Vorarlberg: Unterwegs im Ländle

Von Nord nach Süd misst Vorarlberg 100 Kilometer und beeindruckt mit Landschaftsvielfalt, unterschiedlicher Kulinarik & großartigen Kulturerlebnissen.

Kultur, Natur und herrlicher Genuss – die Vielfalt des Ländles ist bemerkenswert. Und sechs unterschiedliche Regionen laden dazu ein, das Land Vorarlberg in seinem großartigen Facettenreichtum zu entdecken. Von der Alpenregion bis zum Montafon – nachstehend die schönsten Urlaubsregionen.

Alpenregion Vorarlberg

Wer Abwechslung sucht und Lust auf Naturerkundungen hat, ist in Bludenz und den drei Alpentälern richtig. Sternförmig öffnen sich das Brandnertal, das Klostertal und der Biosphärenpark Großes Walsertal rund um die Alpenstadt. Malerische Bergseen, kristallklare Gebirgsbäche, Schluchten, Wasserfälle und Kletterwände gibt es zu entdecken. Mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt die Küche.

© Getty Rundweg Alter Rhein. Ein traumhaftes Naturschutzgebiet lockt bei Hohenems. ×

Bodensee-Vorarlberg

Sie lieben Kultur und Architektur? Die Region Bodensee-Vorarlberg mit den Städten Bregenz, Dornbirn, Hohenems und Feldkirch ist perfekt für Sie! Festivals wie die Bregenzer Festspiele besuchen, im Kunsthaus Bregenz zeitgenössische Kunst bestaunen, durch die mittelalterlichen Gassen von Feldkirch spazieren, den Konzerten der Schubertiade in Hohenems lauschen, in der interaktiven Erlebnis Naturschau inatura in Dornbirn Geheimnisse der Natur entdecken. Wandern, Rad fahren, Feines genießen, Schiffs-Ausfahrten auf dem Bodensee unternehmen: Ein Besuch der Region Bodensee-Vorarlberg verheißt Tag für Tag Neues.

© Getty Der beliebte Bodensee ist ein 63 km langer See im Alpenvorland zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. ×

Bregenzerwald

Die Region mit ihren 23 schmucken Dörfern erstreckt sich südöstlich vom Bodensee. Die Dörfer erstaunen mit dem spannenden Miteinander von alter und neuer (Holz-)Architektur. Der Kulturkalender präsentiert sich höchst lebendig. Viel Freiraum gibt’s für Bewegungsfreudige. Die Gastgeber verwöhnen mit hoher Qualität beim Wohnen und Essen. Apropos: Unbedingt probieren sollte man den exzellenten Bregenzwälder Berg- und Alpkäse.

© Getty Die Alpe Garnera liegt malerisch auf 1.680 m Seehöhe im Montafon. ×

Kleinwalsertal

Sie wollen eine aktive Auszeit verbringen? In der klaren Bergluft durchatmen und sich mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen? Dazu lädt das Kleinwalsertal ein. Auf dem Straßenweg ist das Kleinwalsertal nur von Deutschland aus erreichbar, praktischerweise ohne Vignettenpflicht. Vom weiten Hochtal auf rund 1.000 Metern Höhe steigen die Berge an. Im Frühling und Sommer schätzen Wanderer die intakte Bergnatur. Tipp: Die ganzjährig geöffnete Breitachklamm am Eingang ins Kleinwalsertal besuchen!

© Getty Familien-Wanderung in Bezau im Bregenzerwald. ×

Lech Zürs & Stuben am Arlberg

Die Region ist nicht nur im Winter ein Hit. Im Frühling und Sommer regt die blühende Bergnatur zum Wandern und Mountainbiken an. Auf den Wiesen beeindrucken zahlreiche Blumen, darunter rund 20 Orchideenarten. Wunderbar weit reicht der Blick von den Aussichtsbergen. Zum Verweilen laden smaragdfarbene Bergseen. Der Formarinsee am Fuße der Roten Wand wurde 2015 sogar zum schönsten Platz in Österreich gekürt. Durch eine einzigartige Naturlandschaft führt der Lechweg, ein Weitwanderweg am Wildbach, der seinen Ausgangspunkt im Lechquellengebiet hat. Und der Arlberg Trail, ein sportlicher Weitwanderweg, verbindet alle fünf Arlbergorte Lech, Zürs, Stuben, St. Anton und St. Christoph.

© Getty Der Klettersteig Karhorn-Lech ist ein Bergsommer-Highlight am Arlberg für Einsteiger. ×

Montafon

Imposante Gebirge – Silvretta, Rätikon und Verwall – umrahmen das Tal im Süden Vorarlbergs. Darunter der höchste Berg Vorarlbergs, der 3.312 Meter hohe Piz Buin. 11 Orte bieten hier alles, was Bewegungsfreudige schätzen. Die schönsten Plätze erkundet man am besten bei geführten Touren in fachkundiger Begleitung. Zu den Top-Tipps zählen die Gletscherwanderung auf der Silvretta-Bielerhöhe und die Maisäßwanderung „Gargellner Fenster“, die Einblicke in die Geschichte und Geologie gibt. Ein Hit ist der Klettersteig Silvrettasee: An der Staumauer geht’s beinahe senkrecht bergauf. Wandern und Biken kombiniert die Tour zur Tilisunahütte. Lustig für Familien sind auch Lamawanderungen und die Attraktionen am Erlebnisberg Golm, vom Waldrutschenpark bis zum Alpine-Coaster-Golm.