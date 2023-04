Die besten Urlaubsziele für Allergiker

Frei atmen dank pollenarmer Bergluft, heilendem Sprühnebel oder ganzheitlichen Allergie-Treatments - hier checken Allergiker ein.

Mit den ersten Frühlingstagen zieht es uns nach draußen in die Natur. Endlich wieder spazieren gehen und durch Österreichs schönste Regionen wandern, an naturbelassenen Seen Sonne tanken und wunderschöne Panoramen genießen. Doch für Pollenallergiker:innen kann ein Urlaub zu dieser Jahreszeit zu einer großen gesundheitlichen Belastung werden. Die Redaktion stellt "Anti-Allergie-Hotels" vor, die sich nach den individuellen Bedürfnissen von Menschen mit Atemwegsbeschwerden richten.

Auszeit &Therapie

Immer mehr Hotels spezialisieren sich darauf Allergiker:innen ein entspanntes, sprich allergenarmes Umfeld während ihres Urlaubes zu bieten. Die Ansätze sind dabei verschieden: Im BLEIB BERG Health Retreat zum Beispiel atmen Gäste im Heilklimastollen tief durch. Bei 8 °C und 99 % Luftfeuchtigkeit ist die Umgebung allergen-und staubfrei und hilft damit beim Atmen und Abhusten. Der Planaihof liegt auf 1.820 m Seehöhe und garantiert dadurch einen pollenfreien Urlaub in den Bergen. Und das Biohotel Castello ist nicht weit von den Krimmler Wasserfällen, welche dank ihres extrem feinen Sprühnebels als Therapie-Geheimtipp unter Allergiker:innen gelten.

© Getty Wohltuende Treatments gegen Asthma und Co. in diesen Wellness-Oasen ×

Biohotel Castello Königsleiten Wald im Pinzgau, Salzburg

Das wird geboten: im Hotel Castello wird ein besonderes Augenmerk aufs Thema Allergien gelegt. Die Nähe zu den Krimmler Wasserfällen wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Der außergewöhnlich feine Sprühnebel (aerosol im nano-bereich) bewirkt eine nachhaltige Verbesserung bei den Symptomen von allergischem Asthma. Außerdem befindet sich eine von drei Pollenfallen (anm.: ermitteln Pollenbelastung) Salzburgs in Krimml. Die zimmer wurden hinsichtlich gängiger Allergene adaptiert und auch die Küche ist entsprechend geschult und kann eine individuelle, Allergiker-gerechte Küche anbieten. castello-koenigsleiten.at

Bleib Berg Health Retreat in Bad Bleiberg, Kärnten

Das wird geboten: der Heilklimastollen in Bad Bleiberg bietet mit seiner staub-und allergenfreien Umgebung einen Ruheort zum durchatmen für alle Allergiker:innen. Konstante 8 °c und 99 % Luftfeuchtigkeit machen das Berginnere zur Staub-und Allergenfreien Umgebung. die reine Luft hilft beim atmen und unterstützt beim abhusten des Sekrets. bleib-berg.com

Hotel Larimar in Stegersbach, Burgenland

Das wird geboten: das Hotel Larimar nutzt die Heilkraft von Salzwasser. im Meer-Wasserbad können Allergiker:innen die Durchblutung der Lunge anregen. Dadurch kommt es zu einer regelrechten Reinigung des gesamten Atembereiches von Bakterien und Allergenen wie Staub und Pollen. Zudem hilft Meerwasser bei Neurodermitis, womit viele Allergiker:innen zu kämpfen haben. larimarhotel.at

Planaihof in Schladming, Steiermark

Das wird geboten: das Haus befindet sich auf 1.820 Meter Seehöhe. Der Pollenflug ist daher stark vermindert. Überdies bietet das Hotel zusammen mit der Universität Innsbruck eine Voraussage für den Pollenflug der folgenden Wochen. Auch die Küche ist auf pollenassoziierte Nahrungsmittelallergien eingestellt und den Gästen wird eine fachärztliche Betreuung in Schladming angeboten. planaihof.at

Puradies in Leogang, Salzburg

Das wird geboten: das Puradies bietet seinen allergischen Gästen eine Therapie mit der Microsalt-Anlage. Diese erzeugt einen ultrafeinen Solenebel, der sich in der gesamten Kabine verteilt. Microsalt kann lindernd oder gar heilend wirken und unterstützt bei Allergien und Heuschnupfen. Bonuseffekt: Solenebel regt den Stoffwechsel der Haut an und verschönert so das Hautbild. puradies.com