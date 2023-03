× Südsteiermark im Frühling entdecken

Wer der Südsteiermark besonders nahe kommen will, sollte sie aktiv erkunden. Ob zu Fuß oder auf Rädern: Man sieht mehr, hört mehr und erlebt mehr. Sportlich aktiv sein und dabei genießen - so sieht Urlaub in der Südsteiermark aus

So vielseitig ist die Südsteiermark

Sportlich aktiv sein und dabei genießen ist die perfekte Kombination für den Urlaub. Nachstehend die Highlights aus der Südsteiermark ...

Wenn sich die sanft geschwungenen Weinberge in zarte Grüntöne kleiden und die ersten Frühlingsboten sprießen, dann ist der perfekte Zeitpunkt, um die Südsteiermark zu erkunden. Ob zu Fuß oder mit dem Drahtesel - hier gibt es unzählige Wander-und Radrouten, um die atemberaubende Landschaft zu entdecken und sich während einer Pause die kulinarischen Köstlichkeiten und den ausgezeichneten Wein der Region schmecken zu lassen

Wanderparadies. Klimatisch begünstigt und geprägt von einer idyllischen Landschaft, lädt die Region im Süden der Steiermark das ganze Jahr über zum Wandern ein. Die unterschiedlichen Touren verbinden sanfte Almen mit hügeligen Weinbergen, die vor allem in der warmen Jahreszeit eine weite Sicht auf das abwechslungsreiche Umland gewähren. Empfehlenswert ist unter anderem die "5-Almhüttenwanderung". Diese schöne Almhütten-Wanderung im Grenzland zwischen Steiermark und Kärnten zeigt, wie traditionelle Almwirtschaft heute noch gelebt wird.

Ein Highlight ist auch der "Wildoner Literaturpfad". Auf 8 Stationen, die von der Ortsmitte über den geschichtsträchtigen Burghügel bis hinunter zur Kainach führen, erzählt dieser mit zahlreichen mittelalterlichen Katzendarstellungen geschmückte Themenweg (des Netzwerks "Steirische Literaturpfade des Mittelalters") die interessantesten Passagen aus der Versnovelle "Die Katze" des Herrand von Wildon.

Aktiv genießen. Wandern oder Kulinarik? Warum entscheiden, wenn man doch beides miteinander kombinieren kann. Schritt für Schritt zum nächsten kulinarischen Höhepunkt - das versprechen die Genusswanderungen durch die Südsteiermark. Wer träumt nicht von einer kleinen Wanderpause im kühlen Weinkeller, während der Winzer über seine Leidenschaft der Vinifizierung schwärmt? Oder kleine kulinarischen Happen vor traumhaften Kulissen als Stärkung zwischendurch? Die Kombination aus Bewegung und Kulinarik macht das Genusswandern zu einem besonderen Erlebnis. Die Genusswanderungen sind größtenteils Rundwanderungen, die zahlreiche Einkehrmöglichkeiten bieten. Wandern macht hungrig, daher hat man in der Region Schilcherland in der Südsteiermark die Möglichkeit, durch Genusstickets an Führungen und Degustationen in den Betrieben entlang der Wege teilzunehmen. Schritt für Schritt zum nächsten kulinarischen Highlight sozusagen. Bei der mittelschweren Tour "Genuss-Schilchern" genießen Wanderer den herrlichen Weitblick übers Grazer Becken bis hin zur Riegersburg in der Oststeiermark. Entlang des wunderschönen Wanderweges hat man viele Möglichkeiten, die einzigartige Kulinarik der Weststeiermark zu genießen. Frische Säfte für die Kleinen beim Ribes, einen erfrischenden Schluck Schilcher in einer der Buschenschänken oder ein knuspriges Backhenderl beim Fuchswirt -hier kommen kleine und große Wanderer auf ihre Kosten.

Auf zwei Rädern. Wer die wunderschöne Landschaft lieber mit dem Drahtesel erkundet, ist in der Südsteiermark goldrichtig. Hier gibt es alles, was das Bikerherz begehrt: Ein riesiges Angebot an tollen Mountainbike Touren, die bis ins benachbarte Slowenien führen und zahlreiche Radwege mit kulinarischen und kulturellen Stationen. Mit dem Bike geht es unter anderem steil hinauf, zum höchstgelegenen Weinbauort Europas nach Kitzeck, oder lieber auf der Ebene entlang von Flüssen, geprägt von schattenspendenden Wäldern, hin zu leicht hügeligen Etappen Richtung Südsteirische Weinstraße, Sausaler Weinstraße oder entlang der Schilcher-Weinstraße. Die Südsteiermark bietet nicht nur die ideale Kulisse, sondern auch mehr als ausreichend Optionen, um begeisterte Radfahrer, je nach Kondition, zu fordern und zu verzaubern.

Wer auf der Suche nach noch mehr Action ist, besucht am besten die diversen Bikeparks und Pumptracks. Im sogenannten "Bürgerwald", nahe dem Ortsrand von Eibiswald, bietet der "3Eiben Kids Bike-Park" jede Menge Möglichkeiten für coolen Fahrspaß auf dem Mountainbike. Und der am 26. Oktober neu eröffnete Mountainbike Trail-Park in Lannach wurde auf einem Areal von 46 Quadratkilometer direkt im Waldstück beim Bahnhof in Lannach errichtet. Auf einer Länge von 4,2 Kilometern kann man sich in allen Schwierigkeitsgraden analog zum Skisystem von Grün (sehr-leicht) über Blau (mittel) und Rot (anspruchsvoll) bis hin zu Schwarz (schwierig) verausgaben. Auch top: Der "Pumptrack Lebring" ist einer der anspruchsvollsten Pumptracks Österreichs mit einer der längsten asphaltierten Jumplines in Europa. Das Areal ist etwa 3.500 m 2 groß und bietet drei coole Parcours, Sitzgelegenheiten und eine Servicestation.

Noch mehr Action. Die Bogenparcours in der Südsteiermark bieten für die ganze Familie und für Anfänger des Bogensports Angebote, um die Region auch mal ganz anders kennenzulernen. Beim 3D Bogenparcours des BSC Hub'nfastl zum Beispiel erwarten die Besucher spannende Szenen auf rund 7 Hektar Wald und Wiese. Zudem bietet die Region auch ein breites Spektrum an Outdoor-und Kletterangeboten an. So können Adrenalinjunkies in Leutschach an der Weinstraße zuerst über sechs Seilrutschen flitzen, durch die Schlucht wandern und nach kurzem freien Fall auf der Riesenschaukel wieder in Balance kommen. Zudem locken der Klettergarten im Schlosspark beim Schloss Retzhof (mit 28 Plattformen) sowie die Boulderhalle Leibnitz.

Die besten Adressen für Ihren Urlaub in der Südsteiermark

Schlafen



Golden Hill Country Chalets &Suites/ St. Nikolai im Sausal/Südsteiermark. Aus einem alten steirischen Bauernhaus entstand ein romantisches Chalet, aus einem Stall ein Panorama-Loft. Wunderschön ist auch der Naturbadeteich. Top: Jedes der fünf Luxus Country Chalets hat sein eigenes Private Spa. Ab 310 Euro pro Person und Nacht. www.golden-hill.at

© ALL ×

Pures Leben/Südsteiermark. Design-Ferienhäuser in der Südsteiermark. Klares Design, warme Farben, viel Glas, gelebtes Holz -der einzigartige PURESLeben-Stil zieht sich durch alle Ferienhäuser. Ab 173 Euro pro Person/Nacht. puresleben.at

DAS KAPPEL Hotel und Weingut/Kitzeck. Familiengeführtes Hotel inmitten der südsteirischen Weinberge mit unvergleichlichem Blick über die romantische Schönheit des Sausals. Ab 256 Euro. www.daskappel.at

Ratscher Landhaus Wein-und Genusshotel/Ratsch an der Weinstraße. Im zur Unterkunft gehörigen Restaurant werden traditionelle, steirische Gaumenfreuden und saisonale Gerichte serviert. Und der Weinkeller im Ratscher Landhaus birgt ein Repertoire von mehr als 600 Weinen. Ab 205 Euro. ratscher-landhaus.at

Winzarei/Zieregg. Sechs gemütliche Winzerzimmer mit beheiztem Infinity-Outdoorpool und Saunabereich. "Biedermeierzimmer ab 140 Euro. www.winzarei.at