Raurisertal: Ein Winter abseits von Trubel und Hektik

Zum Skigebiet mit der schönsten Landschaft im Alpenraum wurde das Raurisertal jüngst gekürt. Und tatsächlich carvt man hier mit Aussicht auf die Gebirgswelt des Nationalparks Hohe Tauern und an traumhaften Nordost-Hängen

Im Raurisertal findet sich nicht nur eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten. Auch Entschleunigung in märchenhafter Landschaft ist hier angesagt. Mit seinen fünf Seitentälern hat das Raurisertal alle Besonderheiten, welche die großartige Hochgebirgslandschaft ausmachen. Und außerdem ist man auf ca. 1.000 Meter Seehöhe dem Schnee, der Sonne und den atemberaubend schönen Goldbergen um eine Etage näher. Der Winter zeigt sich im, einst vom Goldbergbau geprägten, „goldene Tal der Alpen“ von seiner glänzendsten Seite.

Traumhaft schöne Landschaft

Noch ein ordentliches Stück weiter nach oben schweben die 6er- und 8er-Gondeln der Rauriser Hochalmbahnen. Der Ausblick in die Goldberggruppe und zum Alpenhauptkamm, Steinernen Meer, Hochkönig, Tennengebirge und Dachstein muss erst einmal ausgiebig genossen werden, bevor man sich den extra breiten Carvingpisten und den unverspurten Tiefschneehängen links und rechts daneben widmet.

Panoramablick auf majestätische Goldberge im Skigebiet des Raurisertals.

Fun For Families

Kinder lernen das Skifahren auf den Übungswiesen an den Talstationen der Rauriser Hochalmbahnen. Die beiden Skischulen sind auf Kids spezialisiert und lassen ihnen Zeit, um entspannt in die ungewohnte Fortbewegungsart hineinzuwachsen. Das große Übungsgelände auf der Schwazerwiese an der Hochalmbahn-Talstation ist ideal für den Einstieg.

Das Familienskigebiet Rauriser Hochalmbahnen begeistert speziell Anfänger und Familien.

Nach dem Kurs kann dann an der Family Slope zwischen Berg- und Mittelstation oder im Nugget Park auf der Waldalm weitertrainiert werden. Ganz wichtig: Die Rauriser Hochalmbahnen sind kein Massenskigebiet. Hier zieht man abseits vom Trubel, in aller Ruhe und mit dem nötigen Freiraum seine Schwünge. Die weiten, baumfreien Hänge, der knietiefe Pulver und die vielen Varianten lassen Genießer aus dem Vollen schöpfen.

Skifahren mit gutem Gewissen

Das Skifahren hat im Raurisertal über 120 Jahre Tradition und die Rauriser Hochalmbahnen gibt es schon seit über 50 Jahren. Investiert wird in erster Linie in Komfort, Schneesicherheit und Ökologie. Schon seit 2008 ist die Bergbahn ein Klimabündnispartner und eine der ersten Bergbahnen Österreichs mit einem eigenen Wasserkraftwerk. Erneuerbarer Strom für Bahnen, Lifte und Schneeanlagen wird im Sommer aus nicht benötigtem Wasser des Speicherteiches gewonnen. Die 1,2 Megawatt Ökoenergie decken fast zwei Drittel des Strombedarfs der Anlagen. Zusätzlich wurde in Abwärmenutzung investiert. CO2-Zertifikate kompensieren unvermeidbare Emissionen. Urlauber können ihren eigenen Öko-Fußabdruck weiter verkleinern, wenn sie bereits bei der Anreise den neuen Gästeshuttle zwischen Taxenbach Bahnhof und Rauris/Wörth nutzen oder in Rauris mit dem Gratis-Skibus in den Skitag starten.

Abseits der Pisten

Aber nicht nur Skibegeisterte kommen im Raurisertal auf ihre Kosten. Jedes der fünf Seitentäler unter den mächtigen Dreitausendern der Goldberggruppe hat seinen ureigenen Charakter. Familien entdecken hier traumhafte Winterwege. Naturerlebnisse der besonderen Art sind bei Schneeschuhwanderungen im Rauriser Urwald zu machen.

Im Raurisertal besteigt man etliche Dreitausender wie etwa den Hohen Sonnblick

Ein ambitionierter, markierter Schneeschuhtrail führt vom Alpengasthof Bodenhaus über 300 Höhenmeter hinauf zum Talschluss Kolm Saigurn. Hier werden zweimal wöchentlich geführte Schneeschuhwanderungen mit einem Nationalpark Ranger angeboten.

Auf 30 km gespurten Loipen ziehen Läufer im Raurisertal ihre Runden.

Auch die 26 km schneesicheren Langlaufloipen starten beim Alpengasthof Bodenhaus und im Ortsteil Bucheben. Und wenn die Sonne langsam hinter den Goldbergen versinkt, ist eine romantische Pferdeschlittenfahrt nach Wörth durch nichts zu überbieten.