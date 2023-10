× Weinwandern in Österreich: Die schönsten Wege zum Wein

Wenn die goldene Herbstsonne die Weinberge zum Leuchten bringt wartet eine Wanderung zum Wein. Von der Südsteiermark bis ins Burgenland: Hierzulande locken traumhafte Weinregionen zum Wandererlebnis mit viel Genuss und Verkostung des neuen Weins.

Wandern und Genuss verbinden. Das lässt sich im Herbst am besten auf den vielfältigen Wein-Wanderwegen, die sich durch unsere schöne Heimat ziehen. Auf einigen dieser Routen kann man sich sogar weiterbilden. Denn so manche Tour vermittelt nachhaltiges Wissen zum Thema Wein und Weinanbau.

Weinstraßen Südsteiermark

Die Südsteiermark ist mit Sicherheit eine der reizvollsten Weinlandschaften Österreichs. Gerade im Herbst lohnt es sich, in diese besondere Welt des Weins einzutauchen und die Weinvielfalt der ganzen Region kennenzulernen. Die Wege zum Wein sind in der Südsteiermark ganz leicht zu Fuß oder auch mit dem Rad zu erreichen -zwischen Weingärten und Mischwäldern erlebt man anspruchsvolle Tagestouren, aber auch angenehme Spaziergänge. Auf vielfältigen Strecken lässt sich wunderbar Bewegung mit Genuss kombinieren. Drei Weinstraßen sind es, die man auf Genusswanderungen und Genussradtouren unbedingt erleben muss:

© Getty Images ×

Da wäre zum Ersten die Sausaler Weinstraße. Von Leibnitz aus, durchs Sulmtal und von Freising bis nach Kitzeck führt die Sausaler Weinstraße hoch hinauf, vorbei an den steilsten Weingärten der Steiermark und bietet ein beeindruckendes Panorama auf das umliegende Hügelland. Und die Sausaler Weine hinterlassen unvergessliche Eindrücke am Gaumen. Auf der Sausaler Weinstraße findet man jedoch noch weit mehr als traumhaft gelegene Genussadressen und Weingüter. So passiert man auf dem Weg den weltgrößten Klapotetz am Demmerkogel, Schloss Harrachegg und die bekannte Weinbauschule Silberberg.

Die Südsteirische Weinstraße ist die wohl bekannteste der Weinstraßen in der Südsteiermark. Sie verbindet entzückende Ortschaften miteinander. Von Ratsch gelangt man nach Gamlitz, ins Sulztal bis nach Leutschach an der Weinstraße. Immer wieder findet man imposante Weingüter, Top-Restaurants und urige Buschenschänke am Wegesrand, die zum Einkehren, Verweilen und Genießen laden.

Und die Klapotetz-Weinstraße findet sich zwischen der Sausaler und der Südsteirischen Weinstraße und wird auch häufig als "kleine Schwester der südsteirischen Weinstraße" bezeichnet. Sie führt von Arnfels nach Eichberg-Trautenburg weiter zum Karnerberg, über die Fötschacher Höhenstraße und den Langeggerberg beinahe bis zum Grenzübergang Langegg.

Vom Gletscher zum Wein

Ein Tourentipp für Weitwanderer mit zahlreichen Einkehrmöglichkeiten am Weg ist "Vom Gletscher zum Wein". Gestartet wird am Dachstein-Gletscher am Fuße des Dachsteins mit seinen 2.995 Metern. Nach der ersten Etappe durch das ewige Eis zum Guttenberghaus oberhalb von Ramsau am Dachstein trennt sich der Weg Richtung Weinland - und Wanderer können sich entscheiden: Für die 546 Kilometer lange Nordroute, die einen auf 35 Etappen bis nach Bad Radkersburg im Thermenland bringt oder die 377 Kilometer lange Südroute mit 25 Etappen nach Leibnitz im Naturpark Südsteiermark. Mit einigen Varianten wie beispielsweise einer Alpin-Etappe durch den Nationalpark Gesäuse oder der Einbindung von Bergbahnen, die einem den Aufstieg wahrlich erleichtern, erweitert sich das Wegenetz auf 995 Kilometer.

© Getty Images ×

Via Vinum

Weinaffine sind sind auch auf der Via Vinum richtig. Der Wein-Wanderweg (Start und Ziel der Rundwanderung ist der Weinbauort Stixneusiedl in Niederösterreich) führt über drei Etappen zu Weingärten, Kellergassen, Römerfunden und Weinlehrpfaden. Zudem hält er lehrreiche Geschichten über die Landwirtschaft, den Weinbau und Maximilian I. bereit. Als Belohnung für die Bemühungen gibt's romantische Weinkeller und wunderbare Aussichten. Apropos -aussichtsreich ist auch die Strecke Via Monte. Die etwa 5 km lange Tour auf den Braunsberg überrascht mit einem traumhaften Panorama der Region, nämlich dem Rundblick auf Donauauen, das Römerland Carnuntum, Teile des Wiener Beckens und auf das nahe gelegene Bratislava.

© Getty Images ×

Weinstraße Weinviertel

Die Weinstraße Weinviertel nördlich von Wien ist mit ihren Winzern, Weinfesten und den Weinbergen das ideale Ziel für Ihren Ausflug. 400 erlebnisreiche Kilometer lang, schlängelt sich die Weinstraße Weinviertel durch die sanfthügelige Landschaft des Weinviertels - vorbei an malerischen Kellergassen und Weingärten. Die Weinstraße Weinviertel gliedert sich in drei Abschnitte. Beginnend mit dem Heldenberg bei Ziersdorf zeichnet die Weinstraße Weinviertel einen Bogen durch das Schmidatal, das Retzer Land sowie das Pulkautal (westliches Weinviertel). Weiter verläuft die rund 400 km lange Weinstraße durch die Gegend von Falkenstein, Poysdorf und Mistelbach (Veltlinerland) ehe im Süden eine Schleife durch das Gebiet des Matzner Hügels und die Gebiete rund um Wolkersdorf, Hagenbrunn und Bisamberg führt.

© Getty Images ×

Weinstraßen im Burgenland

Viele traumhafte Weinstraßen führen durch das Burgenland. Eine Top-Route ist der Weinwanderweg Oggau. Entlang der sanften Hügel der traditionsreichen Oggauer Weinrieden schlängelt sich der Lehrpfad mit wunderschöner Lage. Auf dieser Strecke entdeckt man viel Wissenswertes. Etwa 30 Stationen geben einen Überblick über den Weinbau. Die Oggauer Weinlaubenkuppel lädt zur Rast ein. Und am WeinWegGols lernt man viel zum Weinbau in Gols, ist dieser doch mit 31 Info-Stellen ausgestattet. Die Route entlang der Hanglage des Wagrams offenbart einen Panoramablick über Golser Weingärten und Neusiedler See.