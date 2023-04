× Traumhaftes Seenland Österreich

Ob für Sportler, Familien mit großen und kleinen Kindern oder für Badenixen: Nachstehend beliebte österreichische Seen im Check.

Die heimischen Seen haben immer Saison und sind zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Umgeben von wunderschöner Natur, begeistern Austro-Badeseen große und kleine Urlauber. Neben zahlreichen Wassersportarten locken der Achensee, der Fuschlsee, der Traunsee, der Millstätter See und der Brennsee auch mit einem breit gefächerten Entspannungs- und Aktivangebot. Doch Österreichs Badeseen punkten nicht nur mit ihren malerischen Naturlandschaften, sondern auch mit ihrer hohen Wasserqualität – und zählen zu den saubersten Gewässern in ganz Europa.

Achensee

Glasklares Wasser vor majestätischer Bergkulisse – so präsentiert sich der größte See in Tirol. Fans von verschiedenen Wassersportarten kommen hier auf ihre Kosten. Am Achensee weht immer ein „Lüfterl“ und mitunter auch häufig ein kräftiger Wind. Er ist einer der windgünstigsten Seen Österreichs und erreicht im Sommer eine Temperatur bis zu 22° C. So herrschen am „Meer der Tiroler“ häufig perfekte Windbedingungen für Segler. Bei leichtem Südwind (1-2 Beaufort) am Vormittag und kräftigem Nordwind (3-5 Beaufort) am Nachmittag sind Kraft, Koordination und Köpfchen gefordert, um die Segelboote über den See zu manövrieren. Sogar wichtige Regatten mit internationaler Beteiligung werden auf dem Achensee regelmäßig ausgetragen.

Auch das Stand-up-Paddling (SUP) erfreut sich hier in der warmen Jahreszeit größter Beliebtheit. Eine Top-Tour auf dem SUP-Board beginnt in Buchau und führt dem Uhrzeigersinn entgegengesetzt am Ufer entlang. Beim Achensee Camping Schwarzenau überquert man den See und paddelt von hier aus Richtung Süden zurück. Auf dieser Route legt man gute 13 Kilometer zurück, es gibt aber auch kürzere Touren. Auch mit dem Kajak, dem Kanu oder ganz entspannt mit dem Tretboot lässt sich der Achensee erkunden.

Top für Aktivurlauber: Auf ausgewiesenen Laufstrecken (183 km!) in der Region finden sowohl Anfänger als auch routinierte Läufer die passende Strecke. Besonders beliebt ist die Laufrunde um den gesamten See. Und auch Radfahrer finden hier ihr Eldorado, egal ob Genussradler oder ambitionierte Mountainbiker. Mehr als 250 Kilometer am und um den Achensee locken.

© Getty ×

Fuschlsee

Wenige Kilometer von der Mozartstadt Salzburg punktet die Fuschlseeregion mit traumhafter Landschaft und anspruchsvollen wie gemütlichen Aktivitäten. Sechs Orte bilden die Fuschlseeregion im Salzkammergut – einen Katzensprung von der Stadt Salzburg entfernt: Fuschl am See, Faistenau, Koppl, Hintersee, Ebenau und Hof bei Salzburg. Der türkisfarbene Fuschlsee ist das Herzstück der Region. Das nasse Element lädt dazu ein, sich ihm voll und ganz hinzugeben: beim Baden, Schwimmen, Tretbootfahren oder Stand-up-Paddling am Fuschlsee.

Das Fuschlseebad mit großer Liegewiese am Ostufer des Sees bietet u. a. Riesenrutsche, beheiztes Außenbecken, Kindersandbucht sowie Animationsprogramm, Saunalandschaft, Aqua-Jogging etc. Wer es ruhiger mag, wählt einen der Naturbadeplätze am Südufer des Fuschlsees mit herrlichem Panoramablick.

Auch Aktivurlauber kommen in der Region auf ihre Kosten. Familien, gemütliche Wanderer und ambitionierte Berggeher finden zwischen Osterhorngruppe, Hintersee und Fuschlsee bis hin zu den Salzkammergut-Bergen ideale Bedingungen für das ganz persönliche Wandererlebnis. Wer zwei Räder bevorzugt, wählt eine E-Bike-Tour. Die Fuschlsee-Regionsrunde führt auf 57 Kilometern durch die Region und verbindet alle sechs Gemeinden.

© Getty ×

Traunsee

Ob Segeln, Tauchen, Wasserski, Wakeboarden, Surfen, Stand-up-Paddling o.Ä. – der Traunsee ist bekannt für sein besonders breites Angebot an Wassersportmöglichkeiten. Die verlässlichen Thermikwinde machen den Traunsee zu einem der besten Surf- und Segelreviere Österreichs. Hier surft man umringt von einem atemberaubenden Bergpanorama. Auch etliche Surfschulen und Verleihe sind vorhanden. Einer der spektakulärsten neuen Surf-Hotspots ist die europaweit größte künstliche Flusswelle „The Riverwave“ in Ebensee. Abenteuer und Freiheit in der atemberaubenden Natur verspricht unter anderem auch eine Ausfahrt mit Kajak oder Kanu. Einzigartig ist das Sportangebot an der Esplanade und Fischerbucht Altmünster, unmittelbar beim Camping Traunsee.

© Getty ×

Millstätter See

Zwischen den Nockbergen, Hohen Tauern und Wolfsbergrücken findet sich der wasserreichste See Kärntens, der herrliche Millstätter See, der im Sommer Temperaturen bis zu 27 °C aufzuweisen hat. Das Wasser des Sees hat Trinkwasserqualität und ist stark mineralstoffhaltig, wodurch es sich besonders weich anfühlt. Insgesamt 12 Strandbäder laden hier in den Sommermonaten zum Baden ein. Besonders empfehlenwert ist eine Tour mit dem Ruderboot. Damit geht es zu versteckten Buchten am waldverwachsenen Millstätter-See-Südufer, die sich perfekt für ein Picknick zu zweit anbieten. Und hinterher legt man wieder am Millstätter Schillerstrand an – mit herrlichem Blick auf den Höhenrücken der Millstätter Alpe natürlich. Dort, bei der Alexander-hütte, beginnt übrigens der Weg der Liebe, der Sentiero dell’Amore, ein aussichtsreicher Abschnitt des Millstätter See Höhensteigs bzw. des Alpe-Adria-Trails.

© Getty ×

Brennsee

Ein Kärntner Paradies für Segler und Surfer – das Familien Sportdorf Feld am See im Gegendtal – liegt einzigartig am Brennsee. Dieser punktet im Sommer mit warmem, glasklarem Wasser und Trinkwasserqualität. Der Brennsee ist ein Surfparadies mit konstanten Windverhältnissen. Natürlich ist auch das Segeln hier ein Hit. Und: Das Familien Sportdorf Feld am See weist die größte Dichte an Tennisplätzen in Kärnten auf.