verlaufen die Wiener Stadtwanderwege meist im Wienerwald am Stadtrand oder durch Wiens Naherholungsgebiete. Sie sind gut beschildert und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Rast-und Gaststätten sowie Heurigen am Wegrand laden Sie ebenso zum Verweilen ein wie Bänke und Tische an besonders schönen Aussichtspunkten oder Waldwiesen. Ein Klassiker ist der elf Kilometer lange Stadtwanderweg 1. Er beginnt bei der Endstation der Straßenbahnlinie D im Wiener Heurigenort Nussdorf und führt Sie mäßig steil, dafür mit bester Aussicht über Stadt, Wienerwald und Donau durch Weinberge und Wald zur Stefaniewarte auf den Kahlenberg. Nach einem Abstecher zur gemütlichmodernen "Hütte am Weg"(Josefinenhütte) gelangen Sie nach etwa dreieinhalb bis vier Stunden über den sanft abfallenden Höhenrücken des Nussbergs gemütlich zurück zum Ausgangspunkt. Übrigens: Im Restaurant Kahlenberg sowie bei den Heurigen in der Wildgrubgasse, der Kahlenberger Straße und in Nussdorf können Sie das Wandererlebnis ideal mit kulinarischen Genüssen verbinden.

Kahlenberg Spaziergang: Die Aussicht ist die Mühe wert!

Und auf besonders Sportliche wartet der 2005 eröffnete, mehr als 120 Kilometer lange Rundumadum-Wanderweg, der in 24 leicht zu bewältigenden Etappen die Stadt umrundet. Der Ausgangs-sowie der Endpunkt jeder Etappe sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wer sich an den fünf Stempelstellen die Bestätigung holt, den Weg wirklich "rundumadum" gegangen zu sein, wird mit einer Wandernadel belohnt!

Waldseilpark Kahlenberg

Wer einen Kahlenberg-Rundgang mit etwas Abenteuer verbinden will, ist im Waldseilpark Kahlenberg richtig. Der Waldseilpark zählt zu den größten seiner Art in ganz Österreich: Insgesamt gibt es 17 Parcours in 3 Schwierigkeitsgraden mit einer Gesamtlänge von 1,8 km auf einer Fläche von 30.000 m². 150 Übungen und Hindernisse -von Seilbrücken über wackelige Netze bis hin zu Flying Foxes.

Der Waldseilpark Kahlenberg verbindet Abenteuer mit Natur.

Der Friedhof der Namenlosen

Der Friedhof der Namenlosen hat es mit seiner einzigartigen Szenerie sogar in den amerikanischen Spielfilm "Before Sunrise" mit Julie Delpy und Ethan Hawke geschafft. Der mystische Friedhof, an dem unbekannte oder nicht identifizierte Menschen ihre letzte Ruhestätte finden, macht allerdings nicht nur auf der Kino-Leinwand etwas her. Zwar liegt dieser unbekannte Ort etwas außerhalb am Stadtrand Wiens beim Alberner Hafen, doch ist er jeden Besuch wert.

Botanischer Garten

Im nahen Botanischen Garten in der Nähe des Schlosses Belvedere - gegründet von Maria Theresia 1754 - finden sich heimische und exotische Gewächse. 11.000 Pflanzenarten von sechs Kontinenten werden hier auf zehn Hektar für wissenschaftliche Forschung, Artenschutz sowie zur Erholung kultiviert und präsentiert. Ein Spaziergang durch die Grün-Oase lohnt sich.

Ein Spaziergang im Botanischen Garten bietet Entspannung-Pur.

Augarten

Der Augarten ist ein 52,2 ha großer, öffentlicher Park mit der ältesten barocken Gartenanlage Wiens und befindet sich im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Die Gartenanlage im französischen Stil bietet neben einem gepflegten Parterregarten mit aufwendigen Blumenlandschaften auch ein weitläufiges, von schattigen Alleen aus Kastanien, Rüstern, Linden, Eschen und Ahornbäumen durchzogenes Gebiet. Der Augarten beherbergt darüber hinaus verschiedenste Einrichtungen wie zum Beispiel die Wiener Sängerknaben im Augartenpalais, die Porzellanmanufaktur Augarten, das Porzellanmuseum und das Filmarchiv Austria.

Lobau

Auch in Wien gibt's einen Dschungel: die Lobau. Der "Wasserwald", liegt im Osten Wiens, umfasst 2.300 Hektar und macht fast ein Viertel der Gesamtfläche des Nationalparks Donau-Auen aus. Mehr als 800 Pflanzen, 30 Säugetier-und 100 Brutvogelarten, 8 Reptilien-und 13 Amphibien-sowie 60 Fischarten sind hier beheimatet. Biber, Seeadler, Gottesanbeterin, Graureiher, Kleines Nachtpfauenauge und Flussregenpfeifer bevölkern diese geheimnisvolle Welt. Auch der Eisvogel hat hier sein Zuhause und ist das Wahrzeichen des Nationalparks.