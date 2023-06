× Gastein: Kunst & Kultur im Sommer

Als kultureller Schmelztiegel in den Alpen gilt Gastein im Salzburger Land. Heuer feiert man hier klassische Sommernachtsträume mit Tenor Plácido Domingo und insgesamt 60 Veranstaltungen in der Reihe Klassik:Sommer in Bad Hofgastein.

Gebettet in die imposante Natur der Salzburger Alpen, am Rande des Nationalparks Hohe Tauern, liegt das Gasteinertal mit seinen drei Orten Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein. Und im Sommer bietet das Gasteinertal ausreichend Erlebnisse zum Aktivsein, Entspannen, Beleben und Genießen an.

Zudem steht in Gastein ein vollgepackter Kultursommer vor der Tür. Highlights für Gäste und Einheimische gibt es viele, egal ob man klassische Musik, modernen Jazz oder zeitgenössische Kunst bevorzugt.

Im Zeichen der Klassik

"Es gibt kein vergleichbares Tal, in dem die Gäste neben der beeindruckenden Natur so vielfältige kulturelle Angebote in derart hoher Qualität erleben können", sagt Franz Naturner, Geschäftsführer der Gasteinertal Tourismus GmbH. Das Angebot reicht von Brauchtumsveranstaltungen über musikalische Aufführungen bis hin zu Kunstausstellungen. Bad Hofgastein steht ganz im Zeichen des Klassik:Sommers, der über 60 Konzerte bei freiem Eintritt für Besucher bereithält. "Die Philharmonie Salzburg unter Leitung von Elisabeth Fuchs hat für Gäste und Einheimische wieder ein umfangreiches Programm mit Konzerten am Berg, auf der Alm und im Wald zusammengestellt", sagt Eva Irnberger, Geschäftsführerin vom Kur- und Tourismusverband Bad Hofgastein.

© Getty Images ×

Passend zur musikalischen Ausrichtung des Ortes wird mit Plácido Domingo am 30. Juli ein Weltstar der Oper in der Alpenarena auftreten. In Bad Gastein haben Besucher im Sommer die Qual der Wahl, Weltmusik bei summer.jazz.in.the.city, klassisches Kurkonzert oder doch lieber zeitgenössische Kunst. Beim sommer.frische.kunst. Festival werden in diesem Jahr Ausstellungen auf der Kaiser-Wilhelm-Promenade, eine Kunstmesse sowie künstlerische Arbeiten in offenen Ateliers im Kraftwerk geboten. Die neue Kunstwanderkarte des Malers Sebastian Möschenmoser bereitet Kunstwerke in und um Bad Gastein für Wanderer illustrativ auf. "Mit 'Veronika der Lenz ist da' und 'Music in the alps' feiern wir darüber hinaus gleich zwei Jubiläumsausgaben", freut sich Lisa Loferer, Geschäftsführerin vom Kur-und Tourismusverband Bad Gastein. Weitere Veranstaltungen im Gasteiner Kultur-Kalender sind das spektakuläre Sonnwendfest "Berge in Flammen", das zweitägige "Dorf:Fest" mit viel Brauchtum und regionalen Schmankerln sowie die volkstümliche Almwanderung "Klingende Höhen". "Besonders macht Gastein die Abwechslung. Gäste können sich neben zahlreichen Großveranstaltungen auch auf gelebte und unverfälschte Traditionen freuen", sagt Alexandra Portenkirchner vom Tourismusverband Dorfgastein.

Im Anschluss an den Sommer steht mit dem Jazz-Herbst im Sägewerk von 12. bis 15. Oktober kuratiert von Sepp Grabmeier ein weiteres Kulturhighlight bevor.

Outdoor-Aktivitäten

Neben den kulturellen Events stehen freilich auch traumhafte Outdoor-Aktivitäten in der Region.

© Getty Images ×

So warten hier über 600 km Wanderwege mit zahlreichen Etappen darauf, erkundet zu werden - Angefangen vom Gastein Trail über tolle Rundwanderwege bis hin zu Themenwegen und Panoramawegen - ein Naturerlebnis für eine Wanderreise der besonderen Art.

© Getty Images ×

Ganz egal ob Genussradler oder Action-Liebhaber: Beim Aktivurlaub in Gastein steht auch Radfahren ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala. Kurze Genussstrecken, lange Touren- Trails, flowige Kurven und Passagen zum Gasgeben - Abwechslung pur erwartet Mountainbiker in der Region Gastein, die auch zertifizierte Mountainbike-Destination ist.

© Creatina Werbedesign & Photography ×

Und für Yoga-Fans bietet das Gasteinertal traumhafte Yogaplattformen für Ihre Yogareise!

Top-Veranstaltungen für Kunst und Kultur in Gastein

Klassik:Sommer: Bis 27. Oktober. Über 60 kostenlose Konzerte der Philharmonie Salzburg, darunter Alm: Klassik, Wald: Klassik, Park: Klassik, Familien: Klassik und Berg: Klassik sowie Kammer: Konzerte. www.gastein.com

Bis 31. August: Wald: Klassik (jeden Do, 11: 00 Uhr, Eintritt frei).

Bis 27. August: Kammer: Konzert Bad Hofgastein (jeden So, 20: 00 Uhr, Eintritt frei).

4. Juli bis 29. August: Alm: Klassik Bad Hofgastein (jeden Di, 11: 00 Uhr, Eintritt frei).

7. Juli bis 25. August: Familien: Klassik Bad Hofgastein (jeden Fr, 16: 00 Uhr, Eintritt frei).

7. Juli bis 25. August: Park: Klassik Bad Hofgastein (jeden Fr, 20: 00 Uhr Eintritt frei).

14. Juli: Berg: Klassik Orchester-Konzert auf der Schlossalm auf über 2.000 Metern. Preis: 10 Euro (inkl. Berg-und Talfahrt, Beginn 19: 00 Uhr).

28. Juni bis 30. August: summer.jazz.in. the.city verspricht seinen Besuchern hippe, groovige Musik an lauen Sommerabenden im Merangarten im historischen Zentrum von Bad Gastein. Schlechtwetter-Alternative ist der Wiener Saal.

Beginn: 20: 15 Uhr. Eintritt frei.